Governo do Acre participa da 2ª Missão Regional de Bioeconomia na Cidade do Panamá
Com o objetivo de fortalecer a cooperação internacional em torno da bioeconomia e do uso sustentável da biodiversidade, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), participou da 2ª Missão da Comunidade de Prática Regional de Bioeconomia, realizada entre terça-feira, 24, e esta sexta-feira, 27, na Cidade do Panamá, capital do Panamá.
O encontro reuniu representantes de 12 países da América Latina, além do Reino Unido e instituições parceiras. A missão consolidou-se como um espaço estratégico de articulação entre governos, centros de pesquisa e organismos internacionais, promovendo diálogo técnico qualificado, debates sobre mecanismos de financiamento e construção conjunta de soluções.
Representando o Acre, a chefe da Divisão de Bioeconomia da Sema, Luciana Rola, destacou a importância estratégica da participação do Estado na agenda internacional de bioeconomia e no fortalecimento de parcerias voltadas ao desenvolvimento sustentável.
“A participação do Acre nesta 2ª Missão da Comunidade de Prática Regional de Bioeconomia reafirma o protagonismo do Estado no debate internacional sobre desenvolvimento sustentável, fortalecendo parcerias estratégicas, ampliando oportunidades de cooperação e posicionando a experiência amazônica como referência na construção de soluções baseadas no uso sustentável da biodiversidade.”
Durante os quatro dias de programação, foram discutidos caminhos para fortalecer políticas públicas e redes de pesquisa, além de estimular investimentos em cadeias produtivas baseadas em recursos renováveis.
A América Latina, que concentra uma das maiores riquezas biológicas do planeta, foi destacada como protagonista nesse processo, aliando conservação ambiental à geração de renda, inovação e inclusão social.
A agenda também incluiu sessões técnicas e visitas de campo a iniciativas inovadoras no Panamá, permitindo aos participantes conhecer experiências práticas que demonstram como a bioeconomia pode se consolidar como vetor estratégico de desenvolvimento sustentável e valorização do patrimônio natural da região.
Ao lado de Gladson, Nicolau entrega títulos e enpossa aprovados no concurso da educação especial no Acre
O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, começou esta sexta-feira, 27, cumprindo agenda ao lado do governador do Acre, Gladson Cameli, na entrega de títulos definitivos, no âmbito do Programa Minha Terra de Papel Passado, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. Além das mais de 300 famílias, o governo do Estado também entregou títulos para igrejas.
“Este é um documento que representa dignidade para as famílias, por garantir a legalização da casa e da terra”, ressaltou Nicolau.
De volta à Rio Branco, o presidente do Poder Legislativo participou de mais um momento histórico para educação do Acre: a posse de todos os aprovados no concurso da pasta, desta vez para educação especial. Com a posse de mais de 740 professores, o governo zera o cadastro de reserva.
“O governador Gladson entra pra história mais uma vez. Primeiro ele realizou o maior concurso da história da educação, contratando mais de 3 mil servidores, entre professores e técnicos administrativos. Agora ela contrata todos os aprovados para os cargos destinados a educação especial. É um marco”, frisou.
Inmet emite alerta de chuvas intensas para estados da Região Norte até domingo
Avisos variam de “Perigo Potencial” a “Grande Perigo” e indicam risco de temporais, ventos fortes e alagamentos
‘Para mim é mais do que um concurso, é a realização de um sonho’, diz professora após ser empossada em Cruzeiro do Sul
A posse de novos professores da rede estadual em Cruzeiro do Sul, no Teatro dos Náuas, marcou, para muitos deles, a realização de um sonho construído ao longo de anos de sala de aula, estudo e dedicação à educação pública. Entre emoção, alívio e sentimento de conquista, histórias pessoais ajudam a traduzir o impacto da efetivação na vida dos profissionais e na rotina das escolas acreanas.
Há aproximadamente 25 anos na educação, sempre em contratos provisórios, a professora Adriana Oliveira de Souza descreve a nomeação como um divisor de águas na trajetória profissional. “Hoje posso dizer que conseguir um contrato efetivo como professora é fundamental para garantir estabilidade profissional, segurança financeira e valorização na carreira, assim como assegurar a qualidade no aprendizado dos alunos. Para mim é mais do que um concurso, é a realização de um sonho”, afirmou. Ela destaca que, com a efetivação, todos os direitos passam a ser assegurados por lei, o que representa mais tranquilidade para trabalhar e melhor qualidade de vida.
A educação especial também ganhou reforço com a chegada de novos professores efetivos. Concursada para o cargo de professora P2 da educação especial, Suelane Ennes Ribeiro relata que a posse coroa um período intenso de preparação. “Foram dias e meses de estudo. Todo mundo quer ter estabilidade financeira, então acabo de conquistar essa estabilidade. Estou muito feliz, minha família muito feliz e sou muito grata a Deus”, disse a professora, que atua há quase sete anos na educação especial.
Para ela, assumir o cargo efetivo significa seguir contribuindo com um público que exige olhar atento, formação específica e continuidade no trabalho pedagógico. A experiência acumulada na área fortalece o vínculo com os estudantes e aumenta a responsabilidade de construir práticas inclusivas nas escolas.
Na mesma cerimônia, a professora Érika Maria do Carmo dos Reis celebrou a posse em um cargo considerado inédito na estrutura da educação estadual: professora da educação especial. Atuando há 11 anos na educação, ela agora passa a integrar o quadro efetivo voltado ao atendimento dos alunos público-alvo da educação especial. “Este concurso ficou para a história. Pela primeira vez, novos servidores assumem um cargo novo da educação estadual do Acre, professor da educação especial”, afirmou.
Para Érika, o concurso demonstra a preocupação do Estado com um público diferenciado e reforça a necessidade de atenção específica a esses estudantes. “Efetivar servidores para cuidar desse público permite uma atenção ainda maior para com os alunos. É uma ação necessária, e o governo do Estado está de parabéns por isso”, ressaltou.
Coordenador-geral da representação da Secretaria de Estado de Educação (SEE) em Cruzeiro do Sul, Aderlan Gomes de Almeida enfatizou o alcance da convocação de professores em todo o Acre. Segundo ele, mais de 2,6 mil docentes foram nomeados e empossados em diversas áreas, o que já se reflete no cotidiano das escolas.
Em Cruzeiro do Sul, Aderlan destaca que, em áreas como geografia, todas as escolas da zona urbana passaram a contar com professores efetivos. “Não temos nenhum professor provisório. Isso é um ganho para a nossa rede, para a escola e para a comunidade escolar”, avaliou. Ele explica que a presença de profissionais efetivos assegura maior continuidade às ações pedagógicas.
Aderlan ressalta que o concurso também reafirma o compromisso do governo do Estado e da SEE com a educação especial. Em Cruzeiro do Sul, mais de 160 novos servidores devem atuar diretamente com o atendimento a estudantes público-alvo da educação especial, ampliando o acompanhamento pedagógico e o suporte às escolas.
