Acre
Governo do Acre inicia mutirão de vasectomia no Novembro Azul
Novembro é o mês de conscientização sobre a saúde integral do homem e, como parte das ações de cuidado com este público, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), deu início, neste sábado, 8, a mais um mutirão de vasectomia.
Ao todo, serão atendidos 60 homens. Neste primeiro dia de ação, 30 deles já foram contemplados com a pequena cirurgia e outros 30 serão atendidos no sábado, 15 — oportunidade em que a programação do Novembro Azul será oficialmente lançada com o tema “Saúde e Bem-Estar do Trabalhador no Enfrentamento da Diabetes e Hipertensão”.
O médico cirurgião geral Rondson Vale explica que o procedimento é rápido e simples, assim como a recuperação. “O procedimento é feito com uma pequena incisão, que a gente considera uma cirurgia de pequeno porte. É rápida, a recuperação é super rápida, o paciente vai para casa no mesmo dia. Muitos homens têm medo de fazer, e é normal esse medo, todo mundo tem, mas chegam aqui bastante nervosos. Aí, no momento que deita, é explicado o procedimento, começa o procedimento, que é super rápido, e quando sai já sai rindo, sai brincando, já sai acalmando os próximos que estão na fila também”, explica Vale.
Francisco Evangelista, de 46 anos, foi um dos 30 pacientes que realizaram o procedimento no primeiro dia de ação. Ele contou que a esposa tinha interesse em fazer a laqueadura, mas, por o procedimento de vasectomia ser simples, ele mesmo decidiu fazer para garantir o planejamento familiar do casal.
“Já tenho três filhos, já sou um homem resolvido, não tenho mais interesse em ter filhos, e as condições financeiras também não são agradáveis, então resolvi vir fazer”, afirmou Francisco.
Ele também aproveitou para aconselhar os homens que têm interesse em fazer o procedimento a procurarem a rede pública.
“Hoje, por exemplo, já estou aqui. Minha esposa perguntou se poderia doer ou não, e eu disse que mesmo se doesse valeria a pena. Tudo indica que é um procedimento rápido e simples. Amigos meus já fizeram e disseram que entraram e saíram andando, tudo ok. Minha esposa tinha interesse em fazer [laqueadura], só que para o homem é muito mais rápido, muito mais simples. Então eu resolvi fazer, conversei com ela e disse: ‘não, pode deixar que eu faço o procedimento’”, relatou
A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, reforçou que, assim como o cuidado com a saúde da mulher é fortalecido na campanha Outubro Rosa, os homens também merecem essa atenção. “Nós acabamos de sair da campanha Outubro Rosa e fizemos várias ações de cuidado com a saúde da mulher, mas os homens também merecem este olhar. Novembro é o mês não apenas de alertar para o câncer de próstata, mas é também um momento para olhar para a saúde do homem em sua totalidade. Por isso, estamos lançando uma série de ações, não apenas com a vasectomia, mas também acelerando exames, consultas, entre outras iniciativas que fortalecem o diagnóstico precoce e reduzem a demanda reprimida”, frisou Soron.
Homens que tiverem interesse em fazer a vasectomia devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa para iniciar o planejamento familiar.
Comentários
Acre
Pesquisa revela que 96,5% dos acreanos aprovam a Operação Álcool Zero do Detran
Fiscalização é conhecida por 88,8% da população e considerada eficaz na prevenção de acidentes por 89,8% dos entrevistados; apoio é majoritário em todos os perfis demográficos
A Operação Álcool Zero, iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), conta com apoio maciço de 96,5% da população acreana, segundo pesquisa Data Control encomendada pelo próprio órgão. Os dados revelam que a fiscalização é conhecida por 88,8% dos entrevistados e considerada eficaz na prevenção de acidentes por 89,8% dos acreanos.
O apoio à operação é consistente em todos os perfis demográficos: entre os homens, a aprovação é de 95,8%, enquanto entre as mulheres sobe para 97,1%. A faixa etária de 25 a 34 anos registra o maior índice de aprovação (98,2%), e a de 60 anos ou mais, o menor – ainda assim com expressivos 94,3%. Pessoas com ensino superior são as que mais apoiam a medida (98,2%), demonstrando que a iniciativa de tolerância zero ao álcool no volante conquistou respaldo popular generalizado no estado.
Dados da pesquisa Data Control:
Aprovação por perfil demográfico
Gênero:
Mulheres: 97,1%
Homens: 95,8%
Faixa etária:
25-34 anos: 98,2% (maior apoio)
60+ anos: 94,3% (menor apoio, ainda assim elevado)
Escolaridade:
Ensino superior: 98,2%
Demais níveis: apoio similarly elevado
Rejeição mínima
- Desaprovação: apenas 2,4%
O apoio esmagador à operação reflete a conscientização da sociedade acreana sobre os riscos da associação álcool/volante, respaldando a atuação do Detran-AC em uma das fiscalizações mais visíveis e contundentes do estado.
Comentários
Acre
Três jovens chegam nos últimos segundos para o Enem na Uninorte
Três jovens que fariam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 conseguiram entrar nos últimos segundos no centro de aplicação da Uninorte, em Rio Branco, neste domingo (9). O portão foi fechado exatamente às 11h, horário oficial do Acre, conforme previsto pelo edital. A cena de estudantes correndo contra o tempo se repetiu, como ocorre todos os anos, nas principais instituições de aplicação do exame. A Uninorte é um dos locais que mais concentram candidatos na capital acreana.
Os alunos chegaram correndo, enquanto populares gritavam para que eles se apressassem. Por pouco, não ficaram de fora do exame, que é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no país.
Neste primeiro dia de provas, mais de 28 mil candidatos acreanos participam da maratona do Enem. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), o Acre registrou 28.962 inscrições confirmadas para a edição de 2025.
Entre os participantes, 8.212 são concluintes do ensino médio da rede pública, público que tradicionalmente representa a maioria dos inscritos no estado. As provas deste domingo abrangem Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a Redação, enquanto o segundo dia do exame, marcado para 16 de novembro, contará com questões de Matemática e Ciências da Natureza.
O Enem é aplicado simultaneamente em todo o Brasil e serve como citério de acesso a universidades públicas, privadas e programas de bolsas de estudo, como o Sisu, Prouni e Fies.
Veja o vídeo:
Comentários
Acre
Mais de 28 mil candidatos do Acre enfrentam o primeiro dia do Enem neste domingo
Neste domingo, 09, mais de 28 mil candidatos acreanos iniciam a maratona do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que será aplicada em todo o país. No estado, 28.962 inscrições foram confirmadas, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).
Desse total, 8.212 participantes são concluintes do ensino médio da rede pública, público que tradicionalmente forma a maioria dos candidatos do Enem no Acre. As provas seguem também no próximo domingo, dia 16 de novembro.
Os portões serão abertos às 10h e fechados às 11h, sem tolerância para atrasos. A prova terá início às 11h30. No primeiro dia de aplicação, o exame será encerrado às 17h, enquanto no segundo dia as provas terminam um pouco mais cedo, às 16h30.
De acordo com o levantamento do Inep, 21.116 inscritos no Acre obtiveram isenção da taxa de inscrição, enquanto 7.846 efetuaram o pagamento. O perfil dos participantes no estado revela que as mulheres representam 59,75% das inscrições, com 17.305 candidatas confirmadas, contra 11.657 homens (40,25%).
A maior parte dos candidatos se autodeclara parda (18.098), seguida por branca (6.346), preta (3.044), amarela (735) e indígena (380). Em relação à faixa etária, o grupo mais numeroso é o de 21 a 30 anos, que reúne 6.441 participantes.
Embora o público jovem ainda predomine, o Enem segue atraindo candidatos de todas as idades: há 3.169 inscritos com até 16 anos e 50 com mais de 60.
Em todo o Brasil, o Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas, o que representa um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação a 2024.
Além do acesso à educação superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), nesta edição o Enem volta a permitir a certificação do ensino médio, opção escolhida por 98.558 participantes.
O Inep recomenda que os candidatos fiquem atentos ao horário local de abertura e fechamento dos portões e evitem imprevistos, já que o Acre possui fuso horário diferente de Brasília, com duas hora a menos.
Você precisa fazer login para comentar.