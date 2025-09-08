Acre
Governo do Acre promove leilão eletrônico em Rio Branco
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansur (FEM), realiza a partir desta segunda-feira, 8, às 8h, o Leilão Eletrônico nº 15/2025, com encerramento previsto para o dia 15 de setembro, às 13h. O certame será realizado exclusivamente de forma online, por meio do Sistema Eletrônico de Leilões (SEL/ AC).
Com o objetivo de garantir a destinação adequada de bens recuperáveis e reforçar a sustentabilidade na gestão pública, o leilão contempla a venda de equipamentos de informática, ferramentas e eletroeletrônicos sob a condição de sucata, com lance inicial de R$ 30.
Os bens estão localizados em Rio Branco e poderão ser visitados até dois dias úteis antes do encerramento do leilão, na sede da FEM, situada na Rua 24 de Janeiro, 154, bairro Seis de Agosto, em Rio Branco, sendo permitida apenas a inspeção visual dos itens.
Para participar, é necessário realizar cadastro prévio no SEL/AC, com a apresentação da documentação exigida no edital. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, desde que devidamente habilitadas. Após o encerramento da sessão pública, os arrematantes terão o prazo de até três dias úteis para efetuar o pagamento via Documento de Arrecadação Estadual (DAE).
A retirada dos bens deverá ser agendada e será realizada mediante apresentação dos documentos exigidos no edital. O prazo para retirada é de até 15 dias após a confirmação do pagamento. Após esse período, poderão ser cobradas taxas adicionais.
Mais informações estão disponíveis no site leiloes.ac.gov.br, na sede da Comissão Permanente de Alienação de Bens Móveis da Sead (Rua do Aviário, 253, bairro Aviário), das 7h30 às 13h30, ou pelo e-mail: [email protected].
Acre
Novo sorteio do Nota Premiada Acreana será nesta quarta-feira
Os contribuintes acreanos terão mais uma chance de transformar o hábito de pedir o CPF na nota em prêmios em dinheiro. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), realiza nesta quarta-feira, 10, o 11º sorteio do programa Nota Premiada Acreana, que vai distribuir mais de R$ 262 mil entre cidadãos e entidades sociais em todo o estado.
O sorteio contemplará as notas fiscais emitidas em agosto e será transmitido pelas redes sociais da Sefaz, com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran).
No total, serão sorteados R$ 175 mil para consumidores cadastrados e outros R$ 87,5 mil destinados a instituições beneficentes indicadas pelos vencedores. Cada regional do estado (Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá) terá três ganhadores, que poderão receber prêmios de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil.
Além de beneficiar diretamente os contribuintes, o programa garante apoio financeiro a entidades sociais, reforçando a dimensão solidária da iniciativa.
Como participar
Para concorrer, basta realizar um cadastro único no site notapremiadaacreana.ac.gov.br. A partir de então, cada compra com o CPF incluído na nota fiscal gera bilhetes automaticamente. O cidadão também deve indicar uma entidade social, que será contemplada em caso de premiação.
O programa ainda realiza, anualmente, um sorteio especial de R$ 70 mil, ampliando as chances de premiação. Criado pelo governo do Acre, o Nota Premiada Acreana busca incentivar a regularização das empresas e fortalecer a cultura da cidadania fiscal no estado.
Acre
Fãs fantasiados de freira agitam estreia de “Invocação do Mal 4” em Cruzeiro do Sul
Três fãs roubaram a cena na noite de domingo (7) no Cine Romeu, em Cruzeiro do Sul, ao aparecerem fantasiados de freira para assistir à estreia de “Invocação do Mal 4: O Último Ritual”. O grupo chamou a atenção do público que aguardava a sessão e ajudou a criar um clima ainda mais imersivo para o terror.
O filme, que está em cartaz desde a semana passada, tem levado grande público às sessões diárias às 20h. A procura é tanta que os ingressos para esta segunda-feira (8) já estão esgotados.
A procura pelo filme no Brasil está superando as expectativas. Somente na estreia, o filme arrecadou R$ 7,6 milhões, tornando-se a maior abertura de um filme de terror na história do país e a quarta maior estreia geral.
“Invocação do Mal 4: O Último Ritual” dá continuidade à famosa franquia de terror baseada nos casos dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. O filme mistura sustos intensos com elementos de suspense sobrenatural, trazendo à tona rituais obscuros e presenças malignas que desafiam a coragem dos personagens.
Com informações do Juruá 24 Horas
Acre
Pai e filho são levados à delegacia após agressões mútuas em Cruzeiro do Sul
Caso ocorreu no bairro da Várzea; adolescente e pai apresentavam marcas de violência
Um desentendimento familiar terminou com pai e filho conduzidos à delegacia no último domingo (7), no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul (AC). Ambos relataram terem sido agredidos durante a briga.
Segundo a Polícia Militar, o adolescente procurou ajuda após alegar ter sido agredido pelo pai, identificado como Manoel. Ele apresentava escoriações no pescoço e no braço direito. Já Manoel declarou que o filho teria retornado para casa no início da noite, após passar o dia fora, e que, durante uma discussão, foi atacado pelo menor, sofrendo um hematoma no pescoço.
A PM informou que, diante do crime de vias de fato, Manoel recebeu voz de prisão e o filho foi apreendido. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.
