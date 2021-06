Governo do Acre, por meio da Sepa discute melhorias aos produtores rurais em Xapuri

A convite do deputado estadual, Antônio Pedro, o secretário de Estado de Produção e Agronegócio do Acre, Nenê Junqueira, participou de uma reunião no sábado, 19, com moradores da zona rural do município de Xapuri. O gestor ouviu as reivindicações dos produtores que moram na região, principalmente em relação as melhorias no trecho que dar acesso ao lugar, e questões relacionadas a regularização fundiária.

“Conhecer as necessidades das comunidades que vivem aqui é fundamental para aprimorarmos o nosso trabalho, e desenvolvermos um plano de ação que venha de encontro com o interesse dos produtores. Eles que estão na linha de frente do setor produtivo, e sabem exatamente o que precisam, seja lá melhorias de ramais, títulos de regularização fundiária, entre outras demandas. Realizar esse debate é muito importante para nós enquanto secretaria de Produção e Agronegócio, eu espero que este encontro que acontece aqui hoje possa trazer bons frutos aos produtores de Xapuri, esse é o nosso objetivo”, disse o secretário da Sepa, Nenê Junqueira.

O encontro também contou com a participação da deputada federal Vanda Milani, do superintendente do Banco da Amazônia no Acre, (Basa), José Luiz Cruz, do diretor de Desenvolvimento do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre, (Deracre), Tony Roque, da diretora técnica do Instituto de Terras do Acre, (Iteracre), Marta Azevedo, do superintendente do Banco do Brasil, Marcio Carioca, do representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, (Incra), Aristóteles Barros, e do vereador de Xapuri, Clemilton Almeida.

“Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, quero agradecer a cada um dos senhores que prontamente atenderam ao meu convite para que pudéssemos estar aqui, esclarecendo dúvidas e contribuindo para o bom desenvolvimento do agronegócio em Xapuri. Todos sabem que é um sonho meu um dia ver esse município produzindo muito, gerando emprego e renda para o nosso povo, eu acredito que com união nós podemos conquistar isso e muito mais”, afirma o deputado estadual, Antônio Pedro.

O superintendente do Basa no Acre, José Luiz Cruz, aproveitou a oportunidade para prestar contas aos produtores da região, à respeito do plano safra 2020/2021. “Até agora nós aplicamos um valor recorde aqui no município de Xapuri, ao todo foram investidos mais de R$ 15 milhões de reais no setor produtivo. Trata-se de um valor histórico destinado ao agronegócio, estamos satisfeitos e com perspectivas de melhorar ainda mais no plano safra 2021/2022 que iniciará agora, dia 1º de julho, superar o ano anterior que já foi ótimo, é a nossa meta”.

O produtor Sérgio Silva de Souza, natural do Mato Grosso, mora em Xapuri há aproximadamente um ano, e conta que está em fase de preparação da terra para produzir cacau, café e banana, mas, enfatiza que para isso precisa de apoio. “Eu vim ao Acre com o intuito de contribuir para o crescimento do estado, mas precisamos de apoio. Essa reunião que acabou de acontecer foi muito produtiva para nós, porque acredito que o agronegócio hoje é o caminho certo para melhorar de vida, e essa é uma bandeira levantada pelo governador daqui, e nós só viemos para cá com o objetivo de somar, plantar e produzir”.

O paranaense, Carlos Novais, também é produtor em Xapuri, e no momento trabalha com plantio de milho, ele conta chegou ao Acre ainda criança, acompanhado dos pais que também são agricultores. Entusiasmado com a reunião, seu Novais afirma que o encontro renovou as esperanças da categoria.

“Depois de uma reunião dessas a gente fica até mais motivado, saímos daqui bem mais esperançosos, apresentamos os nossos problemas e fomos ouvidos, foram propostas soluções para cada uma das demandas que apontamos. Esperamos agora um retorno do estado, um apoio maior, sabemos que a dificuldade é grande, porém, não queremos nada de graça, queremos apenas incentivo, uma luz para podermos prosseguir”, disse.

A deputada dfderal, Vanda Milani, falou sobre as emendas parlamentares destinadas ao município, e do carinho que sente por Xapuri, tanto pela cidade quanto pelo povo. Na ocasião, ela também ressaltou a importância da valorização ao pequeno e médio produtor.

“Xapuri é uma terra que eu carrego comigo no coração, todos aqui sabem da minha dedicação por este município, as minhas emendas, e tudo que eu tenho feito em prol desta população. Eventos como este só veem a somar para o agronegócio, esse olhar atento direcionado ao pequeno produtor é fundamental, eu costumo dizer sempre que os grandes agricultores não precisam muito do poder público, já o pequeno e o médio, necessitam desse incentivo para que possam crescer e consequentemente fazer o estado e município crescerem juntos”, disse.