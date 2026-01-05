Acre
Governo do Acre lança edital com 203 vagas para o Programa Bolsa Mais Professores
Seleção oferece bolsa de R$ 2,1 mil e curso de especialização para docentes da rede estadual; inscrições seguem até 18 de janeiro
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (5) o edital do processo seletivo simplificado nº 01/2025, destinado à seleção de docentes que irão atuar no Programa Bolsa Mais Professores. A iniciativa busca enfrentar a carência de professores na rede estadual, especialmente em escolas com maiores índices de vulnerabilidade social e dificuldades educacionais.
Ao todo, o edital prevê 203 vagas para professores da educação básica concursados da rede estadual, efetivos ou em estágio probatório, que atuem no Ensino Fundamental – Anos Finais e no Ensino Médio, em componentes curriculares com déficit de profissionais. Os docentes selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 2.100, paga diretamente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pelo período de até 24 meses.
Além do incentivo financeiro, os professores contemplados participarão de um curso de especialização na modalidade Educação a Distância (EaD), com início previsto para 16 de março de 2026.
De acordo com o edital, os profissionais serão alocados exclusivamente em escolas consideradas elegíveis pelo programa, listadas em anexo, levando em conta critérios como inadequação docente, vulnerabilidade socioeconômica (INSE) e desempenho educacional, medido pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Caso as vagas de determinado componente curricular não sejam totalmente preenchidas, poderá ocorrer redistribuição para outras áreas, conforme a necessidade da rede.
O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de análise documental, com caráter classificatório e eliminatório, sob responsabilidade de uma Comissão Interna de Seleção da SEE. A pontuação considerará critérios como titulação na área da educação, cursos de informática e formação continuada para professores.
As inscrições começam nesta segunda-feira (5) e seguem até o dia 18 de janeiro de 2026, devendo ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Secretaria de Educação. Os candidatos deverão anexar documentação pessoal, comprovantes de formação e os termos exigidos no edital. O deferimento das inscrições e os resultados serão divulgados no site oficial da SEE, conforme o cronograma estabelecido.
O edital reserva ainda 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. Em caso de empate, terão prioridade os candidatos de maior idade, seguidos por critérios relacionados à formação continuada e titulação acadêmica.
Acre
Servidores da Saúde serão investigados por desvio milionário de medicamentos no Acre; pena pode superar a de tráfico
Operação apreendeu fentanil, remédios para câncer e equipamentos de hemodiálise desviados do SUS; delegado cita artigo 273 do Código Penal, que prevê até 15 anos de prisão
A investigação sobre o desvio milionário de medicamentos e equipamentos hospitalares do SUS no Acre agora mira a possível participação de servidores da Saúde no esquema. A operação, realizada nesta segunda-feira (5), apreendeu itens de alto custo, como fentanil, remédios para tratamento de câncer e uma máquina de hemodiálise, armazenados clandestinamente em um imóvel em Rio Branco.
O delegado Igor Brito, responsável pela ação, afirmou que os envolvidos podem responder com base no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação e comercialização irregular de medicamentos. A pena prevista pode chegar a 15 anos de prisão, ultrapassando, em alguns casos, a punição para tráfico de drogas.
A polícia busca identificar a rede de distribuição e os compradores dos produtos, que estavam inutilizados devido ao armazenamento inadequado. O caso será encaminhado à Justiça e pode resultar em novas prisões.
A Vigilância Sanitária do Acre avaliou os medicamentos apreendidos na operação que desarticulou um esquema de desvio de insumos do SUS e constatou que parte do material está inutilizado devido ao armazenamento inadequado. O auditor Javier Filho explicou que os produtos — que incluem itens controlados como fentanil e remédios para tratamento de câncer — eram mantidos sem controle de temperatura e sem responsável técnico.
“Esse tipo de acondicionamento já inutiliza os medicamentos por si só. Vamos fazer uma triagem para verificar validade e lotes, mas parte do material deve ser descartada”, afirmou. A investigação, que durou cerca de um ano, agora avança para identificar os compradores e a rede de distribuição dos produtos desviados. O caso será encaminhado à Justiça e pode resultar em novas prisões, inclusive de servidores públicos suspeitos de envolvimento.
Acre
Tráfego é totalmente liberado na BR-364 após reparos em trecho danificado por chuvas em Cruzeiro do Sul
DNIT conclui recuperação do pavimento no Igarapé Santa Luzia e garante segurança aos motoristas, mas alerta para possíveis novos danos em trechos críticos
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que os trabalhos de reparo na BR-364, no trecho do Igarapé Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, foram concluídos e o tráfego de veículos está totalmente liberado.
No dia 28 de dezembro, a força das águas do Igarapé Santa Luzia provocou o desabamento parcial do pavimento da rodovia. Segundo o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, as equipes iniciaram os reparos no dia 30 de dezembro e, até domingo (4), executaram a montagem de uma camada de pedras e a instalação de dispositivos de drenagem.
“Botamos quatro linhas, deu para fechar tudo. Agora é só melhorar um pouco em cima e jogar um pouco de asfalto. Nosso pessoal fez um estudo detalhado e deu certo. Hoje a estrada já está liberada, com todos os carros passando normalmente. Mesmo que as chuvas subam, a quarta linha vai dar suporte melhor e melhorar o acesso da região”, afirmou Ricardo Araújo.
O superintendente destacou, no entanto, que novas ocorrências de erosão podem acontecer em outros trechos da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, devido à quantidade de igarapés e açudes ao longo da rodovia. “Estamos com nossa equipe de plantão e torcemos para passar o período do inverno sem problemas”, completou.
Acre
Polícia apreende toneladas de medicamentos e equipamentos hospitalares desviados do SUS no Acre
Ex-balconista de farmácia é preso em flagrante por armazenar e vender clandestinamente itens de alto custo, incluindo remédios para câncer e máquina de hemodiálise, em investigação que durou um ano
Uma operação da Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Itinerante, cumpriu um mandado de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (5) em um imóvel no Beco da Glória, bairro da Pista, em Rio Branco. No local, foi desarticulado um esquema de desvio e venda clandestina de medicamentos e equipamentos hospitalares de alto custo provenientes da Fundação Hospitalar do estado.
O ex-balconista de farmácia Eugênio Gonçalves Neves foi preso em flagrante. A investigação, que durou cerca de um ano, apurou que itens essenciais – como medicamentos para tratamento de câncer, sondas para pacientes com colostomia e até uma máquina de hemodiálise – eram retirados da rede pública e revendidos ilegalmente.
O volume de material apreendido foi tão grande que exigiu um caminhão para transporte. O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Investigações Criminais (DEIC) e, posteriormente, à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde ficará à disposição da Justiça. As autoridades investigam se há outros envolvidos no esquema.
