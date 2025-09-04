Cotidiano
Governo do Acre lança edital 3º Prêmio de Comunicação “Marcos Vicentti” com R$ 80 mil em premiações
O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), lançou oficialmente o edital do 3º Prêmio de Comunicação “Marcos Vicentti”, que vai reconhecer e premiar trabalhos jornalísticos produzidos e veiculados ao longo de 2025. O concurso busca valorizar o jornalismo acreano, incentivando a divulgação de ações de governo e temas de interesse público.
De acordo com o edital, publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (4), podem concorrer reportagens, fotografias e produções jornalísticas em diferentes formatos, veiculadas entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2025.
Categorias e valores da premiação
O concurso contempla seis categorias: Texto, Áudio, Vídeo Jornalismo, Foto, Estudante e Foto Amadora. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 80 mil em prêmios, divididos da seguinte forma:
- Profissionais (Texto, Áudio, Vídeo Jornalismo e Foto): R$ 17 mil para o 1º lugar e R$ 6 mil para o 2º lugar em cada categoria;
• Estudante: R$ 7 mil (1º lugar) e R$ 3 mil (2º lugar);
• Foto Amadora (edição especial): R$ 5 mil para o vencedor.
Inscrições e cronograma
As inscrições estarão abertas de 20 a 31 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da Agência de Notícias do Acre (agencia.ac.gov.br/premiodecomunicacao).
O processo de avaliação será dividido em três etapas: pré-seleção (3 a 7 de novembro), julgamento do júri (10 a 17 de novembro) e a cerimônia de premiação, marcada para 27 de novembro, em local ainda a ser definido pela Comissão Organizadora.
Reconhecimento ao jornalismo acreano
Instituído em 2021, o prêmio homenageia o jornalista e fotógrafo Marcos Vicentti, falecido em 2020, referência no jornalismo do Acre. A iniciativa tem como objetivo incentivar profissionais e estudantes a produzirem conteúdos de qualidade que contribuam para a democratização da informação e o fortalecimento da comunicação pública no estado.
Dúvidas ou pedidos de esclarecimentos podem ser enviados ao e-mail: [email protected].
Projeto inovador possibilita trabalho a detentos em propriedade rural de Senador Guiomard
Vitor Djanaro, chefe da Divisão de Trabalho, Produção e Renda do Iapen, explicou que o termo beneficia tanto o empresário, que fica isento de encargos sociais, quanto o detento, que além de receber pelo trabalho realizado ainda tem remição da pena
A paisagem mudou! Quem costumava ver grades, hoje enxerga a esperança. Em uma propriedade rural, no município de Senador Guiomard, dez privados de liberdade reencontraram o caminho da transformação e a chance de voltar a sonhar.
A chance veio a partir de um projeto do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), por meio da Diretoria de Reintegração social, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre, por meio da Vara de Execução Penal (VEP), que através de um termo de cooperação com um empresário do ramo de agricultura, disponibilizou a mão de obra de detentos para trabalho.
Vitor Djanaro, chefe da Divisão de Trabalho, Produção e Renda do Iapen, explicou que o termo beneficia tanto o empresário, que fica isento de encargos sociais, quanto o detento, que além de receber pelo trabalho realizado ainda tem remição da pena. A cada 3 dias trabalhados, ele conquista 1 dia a menos de sua pena. Já os ganhos salariais são divididos em partes iguais para o detento, para a família dele, para o Sistema Penitenciário e para o Judiciário.
O chefe da Divisão afirma que o projeto é inovador e já se pode ver bons resultados. “Nós finalizamos agora o período de 90 dias de experiência com eles, com resultados satisfatórios tanto para o Iapen, quanto para o empresário. Tudo isso que vocês estão vendo é fruto do trabalho dos apenados, que estão aqui todos os dias, trabalhando na parte de agricultura, com o plantio de café, mogno, coqueiros, melancia, açaí, e muitas outras frutas”.
Quanto à seleção desses trabalhadores, ela é feita pelo Iapen e pelo Judiciário. “É bom a gente deixar claro que quem faz a seleção dos apenados que vão trabalhar por meio de termos de cooperação, somos nós do Iapen, através dos setores de segurança, inteligência e setor de trabalho. Após essa avaliação, nós mandamos o nome dos selecionados para a Vara Execuções Penais e é feita outra triagem pelo juiz, e só então eles decidem quem está apto a participar.”
Os detentos que fazem parte do projeto, precisam seguir algumas regras e caso eles não se enquadrem serão substituídos sem nenhum prejuízo em relação à sua pena, mas quem recebeu a chance, está sabendo aproveitar a oportunidade. J.R.A de 57 anos, é um dos beneficiados com o projeto, ele disse que recebeu uma oportunidade grandiosa. “Porque aqui, nós, além de estarmos livres, também estamos aprendendo, muito sobre o café. Abriu-se uma porta que nos fez viver novamente. Então, essa é uma oportunidade única, maravilhosa. A gente agradece muito a Deus e esse incentivo que foi dado a nós, isso me trouxe uma vida, me fez sonhar novamente com o mundo lá fora”, disse o trabalhador.
O presidente o Iapen, Marcos Frank Costa, destaca que o projeto mostra mais um avanço do Estado do Acre, no cumprimento das metas do Plano Pena Justa. “A remoção cautelar é uma ferramenta de regulação da porta de saída. Entre as metas, o plano implementa ações para reinserir essas pessoas de volta à sociedade, de forma que ela volte preparada, com condições de trabalhar e obter sua renda. Para isso o Iapen, junto a seus parceiros tem desenvolvido vários programas de qualificação profissional. Nosso objetivo é devolver à sociedade pessoas melhores, esse é o nosso papel”, finaliza o presidente.
O Pena Justa é um plano nacional, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que através de metas traçadas, visa a melhoria do Sistema Prisional brasileiro.
Estudante acreana é premiada em concurso nacional do MEC e desfilará em Brasília no 7 de Setembro
Aluna foi destaque no Prêmio MEC de Educação Brasileira e representará o Acre na cerimônia cívica da capital federal; iniciativa reconhece projetos inovadores e trajetórias educacionais inspiradoras
Com Mirlany Silva
A jovem acreana Ana Evelyn Andrade Martins, de 18 anos, é uma das vencedoras da primeira edição do Prêmio MEC da Educação Brasileira, iniciativa nacional que reconhece estudantes, escolas, municípios e estados por avanços na qualidade da aprendizagem na Educação Básica. A estudante, que concluiu o ensino médio em 2024 no Colégio de Aplicação e recentemente ingressou no curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), foi premiada na categoria Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Com 960 pontos na redação, Ana Evelyn conquistou uma das melhores notas do estado, sendo selecionada entre os dois estudantes acreanos que se destacaram no exame. Como parte da premiação, ela embarca nesta semana para Brasília, onde irá compor o pelotão Brasil do Futuro durante o desfile cívico de 7 de Setembro, data que marca a Independência do Brasil.
“É uma gratidão imensa poder representar novamente o estado em outro evento tão importante e representativo. Sempre escolhi e me dediquei muito aos estudos, mas nunca imaginei que os resultados chegariam nessa esfera. Colher os frutos desse esforço para além da aprovação na universidade é algo sensacional e extremamente motivador”, destacou Ana Evelyn.
A estudante afirma ainda que o reconhecimento amplia suas perspectivas. “Chegar nesse nível me fez acreditar em possibilidades ainda maiores para a educação e para o meu futuro, além de ser uma experiência inspiradora para mim e para as pessoas que acompanham minha jornada”.
O Prêmio MEC da Educação Brasileira leva em conta indicadores como o Censo Escolar, o Ideb, a Avaliação da Alfabetização e o próprio Enem, e busca valorizar boas práticas alinhadas ao Plano Nacional de Educação (PNE).
Nesta primeira edição, foram contemplados 116 premiados — incluindo 54 estudantes, 20 escolas, 35 municípios e quatro estados — distribuídos em oito categorias: Educação Infantil, Alfabetização, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação em Tempo Integral e Educação Profissional e Tecnológica.
Além do reconhecimento nacional, a premiação inclui a participação no tradicional desfile da Esplanada dos Ministérios, onde a estudante acreana marchará ao lado de outros jovens talentos educacionais de todos os estados do Brasil. A Secretaria de Educação do Acre comemorou a conquista, classificando-a como “um estímulo para todos os educadores e estudantes do estado”.
Ao todo, foram entregues 62 troféus e 54 medalhas, além de recursos financeiros destinados a melhorias educacionais, valorização de profissionais e infraestrutura escolar.
Polícia Civil do Acre prende foragido da Justiça de Rondônia por tentativa de homicídio em Rio Branco
Lucas Rodrigues da Silva, de 26 anos, é investigado ainda por possível envolvimento em chacina que matou seis pessoas no bairro Taquari em janeiro de 2024. Operação de inteligência localizou o suspeito no bairro Cadeia Velha
A Polícia Civil do Acre prendeu na manhã desta quinta-feira (4) Lucas Rodrigues da Silva, 26 anos, foragido da Justiça de Rondônia. A captura ocorreu na Avenida Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, após uma operação de inteligência. Contra ele pesa um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho (RO) por tentativa de homicídio.
O crime ocorreu no Distrito da Vila Extrema (RO), onde Lucas e um comparsa, identificado como Djorge, teriam abordado a vítima, Geciel, em via pública, obrigando-o a entrar em uma residência. Lá, a vítima foi amarrada e torturada sob a acusação de ter delatado dois homens – Alexandro e José – por envolvimento em roubos de motocicletas. De acordo com as investigações, Lucas acreditava que Geciel teria contribuído para a prisão de Alexandro. Armado com uma faca, ele tentou matar a vítima, que conseguiu fugir e pedir ajuda a moradores.
Além desse caso, Lucas é investigado por possível participação direta na chacina de janeiro de 2024 no bairro Taquari, em Rondônia, que resultou na morte de seis pessoas. O suspeito foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) e aguarda retorno a Rondônia. A prisão reforça a cooperação interestadual no combate à criminalidade.
