Governo do Acre promove curso de gestão de recursos hídricos e recuperação de Área de Preservação Permanente, em Xapuri

O delegado-geral confirmou a implantação dos projetos Bem-Me-Quer, voltado ao acolhimento de vítimas de violência doméstica e sexual, e Pacificar, que atua na mediação e conciliação de conflitos

Na manhã desta quinta-feira, 10, o Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, realizou uma visita institucional à Delegacia de Polícia Civil em Porto Acre. A ação faz parte da agenda de aproximação da direção-geral com as unidades do interior, com foco na valorização dos servidores e na melhoria das condições de trabalho.

Durante o encontro, o delegado-geral conversou com a equipe plantonista que atua na delegacia, ouvindo as demandas da categoria e reafirmando o compromisso da instituição em fortalecer a estrutura física e operacional das unidades.

Entre os anúncios feitos por Dr. Henrique Maciel, está a realização de uma nova reforma no prédio da delegacia, que incluirá a criação de novas salas, instalação de novos ar-condicionado, pintura e modernização de toda a infraestrutura. Além disso, o delegado-geral confirmou a implantação dos projetos Bem-Me-Quer, voltado ao acolhimento de vítimas de violência doméstica e sexual, e Pacificar, que atua na mediação e conciliação de conflitos.

“Estamos percorrendo todo o estado para ouvir nossos servidores, reconhecer os desafios enfrentados no dia a dia e atuar com celeridade para garantir melhores condições de trabalho. A Delegacia de Porto Acre receberá melhorias importantes em sua estrutura física e será contemplada com dois projetos fundamentais para a humanização do atendimento à população”, destacou o delegado-geral Dr. Henrique Maciel.

O delegado titular da unidade, Dr. Leonardos Meyohas, também acompanhou a visita e ressaltou a importância da presença da direção-geral no município, agradecendo o apoio e o anúncio das melhorias. Essa visita representa um reforço no compromisso da gestão com as delegacias do interior. A reforma anunciada será essencial para o bom funcionamento da unidade e a chegada dos projetos Bem-Me-Quer e Pacificar certamente trará um impacto positivo no atendimento à comunidade de Porto Acre”, afirmou o delegado Leonardos Meyohas.

