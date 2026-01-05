Governo do Acre lança edital com 203 vagas para o Programa Bolsa Mais Professores

Seleção oferece bolsa de R$ 2,1 mil e curso de especialização para docentes da rede estadual; inscrições seguem até 18 de janeiro

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (5) o edital do processo seletivo simplificado nº 01/2025, destinado à seleção de docentes que irão atuar no Programa Bolsa Mais Professores. A iniciativa busca enfrentar a carência de professores na rede estadual, especialmente em escolas com maiores índices de vulnerabilidade social e dificuldades educacionais.

Ao todo, o edital prevê 203 vagas para professores da educação básica concursados da rede estadual, efetivos ou em estágio probatório, que atuem no Ensino Fundamental – Anos Finais e no Ensino Médio, em componentes curriculares com déficit de profissionais. Os docentes selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 2.100, paga diretamente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pelo período de até 24 meses.

Além do incentivo financeiro, os professores contemplados participarão de um curso de especialização na modalidade Educação a Distância (EaD), com início previsto para 16 de março de 2026.

De acordo com o edital, os profissionais serão alocados exclusivamente em escolas consideradas elegíveis pelo programa, listadas em anexo, levando em conta critérios como inadequação docente, vulnerabilidade socioeconômica (INSE) e desempenho educacional, medido pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Caso as vagas de determinado componente curricular não sejam totalmente preenchidas, poderá ocorrer redistribuição para outras áreas, conforme a necessidade da rede.

O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de análise documental, com caráter classificatório e eliminatório, sob responsabilidade de uma Comissão Interna de Seleção da SEE. A pontuação considerará critérios como titulação na área da educação, cursos de informática e formação continuada para professores.

As inscrições começam nesta segunda-feira (5) e seguem até o dia 18 de janeiro de 2026, devendo ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Secretaria de Educação. Os candidatos deverão anexar documentação pessoal, comprovantes de formação e os termos exigidos no edital. O deferimento das inscrições e os resultados serão divulgados no site oficial da SEE, conforme o cronograma estabelecido.

O edital reserva ainda 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. Em caso de empate, terão prioridade os candidatos de maior idade, seguidos por critérios relacionados à formação continuada e titulação acadêmica.

