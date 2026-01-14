Acre
Governo do Acre nomeia novos servidores do Detran e reforça atendimento em todo o estado
O governador Gladson Camelí assinou decreto publicado na edição desta quarta-feira, 14, do Diário Oficial do Estado (DOE), que faz a convocação de 91 candidatos aprovados no concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC).
A medida abrange cargos como agente de autoridade de trânsito, analista de sistema, analista de trânsito, assistente de trânsito, contador, engenheiro civil, examinador de trânsito e pedagogo. Os novos servidores serão lotados em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia, Acrelândia, Plácido de Castro, Tarauacá, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Senador Guiomard, fortalecendo a atuação do Detran em todo o território acreano.
De acordo com o decreto, os candidatos nomeados terão o prazo de 30 dias para apresentar a documentação necessária e assinar o termo de posse, etapa que antecede o início efetivo das atividades nos respectivos cargos.
A posse está condicionada à aprovação em inspeção médica oficial. O candidato deverá ser considerado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Em caso de inaptidão, perderá a vaga, que será destinada ao próximo candidato da lista de classificação.
Para a avaliação médica, o candidato deverá apresentar exames clínicos e laboratoriais, incluindo avaliações cardiológica, neurológica, oftalmológica, infectológica, psiquiátrica e ortopédica, além de exames como hemograma completo, glicemia em jejum, eletrocardiograma e radiografias.
Além disso, para a investidura no cargo, será exigida a apresentação de documentação pessoal, funcional e acadêmica, como documentos de identificação, certidões eleitorais e judiciais, comprovantes de escolaridade e registro profissional (quando aplicável), certidões civis, comprovantes de endereço, dados bancários e diversas declarações obrigatórias, incluindo bens, acumulação de cargos e antecedentes.
Para a presidente do Detran/AC, Taynara Martins, o momento representa um avanço significativo para a instituição e para a população. “A chegada de novos servidores é fundamental para o fortalecimento do Detran em todo o estado. Estamos falando de mais eficiência, mais agilidade e melhoria direta dos serviços prestados à sociedade acreana. Esse reforço no nosso quadro vai permitir ampliar atendimentos, qualificar ações e garantir que o cidadão seja cada vez melhor assistido”, destaca.
Segundo a gestora, o ingresso dos novos profissionais também reafirma o compromisso do governo com a valorização do serviço público e com políticas que impactam positivamente áreas essenciais, como a segurança viária, a educação no trânsito e a modernização dos processos administrativos do Detran.
Leia aqui o edital de convocação
Acre
Rio Envira permanece acima da cota de transbordamento e mantém Feijó em alerta
Nível do manancial marcou 12,01 metros nesta quarta-feira (14); duas famílias foram retiradas de áreas alagadas
O rio Envira permanece acima da cota de transbordamento no município de Feijó e segue mantendo autoridades e moradores das áreas ribeirinhas em estado de alerta. De acordo com o Informativo Hídrico divulgado pela Defesa Civil Municipal nesta quarta-feira (14), às 6h, o nível do rio foi registrado em 12,01 metros.
Apesar da leve redução em relação à medição do dia anterior, quando o manancial atingiu 12,39 metros, o rio continua acima da cota de transbordamento, fixada em 12 metros, e bem acima da cota de alerta, que é de 11 metros. O cenário ainda é considerado preocupante pela Defesa Civil.
O transbordamento ocorreu na tarde de terça-feira (13), causando alagamentos em áreas ribeirinhas e em bairros mais baixos da cidade. Em decorrência da cheia, duas famílias precisaram ser retiradas de suas residências e encaminhadas para locais seguros.
A Defesa Civil de Feijó informou que mantém o monitoramento permanente do comportamento do rio e equipes de prontidão para agir em caso de nova elevação do nível ou necessidade de novas remoções. O órgão destacou ainda que o nível máximo histórico do rio Envira no município é de 14,54 metros, o que reforça o estado de atenção enquanto o manancial permanecer acima das cotas de segurança.
Acre
Polícia Civil cumpre novos mandados e encontra depósito clandestino de medicamentos em Rio Branco
Em mais um desdobramento das investigações sobre o desvio de medicamentos e insumos hospitalares da rede estadual de saúde, a Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, nesta quarta-feira, 14, dois mandados de busca e apreensão em Rio Branco.
Um dos locais inspecionados fica na região da Gameleira, onde a equipe policial localizou mais um depósito clandestino utilizado para o armazenamento irregular de medicamentos oriundos da rede pública de saúde. De acordo com a investigação, a autoridade policial trabalha com a hipótese de que o local seja de responsabilidade do mesmo idoso de 74 anos que já vinha sendo investigado desde a semana passada por envolvimento no esquema. O segundo alvo da operação foi uma clínica que presta serviços de saúde, pois os proprietários do estabelecimento são investigados sobre a hipótese de crime de receptação de medicamentos.
A ação faz parte de uma investigação mais ampla, iniciada há alguns meses a pedido do secretário de Estado de Saúde, e conduzida por meio de uma força-tarefa da Polícia Civil. Com os mandados cumpridos nesta quarta-feira, já são cinco ordens judiciais executadas no âmbito da apuração, que busca identificar todos os envolvidos no esquema criminoso, bem como o destino final dos medicamentos desviados.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou a importância do trabalho investigativo e o compromisso da instituição com a defesa da saúde pública. “Estamos tratando de um crime extremamente grave, que atinge diretamente a população que depende do sistema público de saúde. A Polícia Civil está atuando de forma firme e contínua para identificar todos os responsáveis, desarticular esse esquema criminoso e garantir que os culpados sejam responsabilizados na forma da lei. Esse é um trabalho técnico, sério e que seguirá até o completo esclarecimento dos fatos”, afirmou o delegado-geral.
As investigações seguem em andamento, e novas diligências não estão descartadas. A Polícia Civil reforça que denúncias podem contribuir de forma decisiva para o avanço das apurações, através do 181.
Acre
Rio Juruá registra nível quase quatro metros acima do registrado no mesmo período de 2025 em Cruzeiro do Sul
Manancial atingiu 11,37 metros nesta quarta-feira (14); Defesa Civil alerta para tendência de elevação nos próximos dias devido às chuvas no alto curso do rio
O rio Juruá atingiu a marca de 11,37 metros em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira (14), nível quase quatro metros acima do registrado na mesma data do ano passado, quando o manancial marcava 7,71 metros.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, desde o início de janeiro deste ano já foram registrados 190 milímetros de chuva no município. Segundo o representante do órgão, Iranilson Nunes, a tendência é de elevação do nível do rio nos próximos dias, em razão do volume de chuvas concentrado no alto curso do Juruá.
Iranilson informou que, no município de Porto Walter, o rio já apresenta elevação significativa após um período de chuvas intensas, com registros de precipitação ao longo de praticamente 24 horas.
“Recebemos a informação de que, em Porto Walter, o rio começou a subir. Ontem choveu praticamente o dia inteiro e, consequentemente, o nível do rio aumentou naquela região. Esse volume de água costuma influenciar Cruzeiro do Sul cerca de dois dias depois”, explicou.
A Defesa Civil segue monitorando a situação e mantém atenção aos próximos boletins hidrológicos.
