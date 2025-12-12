Governo do Acre pagará R$ 24,8 milhões em prêmio de desempenho a mais de 11 mil profissionais da Educação

Abono será depositado na próxima segunda (15) para servidores efetivos, temporários e funcionários da rede estadual; quem tem dois contratos receberá valor duplicado

O Governo do Acre pagará na próxima segunda-feira (15) o Prêmio de Valorização de Desempenho Profissional (VDP) a 11.358 servidores da rede estadual de Educação. O abono, no valor total de R$ 24.832.708,96, será depositado em folha suplementar e visa reconhecer o empenho dos profissionais na melhoria da qualidade do ensino público.

O benefício contempla professores efetivos, temporários e funcionários das 612 escolas da rede estadual. Segundo o vice-presidente do Sinproacre, professor Edileudo Rocha, profissionais que possuem dois contratos efetivos receberão o valor em dobro.

Têm direito ao prêmio servidores docentes e não docentes que integram o quadro permanente ou temporário da Secretaria de Educação (SEE), incluindo aqueles em acompanhamento da Junta Médica Oficial dentro do limite de 30 dias de afastamento. Estão excluídos servidores cedidos a outros órgãos, afastados sem exercício ou condenados em sindicâncias/processos administrativos no período avaliado.

Em 2024, o governo destinou R$ 17 milhões ao pagamento do VDP. O aumento neste ano foi anunciado pelo governador Gladson Cameli nas redes sociais, reforçando o compromisso com a valorização dos trabalhadores da Educação. A rede estadual conta atualmente com 11.226 professores temporários, 3.658 efetivos, 185 celetistas e 25 terceirizados.

Crescimento do benefício

2025: R$ 24,8 milhões

2024: R$ 17 milhões

Aumento: 45% em relação ao ano anterior

Critérios de elegibilidade

Servidores docentes e não docentes (efetivos e temporários) da SEE

Profissionais em acompanhamento da Junta Médica (até 30 dias de afastamento)

Profissionais com dois contratos efetivos recebem valor em dobro

Exclusões

Não em exercício nas unidades escolares

Cedidos a outros órgãos

Condenados em sindicância ou processos administrativos

Composição da rede estadual

Professores temporários: 11.226

Professores efetivos: 3.658

Celetistas: 185

Terceirizados: 25

O aumento significativo no valor do prêmio ocorre em ano pré-eleitoral e reforça a estratégia do governo Gladson Cameli de valorizar servidores públicos enquanto prepara sua transição para possível candidatura ao Senado. A medida busca reconhecer e estimular a melhoria do ensino público no estado.

