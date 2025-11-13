Conecte-se conosco

Governo do Acre nomeia aprovados em concurso do sistema prisional após homologação em março

Publicado

55 minutos atrás

em

Mailza Assis assina decreto que convoca candidatos para cargos efetivos no Iapen; aprovados têm 30 dias para apresentar documentação e tomar posse

Assinado pela governadora em exercício, Mailza Assis, o decreto oficializa a nomeação dos aprovados em caráter efetivo, nos cargos e classes iniciais das respectivas carreiras do Iapen. Foto: captada 

O governo do Acre publicou nesta quinta-feira (13) no Diário Oficial do Estado o decreto que nomeia os candidatos aprovados no concurso público do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), homologado em março deste ano. O documento, assinado pela governadora em exercício Mailza Assis, oficializa a nomeação em caráter efetivo dos aprovados nos cargos e classes iniciais das respectivas carreiras do órgão penitenciário.

De acordo com o decreto, os candidatos nomeados terão prazo de até 30 dias, contados a partir da publicação, para apresentar toda a documentação exigida e realizar a assinatura do termo de posse. A convocação considera o resultado final do certame e o teor do processo administrativo referente à seleção dos aprovados, marcando um importante passo no fortalecimento do quadro de servidores do sistema prisional acreano.

Veja nomes:

Brasil

Hemoacre fecha na tarde desta sexta-feira (14) em Rio Branco para manutenção

Publicado

20 minutos atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Serviço será retomado no sábado (15) às 14h; unidade fica na Getúlio Vargas, ao lado do Teatrão, e atende de segunda a sábado

A manutenção programada visa garantir a qualidade e segurança dos serviços hemoterápicos prestados à população acreana. Foto: cedida 

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) informou que suspenderá o atendimento na tarde desta sexta-feira (14) para realização de manutenções em suas dependências. Os serviços serão normalizados no sábado (15), a partir das 14 horas, conforme o horário habitual de funcionamento.

Localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2.787, no bairro Bosque, ao lado do Teatrão, o Hemoacre funciona normalmente de segunda a sábado, das 7h30 às 17h30. Para esclarecimentos adicionais, a população pode entrar em contato pelo telefone (68) 3248-1377. A manutenção programada visa garantir a qualidade e segurança dos serviços hemoterápicos prestados à população acreana.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 50 kg e em boas condições de saúde. Além disso, é necessário apresentar documento oficial com foto, estar bem alimentado e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior. Menores de 18 anos devem comparecer acompanhados dos responsáveis ou portar autorização assinada.

O Hemoacre reforça a importância da doação voluntária e regular de sangue, que é fundamental para manter os estoques e garantir o atendimento a pacientes em situação de emergência e em tratamento hospitalar.

Brasil

Veterinário é condenado a 4 anos e 6 meses por produzir carne seca imprópria para consumo em Rio Branco

Publicado

5 horas atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Felipe Alexandre Vaz adulterava produto com sal mineral bovino; mais de 3 toneladas foram apreendidas em empresa que fornecia para escolas estaduais

A condenação é resultado de uma denúncia feita em junho de 2024, quando mais de 3 toneladas de carne foram apreendidas em empresa que fornecia alimento a escolas do estado. Foto: captada 

O veterinário Felipe Alexandre Vaz foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão e pagamento de 43 dias-multa pela produção e comercialização de carne seca imprópria para consumo humano em uma fábrica de Rio Branco. A sentença, proferida pelo juiz Flávio Mariano Mundim no último dia 29, resulta de denúncia apresentada em junho de 2024, quando mais de 3 toneladas de carne foram apreendidas na empresa que fornecia alimentos para escolas do estado.

De acordo com as investigações do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (IDAF) e da Vigilância Sanitária, a empresa adulterava as carnes utilizando sal mineral bovino, produto veterinário formulado exclusivamente para as necessidades nutricionais de animais. O veterinário, que foi representado pela Defensoria Pública do Acre, tem direito de recorrer da decisão em liberdade, enquanto um segundo réu envolvido no caso foi inocentado das acusações.

À época, a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes (SEE-AC) informou que não possuía contrato com a empresa envolvida na apreensão de carne clandestina e que segue todos os protocolos de recebimento e armazenamento dos alimentos.

Felipe Alexandre Vaz adulterava produto com sal mineral bovino; mais de 3 toneladas foram apreendidas em empresa que fornecia para escolas estaduais. Foto: captada 

Ainda segundo a perícia, foi contestado que a higienização e armazenamento dos charques descumpriam normas sanitárias. Além da merenda escolar, as carnes também eram comercializadas em supermercados.

“Não há dúvidas que a matéria prima utilizada (carne industrial e sal mineral) são impróprias para a finalidade que estavam sendo destinadas. Como se não bastasse, a higiene do local caracteriza a inapropriedade do consumo humano de qualquer produto fabricado naquele local”, ressaltou o magistrado.

Conforme o processo, Vaz admitiu o uso inadequado dos produtos para industrialização das carnes, mas ainda assim, negou que o produto estivesse contaminado.

A sentença, proferida pelo juiz Flávio Mariano Mundim no último dia 29, resulta de denúncia apresentada em junho de 2024. Foto: captada 

Brasil

Empresas de VA e VR ameaçam ir à Justiça contra novas regras do governo

Publicado

7 horas atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Para setor, novas regras podem “desviar” dinheiro da alimentação; governo e varejo dizem que preços vão cair

Supermercado no Rio de Janeiro • Sergio Moraes/Reuters

Empresas devale-alimentação e do vale-refeição ameaçam ir à Justiça contra o decreto do governo federal que altera regras para o PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador). A iniciativa acontece no âmbito da ABBT (Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador).

As novas regras estabelecem, por exemplo, um teto de 3,6% para a taxa cobrada dos estabelecimentos nas operações com cartões. Também fixa um prazo máximo de 15 dias para repasse dos valores aos bares, restaurantes e supermercados. As empresas têm 90 dias para se adequar.

Além disso, em até 180 dias, os arranjos de pagamento deverão ser abertos — mantendo a “bandeira” do cartão, mas permitindo a emissão por mais instituições. Outra regra, que tem prazo de 360 dias, fixa que qualquer cartão do programa deverá funcionar em qualquer maquininha de pagamento.

Em posicionamento amplo, a ABBT critica especialmente o “arranjo aberto”. Para a associação, isso pode desviar a função do benefício, que é a alimentação do trabalhador. A entidade exemplifica que o benefício do Bolsa Família, por falta de direcionamento, vem sendo utilizado em bets.

A ABBT destaca ainda que o tabelamento da taxa é “perigoso precedente da interferência governamental na iniciativa privada” e pode desestimular a concorrência. Ela indica que não há nenhum estudo que comprove que as novas regras vão se refletir em redução de preços.

“Pode ocorrer, por outro lado, o aumento de margem dos grandes grupos de varejo”.

Associações do varejo, como a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), vêm indicando que os preços vão cair com as mudanças.

Estimativas do Ministério da Fazenda indicam que as medidas têm potencial de gerar uma economia de cerca de R$ 8 bilhões por ano. Esse valor decorre, principalmente, da redução das margens de lucro das empresas emissoras de VA e VR, que serão repassadas aos estabelecimentos como bares, restaurantes e supermercados.

Segundo a pasta, com a diminuição desses custos, estima-se uma queda nos preços finais das refeições e dos alimentos, beneficiando diretamente os trabalhadores. A estimativa é de um ganho médio de aproximadamente R$ 225 por trabalhador ao ano.

As empresas do setor

Cerca de 80% do segmento é controlado por quatro empresas, Ticket, Pluxee, Alelo e VR. A CNN procurou as companhias. A Alelo indicou que se posicionará por meio da ABBT, e a Pluxee confirmou que estuda medidas legais junto à entidade setorial. Ticket e VR não responderam até a publicação desta reportagem.

“As medidas interferem em relações comerciais privadas e limitam a capacidade das emissoras de inovar e competir. Por isso, a Pluxee — atuando de forma independente e em coordenação com a ABBT — estuda adotar medidas legais para contestar a implementação do decreto, o que pode resultar na suspensão de seus efeitos”, disse a Pluxee em nota.

Na Bolsa de Paris, as ações da Pluxee caíram cerca de 8,6%, de € 15,60 para 14,26 € desde que o governo confirmou as mudanças. A Edenred caiu cerca de 6,4%, de € 21,19 para € 19,99.

Fonte: CNN

