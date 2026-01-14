Governo do Acre nomeia novos servidores do Detran e reforça atendimento em todo o estado

O governador Gladson Camelí assinou decreto publicado na edição desta quarta-feira, 14, do Diário Oficial do Estado (DOE), que faz a convocação de 91 candidatos aprovados no concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC).

A medida abrange cargos como agente de autoridade de trânsito, analista de sistema, analista de trânsito, assistente de trânsito, contador, engenheiro civil, examinador de trânsito e pedagogo. Os novos servidores serão lotados em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia, Acrelândia, Plácido de Castro, Tarauacá, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Senador Guiomard, fortalecendo a atuação do Detran em todo o território acreano.

De acordo com o decreto, os candidatos nomeados terão o prazo de 30 dias para apresentar a documentação necessária e assinar o termo de posse, etapa que antecede o início efetivo das atividades nos respectivos cargos.

A posse está condicionada à aprovação em inspeção médica oficial. O candidato deverá ser considerado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Em caso de inaptidão, perderá a vaga, que será destinada ao próximo candidato da lista de classificação.

Para a avaliação médica, o candidato deverá apresentar exames clínicos e laboratoriais, incluindo avaliações cardiológica, neurológica, oftalmológica, infectológica, psiquiátrica e ortopédica, além de exames como hemograma completo, glicemia em jejum, eletrocardiograma e radiografias.

Além disso, para a investidura no cargo, será exigida a apresentação de documentação pessoal, funcional e acadêmica, como documentos de identificação, certidões eleitorais e judiciais, comprovantes de escolaridade e registro profissional (quando aplicável), certidões civis, comprovantes de endereço, dados bancários e diversas declarações obrigatórias, incluindo bens, acumulação de cargos e antecedentes.

Para a presidente do Detran/AC, Taynara Martins, o momento representa um avanço significativo para a instituição e para a população. “A chegada de novos servidores é fundamental para o fortalecimento do Detran em todo o estado. Estamos falando de mais eficiência, mais agilidade e melhoria direta dos serviços prestados à sociedade acreana. Esse reforço no nosso quadro vai permitir ampliar atendimentos, qualificar ações e garantir que o cidadão seja cada vez melhor assistido”, destaca.

Segundo a gestora, o ingresso dos novos profissionais também reafirma o compromisso do governo com a valorização do serviço público e com políticas que impactam positivamente áreas essenciais, como a segurança viária, a educação no trânsito e a modernização dos processos administrativos do Detran.

Leia aqui o edital de convocação

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

