Governo do Acre leva Programa Saúde na Floresta aos moradores do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), de Saúde (Sesacre), de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh) e da Mulher (Semulher), Instituto de Meio Ambiente (Imac), Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e prefeitura de Tarauacá, realizou neste sábado, 31, a quarta edição do Programa Saúde na Floresta, que levou serviços em saúde, assistência social, cidadania e educação ambiental aos moradores do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (Cferg), situado entre os municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

As atividades aconteceram na Escola de Educação Básica Santa Terezinha, situada na Comunidade Mármore, às margens da BR-364, sentido Cruzeiro do Sul.

Por meio da Sesacre, foram ofertados diversos atendimentos em saúde, incluindo consultas em em clínica médica, pediatria, ginecologia/obstetrícia; atendimento odontológico; realização de Preventivo do Câncer do Colo de Útero (PCCU), exames de ultrassonografia e laboratoriais, vacinação, testes rápidos, aferição de pressão, atendimentos de enfermagem, prescrição e entrega de medicações.

No total, foram realizados 1.738 atendimentos em saúde. Desse total, foram contabilizados 318 consultas médicas entre clínica geral, pediatria e ginecologia; 54 exames de ultrassonografia; 75 exames laboratoriais; 363 atendimento de enfermagem; 250 prescrições de medicamentos; 288 testes rápidos; 18 exames de PPCU’s; 189 vacinações e 182 atendimentos odontológicos.

Nesta edição do Saúde na Floresta, pela primeira vez, o programa contou com a parceria com a Secretaria da Mulher (Semulher), que promoveu atendimento psicológico, jurídico e social, por meio da Unidade Móvel de Acolhimento à Mulher, o Ônibus Lilás.

Além dos serviços em saúde, as famílias do Cferg receberam a doação de 2500 mudas de café clonal do Viveiro da Floresta.

Também foram promovidas atividades de educação ambiental com as crianças, por meio de jogos e brincadeiras temáticas. A ação é uma iniciativa da Sema, em parceria com o Imac, e busca incentivar a consciência ambiental desde a infância, por meio de atividades lúdicas e educativas.

A ação também contou com a entrega de 182 kits de vestuário masculino e feminino, totalizando 1.092 peças de roupas. A doação foi realizada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh), por meio do Projeto Vestuário Social, uma iniciativa do programa Juntos pelo Acre, em parceria com a Defesa Civil.

O que disseram

“Essa é uma ação de grande importância, pois leva os serviços essenciais para mais perto da população e contribui diretamente com o cuidado às pessoas. Tivemos um dia inteiro de atividades, com o objetivo de atender o maior número possível de moradores da região. É uma grande satisfação estar no Complexo de Florestas do Rio Gregório realizando mais uma iniciativa do Governo do Estado do Acre para levar saúde, cidadania e dignidade para quem vive na floresta”, ressalta o Secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.

“O acesso à saúde é difícil para essas comunidades mais afastadas, então quando chegamos com a estrutura completa, de consultas com especialistas, realização de exames e distribuição de medicamentos conseguimos resolver a maioria das demandas de saúde da população local, evitando a necessidade de deslocamento para Tarauacá ou Cruzeiro do Sul. Isso é fundamental, considerando a dificuldade de acesso enfrentada por essas comunidades.”, destacou o médico da família, Dr. Osvaldo Leal.

“Estou grávida de quatro meses e fui atendida no ginecologista e, durante a consulta, fiz a ultrassonografia. Foi quando descobri o sexo do meu bebê. O atendimento foi excelente, fui muito bem recebida. Me trataram com carinho, com cuidado, com amor mesmo. Isso fez toda a diferença.”, conta a estudante Íris Lorranny Alves.

“Trouxe os meus dois filhos para se consultar com o pediatra. Fomos muito bem atendidos, tanto eu quanto eles. Saio daqui com os exames e a receita dos medicamentos. Só tenho a agradecer pela oportunidade de participar desse programa, que tem ajudado não só a mim, mas a muitas outras pessoas, porque sabemos o quanto somos carentes desse tipo de atendimento”, relata a autônoma Ana Cristina da Silva.

“Pela primeira vez, trouxemos atendimento odontológico para o programa Saúde na Floresta. Essa ação é de grande importância para as famílias do Cferg, que vivem em áreas remotas e, muitas vezes, nunca tiveram acesso a esse tipo de serviço. Levar cuidados odontológicos até essas comunidades é garantir mais saúde, dignidade e qualidade de vida para quem mais precisa.”, destacou o cirurgião dentista, Dr. Fernando Porto.

“O programa Saúde na Floresta no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório é essencial, pois garante o acesso à saúde básica, melhora a qualidade de vida dessa população e fortalece a presença do governo do Acre nas unidades de conservação”, explicou a gestora do Cferg, Claúdia Lima.

Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório

O Cferg foi criado em 2008 pelo decreto estadual nº 3.433/08, abrangendo três unidades de conservação de uso sustentável: Floresta Estadual do Rio Gregório, Floresta Estadual do Mogno e Floresta Estadual do Rio Liberdade, situadas entre os municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

