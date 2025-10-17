Governo do Acre leva atendimento domiciliar para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional a idosa em Sena Madureira

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Identificação da Polícia Civil (PCAC), realizou mais uma importante ação de atendimento domiciliar nesta terça-feira,14, desta vez no município de Sena Madureira, no bairro Vitória. A iniciativa beneficiou dona Maria Socorro Pereira Lima, de 68 anos, que é deficiente física e visual, o que dificulta seu deslocamento até o posto de atendimento.

O coordenador do posto de identificação de Sena Madureira, Carlos Ferrari, se deslocou até a residência da idosa levando todo o equipamento necessário para a coleta de dados e emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação faz parte do compromisso do Governo do Acre e da Polícia Civil em garantir que todos os cidadãos tenham acesso ao seu principal documento de identificação, independentemente das condições físicas ou da localização geográfica.

“Nosso trabalho é garantir que ninguém fique sem acesso à cidadania. Atender pessoas com limitações de locomoção é uma forma de respeito e inclusão. É gratificante ver a alegria de quem recebe esse atendimento em casa”, destacou o coordenador Carlos Ferrari.

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, o serviço de atendimento domiciliar vem se consolidando como uma das ações mais humanas e transformadoras do órgão.

“Somente em 2025, o Instituto de Identificação da Polícia Civil já realizou 164 atendimentos domiciliares em todo o estado. Esse trabalho reflete o empenho do governo em levar dignidade e acesso à documentação para quem mais precisa”, afirmou o diretor.

Fonte: PCAC

