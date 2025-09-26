Acre
Governo do Acre lança 2ª edição do projeto “Desperte a Liderança que Existe em Você”
O Governo do Acre deu início nesta sexta-feira, 26, a 2ª edição do projeto “Desperte a Liderança que Existe em Você”, que busca incentivar principalmente jovens a reconhecerem e desenvolverem suas habilidades de liderança. A nova etapa do programa foi realizada na comunidade Cidade do Povo, em Rio Branco, reunindo estudantes, servidores, lideranças locais e parceiros institucionais.
O secretário de Governo do Acre (Segov), Luiz Calixto, destacou o caráter motivacional da iniciativa. “Esse programa tem a finalidade de motivar as pessoas, principalmente as mais jovens, para que elas descubram dentro de si o líder que existe, para que elas despertem o talento que dispõem, para que elas encontrem razões para se superar das dificuldades. É um programa que tem um caráter subjetivo. Nós fazemos um trabalho de conscientização, é uma obra de conscientização, não é uma obra física”, afirmou.
Segundo Calixto, o projeto é uma ação conjunta do governo estadual, com apoio de diversas instituições. “Todos do governo do Acre, é uma atividade do governo Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis. Não é uma atividade isolada, é da Secretaria de Governo, isso é um trabalho conjunto e por essa razão nós contamos com parceria do Ieptec, do Iteracre que cedeu o telão, da polícia comunitária que exerce um trabalho fenomenal aqui na Cidade do Povo, do Deracre que emprestou o som. Porque nós temos que fazer essa conscientização principalmente dos jovens, de que eles são capazes de fazer muito mais, de que eles têm talento, que eles têm habilidades que precisam ser acordadas, que precisam ser despertadas”, ressaltou.
Entre as oficinas oferecidas nesta edição, a fonoaudióloga Gabriela Lima destacou a importância da comunicação para o fortalecimento das lideranças. “Essa oficina, que é Comunique Pra Liderar, vai ser junto comigo e Celis Fabrícia, que é jornalista, eu enquanto fonoaudióloga. A ideia é que a gente entenda que a comunicação é um veículo que abre portas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como você tem mais autoconfiança, algumas técnicas, trabalhar exercícios de aquecimento vocal, o que está por trás do medo de falar em público. Então, a gente está com uma expectativa muito boa, que dessa forma a gente consiga estimular as lideranças e prepará-las tecnicamente”, explicou.
Para ela, a iniciativa já mostrou resultados positivos desde a primeira edição. “Foi uma edição, para mim, histórica, porque a gente está com um time muito forte de oficineiras, são três oficinas, e foi realmente um momento muito único, esse evento que está sendo oferecido pelo Governo do Acre, por meio da Segov, e com certeza vai ser mais um evento marcante que a gente vai ter aqui na Cidade do Povo”, acrescentou.
A diretora da Escola Raimunda Pará, Sannye Pires, instituição que sediou parte das atividades, ressaltou a relevância do projeto para a comunidade. “Importância ímpar. Um projeto desse porte em que uma comunidade carente, mas ao mesmo tempo tão importante quanto essa, tá tendo um foco com uma temática ainda mais importante. Porque nós sabemos as lideranças que nós temos aqui dentro, lideranças essas que inclusive temos algumas aqui dentro da escola, então nós só temos a agradecer. Pelo projeto que está sendo realizado aqui e dizer que a escola tá de portas abertas para futuros projetos acontecerem também aqui na nossa instituição”, disse.
Sannye também destacou o caráter especial da ação no ambiente escolar. “Hoje é uma manhã diferente. A escola está acostumada a receber rotineiramente alunos, pais, funcionários e hoje poder receber alunos de outras instituições, secretário de Estado, pessoas da comunidade que geralmente não vêm com tanta frequência à escola, mesmo a escola estando de portas abertas para todos, então com certeza uma manhã diferente”, concluiu.
Morre aos 91 anos mãe de deputado estadual Luiz Gonzaga em Rio Branco
Saimo Martins
O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) comunicou, por meio das redes sociais, o falecimento de sua mãe, Maria de Lourdes Alves de Souza Oliveira, ocorrido na noite de quinta-feira (25), às 23h15, em Rio Branco. Ela tinha 91 anos.
Nascida em 21 de março de 1934, em Cruzeiro do Sul, Maria de Lourdes foi mãe de seis filhos — Odete, Socorro, Francisco, José, Luiz Gonzaga e outro já falecido —, além de deixar 15 netos e 10 bisnetos.
Em sua homenagem, o parlamentar destacou o legado de amor, fé e dedicação da mãe. “Com muita dor, me despeço da minha mãe, mulher que me ensinou tudo sobre amor, fé e trabalho. O vazio que ela deixa é imenso, mas as lembranças e os ensinamentos que nos deu permanecerão vivos em nossos corações para sempre. Descanse em paz, minha mamãe amada”, escreveu Gonzaga.
Segundo a família, Maria de Lourdes viveu os últimos anos com cuidados especiais em razão da idade. Ainda não foram informados detalhes sobre o velório e o sepultamento.
Eleitores do Acre têm até 30 de setembro para regularizar título e votar em juízes de paz
Eleição para juízas e juízes de paz ocorre em 30 de novembro; título cancelado ou suspenso deve ser regularizado online ou em cartório
Os eleitores do Acre têm até o próximo 30 de setembro para regularizar o título eleitoral e garantir o direito de votar nas eleições de juízas e juízes de paz, marcadas para 30 de novembro. O alerta foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), que disponibiliza o serviço de forma gratuita e online.
Quem estiver com o título cancelado – por falta de votação em três eleições consecutivas sem justificativa – ou suspenso – por pendência documental – precisa regularizar a situação para participar do pleito. O pedido pode ser feito pelo site do TRE-AC, via autoatendimento, ou presencialmente em um cartório eleitoral.
Além da regularização, o Tribunal recomenda que os eleitores verifiquem antecipadamente o local de votação, já divulgado no portal da instituição. Manter o título em dia é essencial para exercer o direito ao voto e participar da escolha dos representantes da Justiça de Paz no estado.
Links úteis:
Regularização online: www.tre-ac.jus.br/autoatendimento
Consultar situação eleitoral: www.tre-ac.jus.br/consulta-titulo
Locais de votação: www.tre-ac.jus.br/locais-de-votacao
Dia Nacional da Doação de Órgãos: mais de 30 pessoas já formalizaram ser doador em Cartórios no Acre
Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO) pode ser feita por meio eletrônico diretamente pela plataforma e-Notariado
No próximo dia 27 de setembro, o Brasil celebra o Dia Nacional da Doação de Órgãos, data instituída pelo Ministério da Saúde para conscientizar a população sobre a importância desse gesto de solidariedade que pode salvar vidas. De acordo com o órgão foram realizados mais de 30 mil transplantes em 2024 — números que tendem a crescer com o apoio da tecnologia notarial.
Desde abril de 2024, os cidadãos podem manifestar e formalizar sua vontade de doar órgãos de forma simples, gratuita e 100% digital, por meio da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO). Lançada pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da Saúde, a AEDO já soma 32 solicitações emitidas em todo o estado do Acre, fortalecendo a política pública de transplantes no Brasil.
“A AEDO reforça o papel social do notariado acreano, permitindo que um gesto de solidariedade tão nobre seja realizado de forma digital, com cidadania e plena segurança jurídica”, declara Valéria Aquino, presidente do CNB/AC.
De acordo com o Ministério da Saúde, os transplantes mais realizados em 2024 foram o de rim (6.320 transplantes) e o de fígado (2.454), entre os sólidos, e o de córnea (17.107) e o de medula óssea (3.743) entre os líquidos.
Como funciona a AEDO
O processo é totalmente digital, realizado por meio da plataforma e-Notariado. O interessado acessa o site www.aedo.org.br, solicita gratuitamente um Certificado Digital Notarizado, realiza videoconferência com um tabelião de notas e assina eletronicamente o documento, escolhendo quais órgãos deseja doar.
A AEDO passa a integrar automaticamente a Central Nacional de Doadores de Órgãos, podendo ser consultada por profissionais de saúde credenciados no Sistema Nacional de Transplantes. O documento pode ser revogado a qualquer momento pelo cidadão.
Com mais de 42 mil pessoas na fila por um transplante no Brasil, a AEDO representa um instrumento poderoso de conscientização e engajamento. A data de 27 de setembro reforça essa mobilização nacional e destaca que a decisão de doar pode transformar vidas e oferecer esperança a milhares de famílias.
Sobre o CNB – Colégio Notarial do Brasil
O Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF) é a entidade de classe que representa institucionalmente os tabeliães de notas brasileiros e reúne as 24 Seccionais dos Estados. O CNB/CF é filiado à União Internacional do Notariado (UINL), entidade não governamental que reúne 89 países e representa o notariado mundial existente em mais de 100 nações, correspondentes a 2/3 da população global e 60% do PIB mundial.
