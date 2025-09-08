Governo do Acre promove leilão eletrônico em Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansur (FEM), realiza a partir desta segunda-feira, 8, às 8h, o Leilão Eletrônico nº 15/2025, com encerramento previsto para o dia 15 de setembro, às 13h. O certame será realizado exclusivamente de forma online, por meio do Sistema Eletrônico de Leilões (SEL/ AC).

Com o objetivo de garantir a destinação adequada de bens recuperáveis e reforçar a sustentabilidade na gestão pública, o leilão contempla a venda de equipamentos de informática, ferramentas e eletroeletrônicos sob a condição de sucata, com lance inicial de R$ 30.

Os bens estão localizados em Rio Branco e poderão ser visitados até dois dias úteis antes do encerramento do leilão, na sede da FEM, situada na Rua 24 de Janeiro, 154, bairro Seis de Agosto, em Rio Branco, sendo permitida apenas a inspeção visual dos itens.

Para participar, é necessário realizar cadastro prévio no SEL/AC, com a apresentação da documentação exigida no edital. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, desde que devidamente habilitadas. Após o encerramento da sessão pública, os arrematantes terão o prazo de até três dias úteis para efetuar o pagamento via Documento de Arrecadação Estadual (DAE).

A retirada dos bens deverá ser agendada e será realizada mediante apresentação dos documentos exigidos no edital. O prazo para retirada é de até 15 dias após a confirmação do pagamento. Após esse período, poderão ser cobradas taxas adicionais.

Mais informações estão disponíveis no site leiloes.ac.gov.br, na sede da Comissão Permanente de Alienação de Bens Móveis da Sead (Rua do Aviário, 253, bairro Aviário), das 7h30 às 13h30, ou pelo e-mail: [email protected].

