Governo do Acre inaugura, no domingo, espaço provisório para acolher idosos do Lar Vicentino

Para oferecer mais condições de bem-estar aos residentes do Lar Vicentino Dona Maria Raimunda Odília, em Rio Branco, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), realiza neste domingo, 15, a inauguração do prédio provisório que abrigará os idosos da instituição. O espaço está localizado no antigo Hotel Epílogo, no centro da capital.

A inauguração do espaço simboliza o fortalecimento da rede socioassistencial e a valorização da pessoa idosa, assegurando acesso a cuidados adequados, convivência social e proteção integral.

A vice-governadora Mailza Assis destaca a importância da iniciativa para garantir mais dignidade e cuidado às pessoas idosas atendidas pela instituição.

“Cuidar dos nossos idosos é um compromisso que representa respeito à história de cada um deles. A entrega desse espaço provisório garante que os moradores do Lar Vicentino continuem sendo acolhidos com segurança, conforto e dignidade enquanto a sede oficial passa por melhorias importantes. Nosso governo trabalha para fortalecer a rede de assistência social e assegurar que a pessoa idosa tenha qualidade de vida, atenção e um ambiente adequado para viver bem”, explicou Mailza, que também é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.

O novo espaço será entregue revitalizado e adaptado para atender de forma adequada às necessidades dos idosos, garantindo mais conforto, segurança e qualidade de vida aos residentes.

Sede oficial

A sede oficial de acolhimento dos idosos, localizada atualmente na Avenida Nações Unidas, passará por reforma. A intervenção na unidade é necessária para a realização de adaptações estruturais no local.

O projeto de reforma do Lar Vicentino conta com um investimento de R$ 2,4 milhões. Desse total, R$ 2,1 milhões são oriundos de recursos da vice-governadora Mailza Assis durante seu mandato como senadora, e R$ 300 mil do governo federal.

O projeto arquitetônico encontra-se finalizado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e prevê melhorias na acessibilidade, substituição das instalações elétricas e hidrossanitárias, troca de portas, janelas e pisos, além do revestimento das paredes dos dormitórios e da criação de novas áreas de convivência destinadas aos idosos.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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