Governo do Acre lança edital de licitação para construção da ponte da Sibéria, em Xapuri

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), publicou, nesta sexta-feira, 15, o aviso de licitação para a construção da ponte da Sibéria, em Xapuri. Orçada em R$ 40 milhões, a estrutura de concreto terá 340 metros de extensão, com rampas de acesso e ligará o Primeiro ao Segundo Distrito.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a obra vai proporcionar melhores condições de acesso para população e será construída na margem esquerda da cidade e deve facilitar a trafegabilidade dos produtores agrícolas bem como garantir o escoamento da produção.

“É uma obra muito esperada que está começando a se tornar realidade; estamos cuidando de todos os trâmites burocráticos e hoje estamos anunciando o aviso da licitação”, afirma Antunes.

A previsão é de que a obra seja iniciada em breve. As intervenções nas pontes do Acre são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade dos acreanos. O Deracre segue avançando com as obras em todo o estado.