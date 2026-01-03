Governo do Acre monitora fronteiras após agravamento da crise na Venezuela

Estado acompanha possível aumento do fluxo migratório após ofensiva dos EUA e prisão de Nicolás Maduro

O Governo do Acre divulgou nota oficial neste sábado (3) informando que acompanha de forma permanente a situação migratória nas fronteiras do estado, diante do agravamento do cenário político e militar na Venezuela, após a ofensiva liderada pelos Estados Unidos e a prisão do presidente Nicolás Maduro, ocorrida na madrugada deste sábado.

De acordo com o comunicado, o monitoramento é realizado de forma integrada pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDH) e pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp), em articulação direta com o governo federal. A principal preocupação é uma possível acentuação do fluxo migratório em direção ao Acre, especialmente pelas fronteiras com o Peru e a Bolívia, rotas historicamente utilizadas em momentos de instabilidade regional.

Na nota, o governo estadual afirma que as equipes técnicas estão atentas aos desdobramentos do conflito internacional e preparadas para agir caso haja aumento significativo na entrada de migrantes. O Executivo acreano destaca que a atuação do Estado tem como pilares a garantia dos direitos humanos, a assistência social às pessoas em situação de vulnerabilidade e a manutenção da segurança pública.

“O Governo do Acre está monitorando a situação migratória na fronteira do estado e trabalhando em parceria com o governo federal para garantir os direitos humanos, a assistência social e a segurança pública”, afirma o texto.

O comunicado também reforça o compromisso institucional com a proteção e o bem-estar de todos os cidadãos, independentemente da nacionalidade, ao mesmo tempo em que ressalta a importância da preservação da ordem e da segurança. Ao final, o governo manifesta expectativa de que a crise internacional seja solucionada de forma pacífica e humanitária.

O Acre tem histórico recente de receber fluxos migratórios intensos, sobretudo de venezuelanos e haitianos, em períodos de instabilidade política e econômica na América Latina. Diante do novo episódio envolvendo Venezuela e Estados Unidos, o posicionamento oficial sinaliza atenção redobrada e preparação preventiva para evitar impactos sociais e humanitários mais severos no estado.

Nota do Governo do Acre – na íntegra

NOTA DO GOVERNO DO ACRE O Governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDH) e da Secretaria de Segurança Pública, está monitorando a situação migratória na fronteira do estado e trabalhando em parceria com o governo federal para garantir os direitos humanos, a assistência social e a segurança pública. Reiteramos nosso compromisso com a proteção e o bem-estar de todos os cidadãos, independentemente de sua nacionalidade, e com a manutenção da ordem e da segurança em nosso território. Esperamos que a situação se resolva de forma pacífica e humanitária.

Com informações de AC24horas

Relacionado

Comentários