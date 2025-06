Governo do Acre promove 1º Encontro de Vereadores e destaca papel estratégico do Legislativo municipal

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo, realizou nesta quinta-feira, 5, o 1º Encontro de Vereadores do Acre, com o tema “O Poder do Vereador”. O evento ocorreu no Afa Jardim, em Rio Branco, e contou com a presença de 241 vereadores dos 22 municípios acreanos, em uma programação voltada à qualificação, integração e valorização do Legislativo municipal.

Durante o encontro, o governador Gladson Cameli destacou a relevância da atuação dos vereadores como agentes de escuta e mediação entre o povo e o poder público. “É uma oportunidade de reforçar a mensagem de que os vereadores são os que estão no dia a dia ouvindo a população. Esse encontro é uma iniciativa do governo para oferecer conhecimento e abrir espaço ao diálogo com os representantes dos municípios”, afirmou Cameli. Ele também elogiou a organização do evento, parabenizando o secretário de Governo, Luiz Calixto, e a vice-governadora Mailza Assis.

Pela primeira vez no Acre, o presidente da União dos Vereadores do Brasil (UVB), Gilson Conzatti, participou da iniciativa e enfatizou a importância da capacitação contínua dos parlamentares locais. “A UVB representa mais de 58 mil vereadores em todo o país, e este tipo de encontro é essencial para preparar os legisladores para atuarem de forma transformadora em suas comunidades”, disse. Ele também ressaltou o papel central das câmaras municipais em decisões estratégicas, como a aprovação de orçamentos e convênios com os governos estadual e federal.

A vice-governadora Mailza Assis reforçou a importância do encontro para o fortalecimento do Legislativo. “O vereador é o primeiro a receber as demandas da população. Essa troca de experiências entre municípios e com o Estado é essencial para que possamos atender melhor cada comunidade”, destacou.

Também presente, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ex-vereador, lembrou a importância de valorizar o Legislativo municipal. “A política costuma dar visibilidade ao Executivo, e muitas vezes o vereador fica em segundo plano. Parabenizo o governador por essa iniciativa que fortalece o Legislativo municipal e promove a troca de experiências entre os parlamentares”, disse.

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira, reforçou a necessidade de formação contínua dos vereadores. “Estamos aqui ouvindo as comunidades, propondo ações e projetos de lei. Eventos como esse fortalecem o trabalho do vereador. Além disso, teremos palestras, cursos sobre marketing político e um momento importante de integração entre representantes de todos os municípios”, afirmou.

O encontro teve como foco principal a qualificação dos parlamentares para o exercício do mandato e o fortalecimento da relação entre os Poderes, com vistas ao desenvolvimento das cidades e à melhoria da qualidade de vida da população acreana.