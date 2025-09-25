Governo do Acre projeta mais de 30 empresas na maior feira de alimentos da América Latina

O Acre mais uma vez marca presença na vitrine internacional de negócios da América Latina. Com um estande montado no coração da Expoalimentaria 2025, o governo do Estado promove mais de 30 empresas acreanas na maior feira do setor de alimentos e bebidas da região, realizada até o dia 26 de setembro, no Centro de Exposições Jóquei Club no departamento de Surco, região metropolitana de Lima, capital do Peru.

Refrigerantes acreanos, carnes suína e bovina, castanha-do-brasil, farinhas tradicionais de Cruzeiro do Sul, ração animal, biscoitos e diversos outros produtos compõem a lista de itens expostos no Estande do Acre. Ao todo, a feira reúne milhares de compradores internacionais de pelo menos 16 países, representando redes de supermercados, distribuidoras, atacadistas e investidores globais.

“Estamos aqui para mostrar que o Acre está preparado para competir no mercado internacional. Não apenas pela qualidade dos nossos produtos, mas pelo ambiente de negócios que o Estado oferece”, afirmou o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, durante a abertura do espaço. A participação do Acre na Expoalimentaria não se limita à exibição de produtos. Segundo os organizadores, a expectativa é gerar novas oportunidades de exportação, ampliar parcerias comerciais e atrair investimentos internacionais para o Estado.

Além do setor produtivo, a presença institucional também reforça a estratégia de integração internacional do Estado, que vem sendo conduzida por meio de ações coordenadas pela Seict e pela Agência de Negócios do Acre (Anac). A presidente da agência, Waleska Bezerra, destacou que a iniciativa conta com o apoio do Sebrae, Fieac e Federacre, ampliando a força da comitiva acreana. “Uma iniciativa essencial para fazer nossa economia girar e crescer com muita força”.

A participação do Acre na Expoalimentaria faz parte de uma política mais ampla de inserção do estado no eixo Brasil–Pacífico, utilizando a proximidade com o Peru como vantagem competitiva. A proposta é tornar o Acre um hub logístico e produtivo da Amazônia Ocidental, aproveitando a Zona de Processamento de Exportação (ZPE), as áreas de livre comércio, os incentivos fiscais estaduais e os corredores de exportação via portos peruanos.

“Essa feira mostra que o Acre está amadurecendo enquanto economia exportadora. Empresas que antes atuavam apenas no mercado interno hoje estão negociando com o mundo. E isso só é possível quando há um projeto institucional forte e continuidade nas ações”, reforçou o vice-presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), João Paulo de Assis.

Esta é a terceira participação consecutiva do Acre com estande próprio na Expoalimentaria. Nas edições anteriores, o evento foi responsável por abrir portas para novos mercados, com destaque para exportações recentes de café, rações e calçados, setores que deram seus primeiros passos internacionais justamente a partir de contatos iniciados na feira.

