Governo do Acre investe R$ 85 milhões em obras de mobilidade em municípios do estado

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), anunciou nesta quinta-feira, 30, um pacote de obras no valor de R$ 85 milhões, que será licitado com execução prevista para o verão de 2025. O pacote inclui a pavimentação de 10,87 km do Anel Viário de Rio Branco e a construção de 65 pontes de concreto.

O Deracre obteve a aprovação da Caixa Econômica Federal para o projeto do Anel Viário de Rio Branco. A obra prevê a pavimentação de 10,87 km da rodovia AC-10 até o Ramal do Romão, na BR-364, na região da Vila Custódio Freire. Além disso, está em licitação a construção de 65 pontes de concreto de até 12 metros de extensão em ramais da zona rural.

“Avançamos na execução de importantes obras. Os projetos foram aprovados e enviados para licitação, com início das construções previsto para o verão. Agradeço ao senador Márcio Bittar pelas emendas e à equipe do Deracre, que garantiu a realização desses grandes projetos, que irão melhorar a vida dos acreanos”, afirmou o governador Gladson Cameli.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a pavimentação de 10,87 km conta com uma emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, no valor de R$ 38 milhões, além de R$ 47 milhões destinados às pontes de concreto, com contrapartida do governo estadual.

“Destaco o protagonismo do governador Gladson Cameli e do senador Márcio Bittar, que têm desempenhado um papel importante em apoiar os prefeitos e a população acreana, especialmente no que diz respeito à mobilidade”, enfatizou Sula.

As pontes serão construídas nos municípios de Porto Acre, Senador Guiomard, Bujari, Plácido de Castro, Rio Branco e Capixaba. Nos ramais de Porto Acre, as obras contemplarão os ramais Linha 2, Linha 5, Linha 7, Linha 9 e Flaviano. Em Senador Guiomard, a ponte será construída no Ramal Nabor Júnior.

Já em Bujari, as obras ocorrerão nos ramais Abib Cury, Santa Rita e Espinhara. Em Plácido de Castro, as pontes atenderão os ramais Cabo Severino, Biroque, Cazuza, km 58 e Novo Horizonte. Em Rio Branco, os ramais Circular, Paralelo, Palhetas, Riozinho e Mutum serão contemplados, enquanto em Capixaba a obra atenderá o Ramal da Alcoolbras.

