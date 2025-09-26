Governo do Acre lança 2ª edição do projeto “Desperte a Liderança que Existe em Você”

O Governo do Acre deu início nesta sexta-feira, 26, a 2ª edição do projeto “Desperte a Liderança que Existe em Você”, que busca incentivar principalmente jovens a reconhecerem e desenvolverem suas habilidades de liderança. A nova etapa do programa foi realizada na comunidade Cidade do Povo, em Rio Branco, reunindo estudantes, servidores, lideranças locais e parceiros institucionais.

O secretário de Governo do Acre (Segov), Luiz Calixto, destacou o caráter motivacional da iniciativa. “Esse programa tem a finalidade de motivar as pessoas, principalmente as mais jovens, para que elas descubram dentro de si o líder que existe, para que elas despertem o talento que dispõem, para que elas encontrem razões para se superar das dificuldades. É um programa que tem um caráter subjetivo. Nós fazemos um trabalho de conscientização, é uma obra de conscientização, não é uma obra física”, afirmou.

Segundo Calixto, o projeto é uma ação conjunta do governo estadual, com apoio de diversas instituições. “Todos do governo do Acre, é uma atividade do governo Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis. Não é uma atividade isolada, é da Secretaria de Governo, isso é um trabalho conjunto e por essa razão nós contamos com parceria do Ieptec, do Iteracre que cedeu o telão, da polícia comunitária que exerce um trabalho fenomenal aqui na Cidade do Povo, do Deracre que emprestou o som. Porque nós temos que fazer essa conscientização principalmente dos jovens, de que eles são capazes de fazer muito mais, de que eles têm talento, que eles têm habilidades que precisam ser acordadas, que precisam ser despertadas”, ressaltou.

Entre as oficinas oferecidas nesta edição, a fonoaudióloga Gabriela Lima destacou a importância da comunicação para o fortalecimento das lideranças. “Essa oficina, que é Comunique Pra Liderar, vai ser junto comigo e Celis Fabrícia, que é jornalista, eu enquanto fonoaudióloga. A ideia é que a gente entenda que a comunicação é um veículo que abre portas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como você tem mais autoconfiança, algumas técnicas, trabalhar exercícios de aquecimento vocal, o que está por trás do medo de falar em público. Então, a gente está com uma expectativa muito boa, que dessa forma a gente consiga estimular as lideranças e prepará-las tecnicamente”, explicou.

Para ela, a iniciativa já mostrou resultados positivos desde a primeira edição. “Foi uma edição, para mim, histórica, porque a gente está com um time muito forte de oficineiras, são três oficinas, e foi realmente um momento muito único, esse evento que está sendo oferecido pelo Governo do Acre, por meio da Segov, e com certeza vai ser mais um evento marcante que a gente vai ter aqui na Cidade do Povo”, acrescentou.

A diretora da Escola Raimunda Pará, Sannye Pires, instituição que sediou parte das atividades, ressaltou a relevância do projeto para a comunidade. “Importância ímpar. Um projeto desse porte em que uma comunidade carente, mas ao mesmo tempo tão importante quanto essa, tá tendo um foco com uma temática ainda mais importante. Porque nós sabemos as lideranças que nós temos aqui dentro, lideranças essas que inclusive temos algumas aqui dentro da escola, então nós só temos a agradecer. Pelo projeto que está sendo realizado aqui e dizer que a escola tá de portas abertas para futuros projetos acontecerem também aqui na nossa instituição”, disse.

Sannye também destacou o caráter especial da ação no ambiente escolar. “Hoje é uma manhã diferente. A escola está acostumada a receber rotineiramente alunos, pais, funcionários e hoje poder receber alunos de outras instituições, secretário de Estado, pessoas da comunidade que geralmente não vêm com tanta frequência à escola, mesmo a escola estando de portas abertas para todos, então com certeza uma manhã diferente”, concluiu.

