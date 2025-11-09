Governo do Acre inicia mutirão de vasectomia no Novembro Azul

Novembro é o mês de conscientização sobre a saúde integral do homem e, como parte das ações de cuidado com este público, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), deu início, neste sábado, 8, a mais um mutirão de vasectomia.

Ao todo, serão atendidos 60 homens. Neste primeiro dia de ação, 30 deles já foram contemplados com a pequena cirurgia e outros 30 serão atendidos no sábado, 15 — oportunidade em que a programação do Novembro Azul será oficialmente lançada com o tema “Saúde e Bem-Estar do Trabalhador no Enfrentamento da Diabetes e Hipertensão”.

O médico cirurgião geral Rondson Vale explica que o procedimento é rápido e simples, assim como a recuperação. “O procedimento é feito com uma pequena incisão, que a gente considera uma cirurgia de pequeno porte. É rápida, a recuperação é super rápida, o paciente vai para casa no mesmo dia. Muitos homens têm medo de fazer, e é normal esse medo, todo mundo tem, mas chegam aqui bastante nervosos. Aí, no momento que deita, é explicado o procedimento, começa o procedimento, que é super rápido, e quando sai já sai rindo, sai brincando, já sai acalmando os próximos que estão na fila também”, explica Vale.

Francisco Evangelista, de 46 anos, foi um dos 30 pacientes que realizaram o procedimento no primeiro dia de ação. Ele contou que a esposa tinha interesse em fazer a laqueadura, mas, por o procedimento de vasectomia ser simples, ele mesmo decidiu fazer para garantir o planejamento familiar do casal.

“Já tenho três filhos, já sou um homem resolvido, não tenho mais interesse em ter filhos, e as condições financeiras também não são agradáveis, então resolvi vir fazer”, afirmou Francisco.

Ele também aproveitou para aconselhar os homens que têm interesse em fazer o procedimento a procurarem a rede pública.

“Hoje, por exemplo, já estou aqui. Minha esposa perguntou se poderia doer ou não, e eu disse que mesmo se doesse valeria a pena. Tudo indica que é um procedimento rápido e simples. Amigos meus já fizeram e disseram que entraram e saíram andando, tudo ok. Minha esposa tinha interesse em fazer [laqueadura], só que para o homem é muito mais rápido, muito mais simples. Então eu resolvi fazer, conversei com ela e disse: ‘não, pode deixar que eu faço o procedimento’”, relatou

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, reforçou que, assim como o cuidado com a saúde da mulher é fortalecido na campanha Outubro Rosa, os homens também merecem essa atenção. “Nós acabamos de sair da campanha Outubro Rosa e fizemos várias ações de cuidado com a saúde da mulher, mas os homens também merecem este olhar. Novembro é o mês não apenas de alertar para o câncer de próstata, mas é também um momento para olhar para a saúde do homem em sua totalidade. Por isso, estamos lançando uma série de ações, não apenas com a vasectomia, mas também acelerando exames, consultas, entre outras iniciativas que fortalecem o diagnóstico precoce e reduzem a demanda reprimida”, frisou Soron.

Homens que tiverem interesse em fazer a vasectomia devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa para iniciar o planejamento familiar.

