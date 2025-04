Governo do Acre intensifica Operação Verão 2025 com aplicação de 5 mil toneladas de asfalto em 11 municípios

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensifica as ações da Operação Verão 2025 com a aplicação de 5 mil toneladas de massa asfáltica em 11 municípios. As frentes de serviço seguem em ritmo acelerado nesta terça-feira, 29.

“Quero estar sempre presente em todos os municípios do Acre, cumprindo meu papel como agente de transformação para o desenvolvimento do nosso estado e de todos os acreanos”, destacou o governador Gladson Camelí.

Além de Epitaciolândia, os serviços de pavimentação e tapa-buraco estão em andamento em Sena Madureira, Assis Brasil, Feijó, Tarauacá, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Brasileia, Bujari, Acrelândia e Manoel Urbano.

“Cada rua asfaltada é um sonho realizado para muitas famílias. Estamos aqui para facilitar o dia a dia das pessoas, oferecendo mais segurança, conforto e, principalmente, mais dignidade para quem vive no Acre”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Em Tarauacá, foram enviadas 400 toneladas de asfalto para garantir mais fluidez no tráfego urbano e conforto à população. As equipes atuam na tradicional Avenida Antônio Frota, com seis equipamentos cedidos pelo Estado, o que reforça a agilidade e eficiência dos trabalhos.

Em Epitaciolândia, a aplicação de 300 toneladas em diversos trechos contribui para a recuperação de importantes vias urbanas, com foco na melhoria da trafegabilidade. Entre as ruas contempladas estão a Avenida Santos Dumont, Geraldo Saraiva, Madre Paulina, Plácido de Castro, Ana de Souza Lira e Wilson Pinheiro.

Em Sena Madureira, os trabalhos se concentram inicialmente na recuperação da Avenida Avelino Chaves, com previsão de ampliação para outras vias. O Estado tem dado apoio direto à prefeitura com o envio de insumos e reforço das equipes técnicas que atuam de forma integrada com os servidores municipais.

“Essa união deve garantir mais agilidade e progresso nos serviços”, afirmou o prefeito Gerlen Diniz.

Em Senador Guiomard, estão sendo aplicadas 200 toneladas de asfalto por meio de termo de cessão firmado entre o Estado e o Município. A prefeita Rosana Gomes agradeceu a parceria e destacou: “Estamos confiantes de que, com o apoio do governo do Estado, que já é nosso parceiro, conseguiremos avançar ainda mais nas melhorias que nossa cidade tanto precisa”.

Em Feijó, a recuperação de ruas também está em andamento, com a aplicação de 400 toneladas. “Estamos muito felizes em poder contar com a grandiosa ajuda do governo. Este trabalho é fundamental para melhorar as condições das ruas de Feijó, que por muito tempo careceram de serviços de qualidade”, declarou o prefeito Railson Ferreira.

Em Brasileia também estão sendo aplicadas 400 toneladas de asfalto. Os serviços começaram pela Rua 12 de Outubro e devem contemplar ainda as ruas Valmir Lopes, Antônio Ribeiro, 2 de Novembro, Olegário França e São Francisco de Assis, no bairro Três Botequins.

Em Assis Brasil, o Deracre atua nas ruas João José Bonfim, Rafael Martins Leão, Francisca Amélia, Francisco das Chagas e nas travessas do Cemitério e do Hospital (1, 2 e 3).

Em Acrelândia, já está em execução a aplicação de 400 toneladas de asfalto em ruas urbanas, com foco na melhoria da trafegabilidade. Em Manoel Urbano, os serviços devem iniciar em breve, com a previsão de aplicação de 300 toneladas. A mesma previsão se aplica a Bujari, que também receberá 300 toneladas de massa asfáltica, e a Plácido de Castro, que terá 400 toneladas destinadas à recuperação de vias.

A Operação Verão 2025 integra o conjunto de ações estratégicas do governo do Acre para promover o desenvolvimento urbano e rural, garantindo mais qualidade de vida à população e fortalecendo o escoamento da produção local.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários