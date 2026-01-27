Governo do Acre mantém dois leilões eletrônicos abertos para participação

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), mantém abertos dois leilões eletrônicos, realizados de forma totalmente online, por meio do Sistema Eletrônico de Leilões (SEL/AC). Os certames têm encerramento previsto para esta quarta-feira, 28, e segunda, 2, e destinam-se à venda de bens que não estão mais em uso pela administração pública estadual.

Estão em andamento os Leilões Eletrônicos nº16/2025 e nº18/2025, promovidos em parceria com a Fundação Elias Mansour (FEM) e a Casa Militar (Casmil). A iniciativa reforça a transparência, amplia a eficiência dos processos e estimula a participação da sociedade nos leilões promovidos pelo Estado.

O Leilão Eletrônico nº 16/2025 reúne itens eletroeletrônicos classificados como sucata, com sessões de lances realizadas das 8h às 13h. Já o Leilão Eletrônico nº 18/2025, que encerra o cronograma de leilões do mês, disponibiliza condicionadores de ar classificados como bens recuperáveis.

Para participar, os interessados devem realizar cadastro prévio no SEL/AC e apresentar a documentação exigida no edital. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, desde que devidamente habilitadas conforme as regras do certame.

Após o encerramento da sessão pública, os arrematantes terão o prazo de três dias úteis para efetuar o pagamento, por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE).

Mais informações podem ser obtidas com a Comissão Permanente de Alienação de Bens Móveis da Sead, localizada na Rua do Aviário, nº 253, bairro Aviário, em Rio Branco, das 7h30 às 13h30, ou pelo e-mail [email protected].

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários