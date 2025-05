Governo do Acre promove ‘Semana dos Registros’ com atendimentos à população indígena, detentos e pessoas em situação de vulnerabilidade social

Com o objetivo de ampliar o acesso à documentação civil básica e promover cidadania, o governo do Acre, por meio do Instituto de Identificação da Polícia Civil, deu início à “Semana dos Registros”, uma ação especial gratuita voltada à emissão da nova Carteira de Identificação Nacional (CIN).

Na quarta-feira, 14, o atendimento aconteceu na Casa de Apoio aos Povos Originários (CASAI), em Rio Branco, onde foram disponibilizados 80 atendimentos destinados exclusivamente a indígenas. O Acre é pioneiro no Brasil na emissão da CIN para povos originários, com mais de 5 mil documentos já emitidos para esse público, reafirmando o compromisso do Estado com a inclusão e o respeito à diversidade cultural.

A ação segue na quinta-feira, 15, quando os atendimentos serão realizados na Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, contemplando a população carcerária. Já na sexta-feira, 16, será a vez das pessoas em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo Centro POP receberem o serviço de emissão da CIN.

“Garantir o acesso à documentação civil é uma das formas mais efetivas de promover cidadania, dignidade e inclusão social. A Polícia Civil do Acre, por meio do Instituto de Identificação, tem se empenhado em alcançar todos os públicos, especialmente os mais vulneráveis. A Semana dos Registros é um exemplo claro de que segurança pública também se faz com respeito aos direitos fundamentais e com ações que transformam vidas,” afirmou o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel.

Para o diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil, Júnior Cesar da Silva, a Semana dos Registros garante o direito à documentação e à cidadania para todos os segmentos da população.

“A identidade é um direito básico e essencial, e nós, enquanto instituição, temos o dever de garantir que todos os cidadãos, independentemente da sua condição, tenham acesso a esse direito. Essa semana reforça nosso compromisso com a dignidade, a inclusão e a justiça social”, destacou Júnio Cesar.

A Carteira de Identificação Nacional substitui o antigo RG e unifica o número de identificação em todo o país, utilizando o CPF como chave única. O documento também traz maior segurança e praticidade para o cidadão.

A Semana dos Registros integra uma série de ações promovidas pelo Instituto de Identificação em parceria com outras instituições e órgãos de assistência, fortalecendo o acesso à documentação em locais estratégicos e para públicos historicamente excluídos.

Diretor do Instituto de Identificação, Júnio Cesar da Silva, acompanha os atendimentos voltados aos povos originários. Fotos: assessoria/ PCAC.

Fonte: PCAC

