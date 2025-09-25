Acre
Governo do Acre projeta mais de 30 empresas na maior feira de alimentos da América Latina
O Acre mais uma vez marca presença na vitrine internacional de negócios da América Latina. Com um estande montado no coração da Expoalimentaria 2025, o governo do Estado promove mais de 30 empresas acreanas na maior feira do setor de alimentos e bebidas da região, realizada até o dia 26 de setembro, no Centro de Exposições Jóquei Club no departamento de Surco, região metropolitana de Lima, capital do Peru.
Refrigerantes acreanos, carnes suína e bovina, castanha-do-brasil, farinhas tradicionais de Cruzeiro do Sul, ração animal, biscoitos e diversos outros produtos compõem a lista de itens expostos no Estande do Acre. Ao todo, a feira reúne milhares de compradores internacionais de pelo menos 16 países, representando redes de supermercados, distribuidoras, atacadistas e investidores globais.
“Estamos aqui para mostrar que o Acre está preparado para competir no mercado internacional. Não apenas pela qualidade dos nossos produtos, mas pelo ambiente de negócios que o Estado oferece”, afirmou o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, durante a abertura do espaço. A participação do Acre na Expoalimentaria não se limita à exibição de produtos. Segundo os organizadores, a expectativa é gerar novas oportunidades de exportação, ampliar parcerias comerciais e atrair investimentos internacionais para o Estado.
Além do setor produtivo, a presença institucional também reforça a estratégia de integração internacional do Estado, que vem sendo conduzida por meio de ações coordenadas pela Seict e pela Agência de Negócios do Acre (Anac). A presidente da agência, Waleska Bezerra, destacou que a iniciativa conta com o apoio do Sebrae, Fieac e Federacre, ampliando a força da comitiva acreana. “Uma iniciativa essencial para fazer nossa economia girar e crescer com muita força”.
A participação do Acre na Expoalimentaria faz parte de uma política mais ampla de inserção do estado no eixo Brasil–Pacífico, utilizando a proximidade com o Peru como vantagem competitiva. A proposta é tornar o Acre um hub logístico e produtivo da Amazônia Ocidental, aproveitando a Zona de Processamento de Exportação (ZPE), as áreas de livre comércio, os incentivos fiscais estaduais e os corredores de exportação via portos peruanos.
“Essa feira mostra que o Acre está amadurecendo enquanto economia exportadora. Empresas que antes atuavam apenas no mercado interno hoje estão negociando com o mundo. E isso só é possível quando há um projeto institucional forte e continuidade nas ações”, reforçou o vice-presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), João Paulo de Assis.
Esta é a terceira participação consecutiva do Acre com estande próprio na Expoalimentaria. Nas edições anteriores, o evento foi responsável por abrir portas para novos mercados, com destaque para exportações recentes de café, rações e calçados, setores que deram seus primeiros passos internacionais justamente a partir de contatos iniciados na feira.
Prefeitura de Rio Branco realiza abertura da 11ª Conferência Municipal de Saúde
Na manhã desta quinta-feira (25), a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu a abertura da 11ª Conferência Municipal de Saúde. O evento acontece no Instituto Federal do Acre (Ifac), campus Xavier Maia, com início às 7h30 e programação prevista para todo o dia.
A conferência reúne representantes da gestão municipal, instituições de saúde, trabalhadores da área, conselheiros e líderes comunitários. O encontro é marcado por momentos de aprendizado, troca de experiências e debates que contribuem para a formulação de propostas e o fortalecimento das políticas públicas de saúde no município.
Durante a abertura, foi ressaltada a importância do diálogo democrático e participativo para a construção de uma saúde mais eficiente, inclusiva e acessível à população.
A Conferência Municipal de Saúde é uma etapa fundamental para consolidar as diretrizes que irão nortear o Plano Municipal de Saúde, além de preparar o município para os debates das etapas estadual e nacional.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou que a Conferência é um espaço estratégico para a gestão municipal. “A Conferência Municipal de Saúde é um momento fundamental de diálogo e construção coletiva. É aqui que conseguimos ouvir a comunidade, os profissionais e as instituições, fortalecendo as políticas públicas e alinhando ações que garantam uma saúde mais eficiente, inclusiva e de qualidade para todos em Rio Branco.”
Mesmo não podendo estar presente devido a agendas externas, o prefeito Tião Bocalom enviou sua mensagem, reforçando a importância do evento. “Mesmo não podendo estar presente hoje, faço questão de destacar a importância desta Conferência para a saúde do nosso município. É um espaço democrático, onde a população tem voz e participa ativamente da construção de propostas que vão orientar as ações da gestão. Nosso compromisso é trabalhar para que essas ideias se transformem em políticas concretas, levando mais qualidade de vida para os rio-branquenses.”
Abrindo o evento como representante do poder executivo, a diretora de Políticas em Saúde, Jocelene Soares, também enfatizou o caráter participativo do encontro. “A Conferência é um espaço democrático e participativo. Aqui, gestores, profissionais de saúde e a comunidade se unem para discutir ideias e construir propostas que vão fortalecer ainda mais o SUS em Rio Branco. Este é o momento de pensar juntos soluções claras e concretas.”
Já o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Francisco Ribeiro, chamou atenção para a contribuição coletiva proporcionada pelo evento. “Esta conferência é um espaço fundamental para o fortalecimento do SUS em Rio Branco. Aqui, conseguimos reunir lideranças comunitárias, profissionais de saúde, gestores e instituições em um mesmo ambiente de diálogo. É um momento de troca de experiências, de aprendizado coletivo e de construção de propostas que vão ajudar a melhorar a qualidade da saúde no nosso município.”
