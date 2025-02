Governo do Acre inicia credenciamento de guias de turismo para contratação em eventos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), tornou público o edital de credenciamento de guias de turismo local, divulgado na edição desta sexta-feira, 28, do Diário Oficial do Estado (DOE). O documento visa realizar o credenciamento de profissionais para eventual contratação.

Os guias de turismo com interesse no credenciamento devem realizar a inscrição de forma online e gratuita, por meio do formulário disponível no site da Sete, acompanhado de toda a documentação exigida, até o dia 31 de dezembro de 2025. De acordo com o edital, é considerado dia da inscrição aquele em que todos os documentos exigidos forem apresentados de forma completa e regular.

Os interessados devem entregar o requerimento de credenciamento, que está em anexo ao edital, devidamente preenchido e assinado pelo interessado, além do termo de credenciamento; um documento oficial de identificação válido em todo território nacional; o Cadastro de Pessoa Física (CPF); certificado/credencial de cadastro no Cadastur; carteira de guia de turismo expedido pelo Cadastur e outros documentos.

Durante o evento, o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, destacou a importância da profissão e a valorização da categoria. “Esta é uma demonstração clara de que o governo, por meio da Sete, reconhece a importância do trabalho dos guias de turismo e promove ações que fortalecem o turismo legal”, explicou.

De acordo com o diretor de Turismo da Sete, Jackson Viana, o instrumento visa contratar, eventualmente, guias de turismo do estado para oferecer serviços para eventos, ações, projetos ou programas apoiados pelo governo.

“Nós costumamos receber turistas de outros estados, até mesmo em eventos como GCF Task-Force, que acontece em maio, e é natural que o governo queira oferecer um city tour para essas pessoas que vêm conhecer nosso potencial turístico e, para realizarmos isso, precisamos estar com toda a legalidade e todo o serviço profissional disponível. Precisamos ter esse instrumento para que possamos contratá-los e executar o serviço de guiamento”, explicou.

Viana ressaltou ainda que a contratação será efetuada sob demanda. “O Sindicato de Guias de Turismo participou de todo o processo de elaboração, fazendo apontamentos e sugestões. Desde 2024 estamos em diálogo com os representantes do órgão, para que a gente possa ter esse instrumento. A partir desta sexta-feira, 28, os guias que estejam regularizados no cadastro poderão fazer seu credenciamento, por meio de formulário online”, detalhou.

Confira o edital completo.

