Governo do Acre propõe criação do Orçamento Climático Estadual
Projeto de lei segue para análise na Aleac e busca consolidar compromisso com responsabilidade fiscal e sustentabilidade ambiental
O governo do Acre encaminhou, na manhã desta terça-feira (28), à Assembleia Legislativa do Estado (Aleac), o projeto de lei que institui o Orçamento Climático do Estado. A proposta será debatida nas comissões e, posteriormente, votada em plenário. O objetivo é consolidar o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade fiscal climática e a justiça ambiental.
O envio do texto ocorre dias antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30), marcada para acontecer entre 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém (PA).
De acordo com o governador Gladson Cameli, o Orçamento Climático representa uma inovação institucional na gestão pública acreana. O mecanismo permitirá identificar, organizar, monitorar e avaliar ações orçamentárias voltadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, priorizando populações vulneráveis e valorizando os ativos ambientais do estado.
“A proposta ganha especial relevância no cenário atual, em que o Brasil se prepara para sediar a COP-30, reforçando o protagonismo da Amazônia na governança ambiental planetária”, destacou o governador em mensagem encaminhada aos deputados.
Cameli lembrou que o Acre tem histórico de liderança em políticas ambientais, com a criação do Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa) e a implementação de orçamentos temáticos como o Orçamento Criança e Adolescente (OCAD) e o Orçamento Sensível ao Gênero (OSG).
A proposta do Orçamento Climático segue metodologia reconhecida internacionalmente, inspirada no Climate Budgeting Programme, da rede global C40, e será estruturada em sete eixos: desenvolvimento sustentável e bioeconomia; mitigação das mudanças climáticas; adaptação climática; justiça climática e inclusão social; governança ambiental e transparência; educação e inovação climática; e gestão de riscos e proteção civil.
O secretário de Governo, Luiz Calixto, explicou que a criação de uma vaga adjunta vinculada ao Meio Ambiente está sendo viabilizada por meio da reestruturação interna da Procuradoria-Geral do Estado, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
“Não estamos criando novos cargos, apenas substituindo um por outro. É uma função técnica, sem caráter político, voltada a fortalecer os trabalhos da secretaria”, afirmou Calixto, negando que a medida tenha relação com negociações partidárias envolvendo o MDB e a vice-governadora Mailza Assis para as eleições de 2026.
MP e Polícia Militar deflagram Operação Vanilla Sky contra o CV em Feijó
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, na manhã desta terça-feira, 28 de outubro, a Operação Vanilla Sky em Feijó. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Acre e tem como objetivo o combate a organizações criminosas atuantes na região.
Foram cumpridos 16 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário, em decorrência de investigações que identificaram a atuação estruturada de um grupo criminoso com forte presença no município. Houve, ainda, dois flagrantes, com apreensão de uma arma, relógios e drogas.
As diligências ocorreram em diversos pontos da cidade, com foco na prisão de membros de organização criminosa e na apreensão de materiais vinculados às atividades ilícitas investigadas.
Participaram da operação cerca de 44 policiais militares, além de promotores de Justiça e servidores do MPAC, que atuam de forma integrada para desarticular núcleos operacionais de facção criminosa com ramificações em diferentes regiões de Feijó.
As investigações, conduzidas pelo Gaeco, tiveram início a partir da análise de dados periciados apreendidos com integrantes do Comando Vermelho, o que possibilitou identificar a atuação coordenada de membros da organização criminosa, incluindo atividades relacionadas à distribuição de drogas e à expansão territorial do grupo.
A Operação Vanilla Sky representa mais um passo no enfrentamento ao crime organizado no interior do estado, reforçando o compromisso do Ministério Público com a segurança e a justiça”, destacou a promotora de Justiça Maísa Arantes Burgos, integrante do Gaeco.
O MPAC segue acompanhando o andamento das diligências e ressalta que novas medidas judiciais poderão ser adotadas conforme o avanço das investigações.
Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em Cruzeiro do Sul
Acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Lauro Muller com a Rua Newton Prado; cidade já soma mais de 300 ocorrências em 2025
Sena Madureira: Proprietário de moto é preso por entregar veículo a não habilitado após acidente
Policiais do 8º BPM conduziram morador à Unisp por infringir artigo 310 do CTB; condutor sem CNH provocou acidente próximo a hospital em Sena Madureira
Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) prenderam um proprietário de motocicleta por entregar o veículo a pessoa não habilitada, após um acidente de trânsito registrado nas proximidades do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. O caso foi descoberto quando a guarnição, ao atender a ocorrência, constatou que o condutor da motocicleta envolvida no acidente não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo não era de sua propriedade.
Diante das evidências, os militares identificaram e detiveram o dono da motocicleta, que foi encaminhado à Unidade de Segurança Pública (Unisp) para responder judicialmente por infringir o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê penalidade para quem entrega a direção de veículo a pessoa sem habilitação legal.
De acordo com a PM, a prática é considerada infração gravíssima por colocar em risco a vida do condutor inabilitado e de terceiros, além de gerar consequências legais ao proprietário que facilita a infração. O caso será apurado pela Justiça, enquanto o condutor não habilitado também responderá pelas devidas penalidades administrativas e criminais.
