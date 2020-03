Por Eudes Góes

A Fundação de Tecnologia do Acre – FUNTAC produziu em seu laboratório de pesquisa um pequeno lote de álcool em gel, com a finalidade de atender aos funcionários que prestam serviço à população. A produção foi experimental e financiada com recursos próprios, para ser usada no período da pandemia, ocasionada pelo Coronavírus (Covid-19).

Segundo Ton Sérgio, presidente da Funtac “o estado, preocupado com a proliferação do coronavírus, vai tentando intensificar o cuidado dentro das repartições públicas, principalmente em relação ao atendimento ao público. Então, ainda antes do decreto, a gente começou a fazer para os servidores que estão em atividade nas suas repartições, entregando para cada um deles um frasco do produto, para fazer assepsia das mão e do local de trabalho.”

Ainda conforme o gestor, “foram produzidos 400 frascos na sexta feira (21) e entregues para funcionários do Sistema SEDUH (Secretaria de Desenvolvimento Regional) que fazem parte da FUNTAC, IPEM, FAPAC e ITERACRE”.

Sobre o local de produção, Tom Sérgio relatou: “As primeiras unidades estão sendo produzidas dentro do laboratório de produtos naturais.” E continua: “como se trata de um laboratório de pesquisa, e não de produção industrial, nós estamos fazendo o possível com a equipe que já está reduzida, mas será ampliada para fazer a transformação do álcool 96 e 99 em álcool gel 70.”

O gestor afirmou também que o álcool também está sendo envasado e catalogado no laboratório, tudo com recursos próprios da Funtac. Investimento Ton Sérgio afirmou ainda que a produção será custeado com recursos da própria Funtac, e será gasta a quantia de cinquenta mil reais, o que dará para a confecção de mais de cinco mil frascos de álcool gel.

