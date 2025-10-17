Geral
Governo do Acre leva atendimento domiciliar para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional a idosa em Sena Madureira
O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Identificação da Polícia Civil (PCAC), realizou mais uma importante ação de atendimento domiciliar nesta terça-feira,14, desta vez no município de Sena Madureira, no bairro Vitória. A iniciativa beneficiou dona Maria Socorro Pereira Lima, de 68 anos, que é deficiente física e visual, o que dificulta seu deslocamento até o posto de atendimento.
O coordenador do posto de identificação de Sena Madureira, Carlos Ferrari, se deslocou até a residência da idosa levando todo o equipamento necessário para a coleta de dados e emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação faz parte do compromisso do Governo do Acre e da Polícia Civil em garantir que todos os cidadãos tenham acesso ao seu principal documento de identificação, independentemente das condições físicas ou da localização geográfica.
“Nosso trabalho é garantir que ninguém fique sem acesso à cidadania. Atender pessoas com limitações de locomoção é uma forma de respeito e inclusão. É gratificante ver a alegria de quem recebe esse atendimento em casa”, destacou o coordenador Carlos Ferrari.
De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, o serviço de atendimento domiciliar vem se consolidando como uma das ações mais humanas e transformadoras do órgão.
“Somente em 2025, o Instituto de Identificação da Polícia Civil já realizou 164 atendimentos domiciliares em todo o estado. Esse trabalho reflete o empenho do governo em levar dignidade e acesso à documentação para quem mais precisa”, afirmou o diretor.
Governo revoga nomeações e exclui candidatos do concurso do Iapen no Acre
O Governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 17, dois novos decretos no Diário Oficial do Estado que alteram nomeações referentes ao concurso público do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). As medidas envolvem tanto a exclusão de candidatos nomeados anteriormente quanto a anulação de nomeações de concursados que não tomaram posse no prazo previsto.
O Decreto nº 11.528-P, de 16 de outubro de 2025, exclui do Decreto nº 11.290-P, publicado em 11 de setembro, cinco candidatos nomeados para o cargo de Agente de Polícia Penal – Masculino. São eles: Felipe da Silva Amorim, João Victor Bezerra Guimarães, Izael Carvalho de Albuquerque, Francisco Ricardo de Oliveira Cunhae Katryel Morais dos Santos. A decisão foi tomada após análise de pedidos de reclassificação de candidatos, conforme os processos administrativos citados no documento.
Já o Decreto nº 11.529-P, também assinado por Cameli, torna sem efeito as nomeações de outros cinco candidatos que não tomaram posse dentro do prazo legal ou não cumpriram todos os requisitos exigidos para o cargo. Entre os atingidos pela medida estão Gabriel Lameira de Oliveira e Natanael Dias Vieira, nomeados para o cargo de Agente de Polícia Penal – Masculino, e Leandro do Vale da Silva, Alan Furtado Machado e Viviani Teixeira dos Santos, aprovados para o cargo de Técnico Administrativo e Operacional – Baixo Acre.
MP vai apurar queimadas irregulares na zona rural de Cruzeiro do Sul
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) instaurou um Procedimento Preparatório para apurar possíveis irregularidades ambientais relacionadas a queimadas em propriedades rurais no município de Cruzeiro do Sul. A medida foi formalizada por meio da Portaria nº 115/2025, assinada pela promotora de Justiça Manuela Canuto de Santana Farhat, titular da Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Juruá.
O procedimento decorre da Notícia de Fato nº 01.2025.00002590-8, que trata da ocorrência de queimadas irregulares nas propriedades Colônia São Raimundo e Colônia Variante, pertencentes aos senhores J. L. P. e V. da C. M., respectivamente. Segundo o documento, imagens e relatórios técnicos apontam cicatrizes de queimadas em uma área total de 8,7 hectares, distribuída entre os dois imóveis rurais, que apresentam sobreposição territorial e indicam padrão coordenado ou concomitante de degradação ambiental.
O MP-AC destaca que o procedimento tem como base o Comunicado de Possíveis Irregularidades (COPI) nº 15/2024, emitido pela Coordenação Técnico-Científica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do órgão, que identificou 50 focos de queimadas em 55 imóveis rurais no município entre janeiro e 15 de setembro de 2024, com base em dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
De acordo com a promotora, as investigações visam coletar informações, depoimentos, certidões e realizar perícias técnicas para subsidiar medidas como recomendações, termos de ajustamento de conduta (TAC), instauração de inquérito civil ou arquivamento do caso, conforme os resultados apurados.
Entre as determinações do MP-AC, estão:
Notificar os proprietários das áreas investigadas para prestarem esclarecimentos e apresentarem documentos sobre a posse, licenças ambientais e registros no CAR;
Solicitar ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), no prazo de 15 dias, informações sobre licenças ambientais, histórico de fiscalizações, autos de infração e relatórios de vistoria técnica;
Oficiar o cartório de registro de imóveis e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF) para obtenção de informações sobre a dominialidade dos imóveis e movimentação de gado;
Requisitar ao NAT/MPAC complementação de dados técnicos, incluindo análises por imagens de satélite, identificação de biomas, verificação de áreas de preservação permanente (APP) e, se necessário, vistoria in loco.
