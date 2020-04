Mesmo durante a pandemia de Covid-19, que tem exigido como melhor medida preventiva o isolamento social de grande parte da população, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), tem se esforçado para manter apoio ao produtor rural, principalmente àqueles da agricultura familiar.

Na última sexta-feira, 3, o próprio secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Maciel, se reuniu na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa) com representantes da agricultura familiar, entre associações e cooperativas, para tratar de novas e mais seguras formas de comercialização de seus produtos durante a pandemia, mantendo o abastecimento da cidade e o rendimento dessas famílias.

Entre outras ações de emergência realizadas a favor dos produtores, equipes da Sepa também ajudaram a comunidade do Ramal 16, no município de Plácido de Castro. A ponte que ligava parte do ramal cedeu e os produtores da região solicitaram um tanque de resfriamento de leite em caráter de urgência para minimizar os prejuízos, sendo prontamente atendidos pela secretaria.

Além disso, a colheita de milho e soja segue no estado em várias regiões, principalmente com o apoio do maquinário do governo do Estado. E o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) também segue firme onde, por meio de verba federal, a Sepa adquire produtos da agricultura familiar a um bom preço para os produtores e os distribui para entidades assistencialistas.

Foi por meio do próprio PAA que a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), em parceria com a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), entregou aproximadamente 350 quilos de alimentos aos imigrantes venezuelanos que estão abrigados na Cidade do Povo.

“Apesar desse período de isolamento social, a Sepa continua trabalhando para que haja uma produção rural forte no Acre, com a consolidação do agronegócio, com geração de renda para o homem do campo, principalmente aqueles que vivem da agricultura familiar. Nossas equipes continuam aguerridas e focadas nessa missão, tomando todos os cuidados contra a pandemia”, conta Edivan Maciel.

