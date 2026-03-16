Governo do Acre investe na qualificação profissional das mulheres do Juruá e oferece mais 40 vagas em cursos do Ieptec

Surge mais uma boa oportunidade de profissionalização para mulheres do Vale do Juruá: o governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), oferece cursos de confeiteira e cuidadora infantil, para o público feminino de Cruzeiro do Sul. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 16, e se estendem até sexta, 20.

Desta vez, são 40 vagas, 20 por curso, para mulheres (cis ou transgênero), prioritariamente, àquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica e que desejam aprender, se aperfeiçoar ou empreender.

As capacitações fazem parte das ações de inclusão produtiva promovidas pelo programa Mulheres Mil, do governo federal, atuando no Acre desde 2024.

Por intermédio do governo do Acre e do Mulheres Mil, o Ieptec já capacitou 1.582 mulheres e, até o fim do ano, deve qualificar mais 720, em diversos setores, fortalecendo a autonomia feminina.

O presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, afirmou: “A ampliação dessas ofertas integra a estratégia do governo do Estado de fortalecer a educação profissional como instrumento de geração de emprego, renda e empreendedorismo. O Ieptec tem expandido o número de vagas para o público feminino e diversificado as áreas de formação”.

As inscrições são presenciais e, para participar da seleção, a candidata precisa ter a partir de 16 anos, apresentar o RG, CPF, comprovantes de residência e de dados bancários (para recebimento de bolsa), e possuir cadastro do credor, que deve ser solicitado à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

O Ceflora é o centro do Ieptec responsável pela ministração dos cursos e local de realização das matrículas. A escola fica na Rua Paraná, nº 865, bairro Av. 25 de Agosto, e está recebendo inscrições no horário das 7h às 11h.

O curso de cuidadora infantil será realizado de 23 de março a 2 de junho, e o de confeiteira de 23 de março a 25 de junho. Para ambos os cursos, as aulas serão de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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