Governo do Acre publica decretos que liberam mais de R$ 575 milhões em créditos adicionais no orçamento

Impulsionado pelas motocicletas e caminhonetes, estado registra expansão de cerca de 4%, superior ao índice do Brasil e da Região Norte.

A frota de veículos do Acre apresentou crescimento proporcionalmente mais acelerado do que o registrado no Brasil entre janeiro de 2024 e novembro de 2025, segundo dados do Ministério dos Transportes. Enquanto a frota nacional alcançou 128,6 milhões de veículos, com aumento estimado entre 2,8% e 3% no período, o Acre chegou a 385.341 veículos, registrando expansão em torno de 4%, índice superior tanto à média brasileira quanto à da Região Norte.

No cenário nacional, o crescimento ocorreu de forma relativamente equilibrada entre automóveis, motocicletas e caminhonetes, refletindo uma retomada gradual do mercado automotivo. Os automóveis somaram 64,4 milhões de unidades em 2025, com avanço próximo de 2% em relação a 2024. Já as motocicletas alcançaram 29,7 milhões de unidades e apresentaram crescimento em torno de 4%, mantendo-se como o segundo maior grupo da frota brasileira.

No Acre, entretanto, o comportamento foi mais concentrado em determinados tipos de veículos. As motocicletas se consolidaram como o principal motor da expansão da frota estadual, alcançando 165.372 unidades em novembro de 2025. Em comparação com dezembro de 2024, o aumento foi estimado entre 6% e 7%, percentual significativamente superior à média nacional. Com isso, as motos passaram a representar cerca de 43% de toda a frota acreana, evidenciando sua centralidade na mobilidade da população, especialmente pelo menor custo de aquisição e manutenção e pela adaptação às condições urbanas e rurais do estado.

Os automóveis totalizaram 109.766 unidades em 2025 e apresentaram crescimento mais moderado, em torno de 2% no período analisado. Apesar do avanço contido, os carros de passeio seguem como o segundo principal grupo da frota estadual, embora tenham perdido participação relativa diante do crescimento mais intenso das motocicletas.

As caminhonetes também registraram desempenho acima da média, somando 36.164 veículos e apresentando crescimento estimado entre 5% e 6%. O avanço é associado à forte utilização desse tipo de veículo em áreas rurais, ramais e atividades produtivas, especialmente fora da capital.

O segmento de caminhões alcançou 8.500 unidades em circulação no Acre, com crescimento próximo de 3% entre 2024 e 2025, acompanhando a dinâmica da atividade econômica e do transporte de cargas. Em contraste, os veículos destinados ao transporte coletivo permaneceram praticamente estáveis. Os micro-ônibus chegaram a 601 unidades e os ônibus a 1.458, com variação inferior a 1%, indicando baixo nível de renovação ou ampliação dessa frota no período.

Na comparação regional, o Acre responde por cerca de 5% da frota total da Região Norte, estimada em aproximadamente 7,5 milhões de veículos. Apesar da participação modesta em números absolutos, o estado se destaca pelo crescimento proporcional acima da média regional e nacional, sobretudo nos segmentos de motocicletas e veículos utilitários.

