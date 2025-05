Governo do Acre paga Prêmio VDP para 1,8 mil servidores da segurança

O Governo do Estado do Acre realiza, nesta quarta-feira (28), o pagamento do Prêmio Anual de Valorização do Desenvolvimento Profissional (VDP), que irá beneficiar 1.884 servidores públicos. O investimento total ultrapassa R$ 3,3 milhões e contempla profissionais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

Do valor total, R$ 2,25 milhões serão destinados a 1.258 servidores do Iapen, enquanto R$ 1,12 milhão contemplará 626 militares do Corpo de Bombeiros. O VDP tem se consolidado como uma ferramenta importante de valorização dos profissionais da segurança pública e de áreas estratégicas da administração estadual.

Coordenado pelas secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), o prêmio reconhece o desempenho e a dedicação dos servidores públicos no exercício de suas funções ao longo do ano anterior.

Cameli destaca valorização do servidor com pagamento de prêmio por desempenho

O governador Gladson Cameli reafirmou o compromisso do Estado com a valorização dos servidores públicos ao anunciar o pagamento do Prêmio Anual de Valorização do Desenvolvimento Profissional (VDP), que será feito nesta quarta-feira (28). A iniciativa premiará quase dois mil servidores do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC).

“Nosso governo segue firme na valorização de quem faz a diferença na vida das pessoas. Ao anunciar o pagamento do Prêmio VDP, estamos reconhecendo os resultados alcançados, o empenho, a competência e a dedicação com que exercem suas funções. Servidor motivado é sinônimo de serviço público de qualidade”, afirmou o governador.

Segundo o secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, a iniciativa fortalece o serviço público estadual: “É um reconhecimento justo àqueles que se dedicam diariamente a prestar um serviço de qualidade à população acreana”, declarou.

O VDP reforça a política de incentivo ao desenvolvimento profissional contínuo, estimulando melhorias nas áreas de segurança, mobilidade urbana e gestão pública.

