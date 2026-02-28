Governo do Acre participa da 2ª Missão Regional de Bioeconomia na Cidade do Panamá

Com o objetivo de fortalecer a cooperação internacional em torno da bioeconomia e do uso sustentável da biodiversidade, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), participou da 2ª Missão da Comunidade de Prática Regional de Bioeconomia, realizada entre terça-feira, 24, e esta sexta-feira, 27, na Cidade do Panamá, capital do Panamá.

O encontro reuniu representantes de 12 países da América Latina, além do Reino Unido e instituições parceiras. A missão consolidou-se como um espaço estratégico de articulação entre governos, centros de pesquisa e organismos internacionais, promovendo diálogo técnico qualificado, debates sobre mecanismos de financiamento e construção conjunta de soluções.

Representando o Acre, a chefe da Divisão de Bioeconomia da Sema, Luciana Rola, destacou a importância estratégica da participação do Estado na agenda internacional de bioeconomia e no fortalecimento de parcerias voltadas ao desenvolvimento sustentável.

“A participação do Acre nesta 2ª Missão da Comunidade de Prática Regional de Bioeconomia reafirma o protagonismo do Estado no debate internacional sobre desenvolvimento sustentável, fortalecendo parcerias estratégicas, ampliando oportunidades de cooperação e posicionando a experiência amazônica como referência na construção de soluções baseadas no uso sustentável da biodiversidade.”

Durante os quatro dias de programação, foram discutidos caminhos para fortalecer políticas públicas e redes de pesquisa, além de estimular investimentos em cadeias produtivas baseadas em recursos renováveis.

A América Latina, que concentra uma das maiores riquezas biológicas do planeta, foi destacada como protagonista nesse processo, aliando conservação ambiental à geração de renda, inovação e inclusão social.



A agenda também incluiu sessões técnicas e visitas de campo a iniciativas inovadoras no Panamá, permitindo aos participantes conhecer experiências práticas que demonstram como a bioeconomia pode se consolidar como vetor estratégico de desenvolvimento sustentável e valorização do patrimônio natural da região.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários