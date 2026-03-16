Governo do Acre leva internet via satélite às comunidades rurais do Rio Valparaíso e amplia inclusão digital no Juruá

Fortalecendo o acesso à tecnologia e promovendo a inclusão digital nas áreas mais afastadas do interior do estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com o gabinete da deputada estadual Antonia Sales e com o apoio da Associação de Seringueiros e Agricultores da região (Asal), realizou neste domingo, 15, a entrega de antenas de internet via satélite (Starlink) a comunidades rurais da região do Rio Valparaíso, em Cruzeiro do Sul.

A iniciativa integra o projeto Aquisição de Starlink para Comunidade Valparaíso, que busca reduzir o isolamento digital das populações ribeirinhas e rurais, garantindo acesso à internet de qualidade para atividades essenciais como educação, serviços de saúde remota, comunicação e oportunidades econômicas.

O titular da Seict, Assurbaníbal Mesquita, ressaltou que a iniciativa marca um avanço significativo na ampliação do acesso à internet na região amazônica. “A conectividade é hoje uma ferramenta essencial para o desenvolvimento das comunidades. Com a chegada da internet via satélite nessas localidades, estamos garantindo acesso à educação digital, à informação, à saúde remota e a novas oportunidades econômicas. Esse é um compromisso do governo do Estado em levar tecnologia e inclusão para todos os acreanos, independentemente da distância”, afirmou.

Para Alcyr Costa, coordenador da Seict em Cruzeiro do Sul, é um avanço significativo para a inclusão digital das comunidades rurais: “Sabemos das dificuldades enfrentadas por quem vive em áreas mais isoladas. A chegada da internet representa uma mudança real na vida dessas famílias. Com acesso à conectividade, as comunidades passam a ter novas possibilidades de aprendizado, comunicação e desenvolvimento”, avaliou.

De acordo com a deputada estadual Antônia Sales, a parceria entre as instituições foi fundamental para que a ação chegasse às comunidades do Rio Valparaíso.

“Essa é uma conquista muito importante para as famílias dessas comunidades. A internet abre portas para o conhecimento, fortalece a educação das crianças e aproxima as pessoas do mundo. Fico muito feliz em poder contribuir para que essa realidade chegue a quem vive nas regiões mais distantes do nosso estado”, disse.

Morador da comunidade Terra Firme de Baixo e presidente da Asal, Arnoldo Andrade ressaltou que a parceria fortalece o trabalho desenvolvido com as comunidades locais: “Para nós é um momento muito especial. A internet vai ajudar nossos filhos nos estudos, vai facilitar a comunicação e trazer mais conhecimento para todos. É algo que vai melhorar muito a vida da nossa comunidade”, ressaltou.

Diversas comunidades foram contempladas com a instalação das antenas, entre elas Jucá, Queimada, Tartaruga, Terra Firme de Baixo (Centro e próximo à igreja), Terra Firme de Cima (Leonilde, Lago dos Izidório, Patoazinho e Três Bocas), ampliando significativamente o acesso à conectividade na região do Rio Valparaíso.

Comunidade agradece

Entre os moradores beneficiados, a expectativa é grande para a chegada da tecnologia. A estudante Maria Laisa Amorim, moradora da comunidade Terra Firme de Baixo, acredita que a internet vai facilitar principalmente a educação das crianças e jovens da região: “Atualmente, a educação apresenta grandes vantagens. O acesso à informação e à pesquisa é amplo, embora demande investimentos. Contudo, as opções de pagamento são mais flexíveis, e a necessidade de deslocamento físico para aquisição de bens diminuiu consideravelmente. No campo educacional, a pesquisa e a modalidade de ensino a distância expandiram as possibilidades. Em suma, o cenário atual é bastante favorável”.

Já o morador José Wilson, da comunidade Jucá, destacou que a conectividade também poderá auxiliar no acesso a informações e serviços. “A internet é muito importante para nós, principalmente na educação. Com ela podemos pesquisar, estudar e até fazer faculdade à distância. Também facilita pagamentos e compras, evitando que a gente precise ir até a cidade e ter gastos maiores. É um benefício muito grande para a comunidade”, afirmou.

Para Jadson Oliveira, outro morador que será beneficiado, a chegada da internet trará inúmeros benefícios, principalmente no fortalecimento e na facilidade da comunicação.

“A internet também aprimora a comunicação entre as comunidades do Rio Valparaíso e facilita diversos aspectos do dia a dia. Com a conectividade, a necessidade de deslocamento até a cidade de Cruzeiro do Sul é reduzida, já que muitas atividades podem ser realizadas de forma online, como compras, pagamentos e até mesmo a busca por orientações na área da saúde, algo que antes não era possível”, observou.

A cerimônia de entrega das antenas se deu na comunidade Tartaruga, localizada na região do Rio Valparaíso, reunindo autoridades, lideranças comunitárias e moradores das comunidades beneficiadas. A iniciativa representa um avanço importante para a região, ao criar melhores condições de acesso à informação, fortalecer a comunicação e ampliar oportunidades de educação, trabalho e desenvolvimento para as famílias que vivem nas áreas rurais.

Compromisso com o desenvolvimento

A diretora do Gabinete do Governador em Cruzeiro do Sul, Raquel Batista, destacou que os investimentos fazem parte do compromisso de fortalecer os serviços públicos em todas as regiões do estado.

“A iniciativa original partiu do próprio governador Gladson Camelí. Hoje, foram beneficiadas algumas comunidades, totalizando 30 famílias. Em dias anteriores, outras comunidades também foram contempladas, por meio de emendas parlamentares dos deputados Zezinho Barbary e Pedro Longo. Adicionalmente, contamos com o apoio da deputada Antônia Sales”, afirmou.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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