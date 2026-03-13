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Acre

Governo do Acre inaugura, no domingo, espaço provisório para acolher idosos do Lar Vicentino

Publicado

31 minutos atrás

em

Para oferecer mais condições de bem-estar aos residentes do Lar Vicentino Dona Maria Raimunda Odília, em Rio Branco, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), realiza neste domingo, 15, a inauguração do prédio provisório que abrigará os idosos da instituição. O espaço está localizado no antigo Hotel Epílogo, no centro da capital.

Ilustração do espaço provisório após a reforma. Foto: Ilustração

A inauguração do espaço simboliza o fortalecimento da rede socioassistencial e a valorização da pessoa idosa, assegurando acesso a cuidados adequados, convivência social e proteção integral.

A vice-governadora Mailza Assis destaca a importância da iniciativa para garantir mais dignidade e cuidado às pessoas idosas atendidas pela instituição.

Mailza Assis ressalta a relevância de ações voltadas à população idosa, com investimentos em melhorias na estrutura de acolhimento. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

“Cuidar dos nossos idosos é um compromisso que representa respeito à história de cada um deles. A entrega desse espaço provisório garante que os moradores do Lar Vicentino continuem sendo acolhidos com segurança, conforto e dignidade enquanto a sede oficial passa por melhorias importantes. Nosso governo trabalha para fortalecer a rede de assistência social e assegurar que a pessoa idosa tenha qualidade de vida, atenção e um ambiente adequado para viver bem”, explicou Mailza, que também é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.

O novo espaço será entregue revitalizado e adaptado para atender de forma adequada às necessidades dos idosos, garantindo mais conforto, segurança e qualidade de vida aos residentes.

Sede oficial

A sede oficial de acolhimento dos idosos, localizada atualmente na Avenida Nações Unidas, passará por reforma. A intervenção na unidade é necessária para a realização de adaptações estruturais no local.

Sede oficial do Lar Vicentino passará por reforma. Foto: Ilustração/Seop

O projeto de reforma do Lar Vicentino conta com um investimento de R$ 2,4 milhões.  Desse total, R$ 2,1 milhões são oriundos de recursos da vice-governadora Mailza Assis durante seu mandato como senadora, e R$ 300 mil do governo federal.

O projeto arquitetônico encontra-se finalizado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e prevê melhorias na acessibilidade, substituição das instalações elétricas e hidrossanitárias, troca de portas, janelas e pisos, além do revestimento das paredes dos dormitórios e da criação de novas áreas de convivência destinadas aos idosos.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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Acre

Governo do Acre conclui novas salas e entra na fase final de entrega da quadra da Escola Fontenele de Castro, em Brasileia

Publicado

9 minutos atrás

em

13 de março de 2026

Por

A presença do Estado no chão da escola se materializa em entregas que transformam a rotina de quem ensina e de quem aprende. Em Brasileia, a Escola Estadual Cel. Fontenele de Castro vive um novo capítulo de sua história. A unidade passou por um processo de reforma, que incluiu a adaptação de espaços, e agora avança para a fase final de execução de sua quadra poliesportiva — um pleito histórico da comunidade local.

Escola Cel. Manoel Fontenele de Castro, na zona central de Brasileia, recebe a construção de quadra poliesportiva. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Com um aporte de R$ 750 mil, as intervenções iniciadas em 2025 modernizaram a estrutura do prédio, substituindo espaços antigos por novas salas de aula, além de manutenção na cozinha escolar e nas áreas de convivência. A medida garante melhores condições de trabalho aos profissionais da Educação e um ambiente de aprendizagem estruturado aos estudantes.

A gestora da unidade, Ramiege Rodrigues, celebrou os avanços e a construção da quadra para os alunos. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Para a gestora da unidade, Ramiege Rodrigues, o período de obras, mesmo ocorrendo paralelamente ao calendário escolar, foi absorvido de forma positiva devido à necessidade urgente das melhorias. “Nós abraçamos a proposta por entender a importância da intervenção naquele momento. Fomos contemplados não só com a reforma, mas com ampliação e construção de novas salas. Hoje, é um sonho realizado poder oferecer aos nossos alunos um espaço mais digno. Educação não é gasto, é investimento, e isso com certeza trará uma melhoria do ensino”, avalia.

A entrega iminente da quadra poliesportiva tem mudado o clima entre os estudantes. O espaço abrigará as aulas regulares de educação física, os momentos de convivência no intervalo e projetos extracurriculares, como a gincana esportiva e cultural da instituição.

“Ansioso pela finalização da quadra”, disse o aluno João Vitor, aluno da escola. Foto: Mardilson Gomes/SEE

O sentimento de ansiedade e aprovação é resumido por João Vitor, de 12 anos, aluno do 7º ano. “Achei a reforma muito legal. Minha maior expectativa é que eu passe de ano e que a quadra fique pronta logo. Quero jogar o interclasse e fazer educação física”, relata o estudante, que já projeta melhorias futuras, sugerindo a implantação de arquibancadas e a cobertura do espaço.

A conclusão dessa etapa estrutural no Alto Acre reflete a diretriz da gestão estadual de interiorizar os investimentos com eficiência administrativa e foco na ponta da rede educacional.

“A orientação da nossa gestão é atuar com equidade com materialidade. A entrega dessas novas salas e a finalização da quadra na Fontenele de Castro, fruto desses R$ 750 mil aplicados, representam o resultado concreto do planejamento. É o Estado assumindo sua responsabilidade de garantir ao estudante do interior a mesma infraestrutura e dignidade oferecidas na capital”, destaca o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho.

As equipes de engenharia acompanham os últimos detalhes técnicos da obra para que o equipamento esportivo seja oficialmente entregue à comunidade escolar de Brasileia nos próximos dias.


Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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Acre

Inmet emite alerta de perigo potencial para chuvas intensas no Acre

Publicado

15 minutos atrás

em

13 de março de 2026

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Previsão aponta possibilidade de ventos de até 60 km/h e acumulado de até 50 milímetros de chuva ao longo do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (13) um aviso de perigo potencial para chuvas intensas em todo o estado do Acre. O alerta segue válido até as 23h59.

De acordo com o órgão, há previsão de precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a um acumulado de até 50 milímetros ao longo do dia.

O aviso também indica a possibilidade de ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h, o que pode provocar transtornos pontuais em algumas regiões do estado.

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Acre

Em Rio Branco, governo promove ação Mulher: Bem-Estar e Cidadania

Publicado

24 minutos atrás

em

13 de março de 2026

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A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), por meio das Divisões de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, de Promoção da Igualdade Racial e de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizará no sábado, 14, das 7h às 11h, na Escola Alcimar Leitão, localizada no bairro Universitário, em Rio Branco, a ação “Mulher: Bem-Estar e Cidadania”, em alusão ao Mês da Mulher.

A iniciativa tem como objetivo promover a valorização da mulher, com foco na inclusão social, no combate à discriminação e no fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres idosas, negras e com deficiência.

Durante a ação, serão ofertados diversos serviços gratuitos à comunidade, entre eles: orientações e apoio social, atendimentos de saúde, oficinas e cursos rápidos, serviços de autocuidado e beleza, emissão de documentos, além da disponibilização do guarda-roupa social. A programação também contará com atividades recreativas voltadas às crianças.

Durante a ação, serão ofertados diversos serviços gratuitos à comunidade. Foto: divulgação.

A vice-governadora e titular da SEASDH, Mailza Assis, destacou a importância da iniciativa para fortalecer o cuidado, a valorização e a garantia de direitos das mulheres.

“Essa atividade é muito importante para as mulheres, pois leva cuidado, valorização e apoio, além de ampliar o acesso a serviços que fortalecem a cidadania e a garantia de direitos”, afirmou.

Vice-governadora, Mailza Assis, destacou a importância da iniciativa para fortalecer o cuidado, a valorização e a garantia de direitos das mulheres. Foto: Pedro Devani/Secom

A ação integra as atividades desenvolvidas pelo governo do Acre durante o Mês da Mulher, reforçando o compromisso da gestão estadual com a promoção da dignidade, da inclusão social e da igualdade de oportunidades para todas as mulheres acreanas.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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