Governo do Acre promove mudanças em órgãos colegiados e revoga decreto em série de portarias

Alterações incluem representantes da Secretaria de Administração e da Federação das Indústrias; decreto publicado em 8 de setembro foi revogado sem explicações

O governador Gladson Cameli (PP) promoveu uma série de alterações em órgãos colegiados do Estado e revogou um decreto recente, conforme edições publicadas no Diário Oficial do Estado na última semana. As mudanças incluem a nomeação de novos representantes para o Conselho Estadual de Habitação e para o Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais, além da revogação inesperada de um decreto publicado em 8 de setembro.

No dia 2 de setembro, a Secretaria de Administração ganhou novo membro titular no Conselho Estadual de Habitação para o biênio 2024/2025. Em 3 de setembro, a Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) passou a ter nova representação no Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais, com mandato até 2026. Já em 10 de setembro, o governo revogou o Decreto nº 9.113, de 8 de setembro de 2025, sem detalhar publicamente os motivos da decisão.

As medidas refletem ajustes administrativos comuns na gestão pública, mas a revogação do decreto – sem explicações formais – chama a atenção de observadores políticos. O governo não se manifestou adicionalmente sobre as portarias, que seguem em vigor.

