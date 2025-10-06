Governo do Acre garante a participação de 156 estudantes nos Jogos Escolares Brasileiros em Uberlândia

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), garantiu a participação de 156 estudantes-atletas da rede estadual na edição 2025 dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizados em Uberlândia (MG). A competição, iniciada no domingo, 5, reúne jovens de todo o país em 18 modalidades, das quais o Acre participa em 16.

De Rio Branco ao Juruá, cada atleta carrega, mais do que o nome da sua escola, a representação do estado, competindo em modalidades como atletismo, natação, futsal, basquete, vôlei, ciclismo, karatê, taekwondo e xadrez. O governo do Estado garantiu passagens, hospedagem e todo o suporte logístico à delegação, reforçando a premissa de que o talento dos estudantes acreanos não pode ser limitado pela distância geográfica das metrópoles dos país.

Para o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, o esporte estudantil é uma ferramenta essencial de transformação: “É um espaço de descoberta. Cada partida, cada prova, ensina mais sobre respeito, disciplina e superação do que qualquer pódio. O governo do Acre investe nos nossos alunos porque acredita na formação completa do ser humano”.

O chefe da Assessoria de Desporto Escolar da SEE, Júnior Santiago, destaca o trabalho coletivo que tornou possível a presença da equipe acreana. “Foram meses de preparação e seleção em todo o estado. O que vemos aqui é o resultado de um esforço conjunto entre professores, técnicos, escolas e famílias que acreditam na educação integral. Essa é uma conquista de todos”, diz.

Entre os atletas está Ana Luiza Duarte, estudante do 7º ano e atleta de natação: “É um sonho estar aqui. Treinei muito para esse momento e quero fazer valer cada braçada. Representar o Acre é uma honra”.

A mãe, Tatiana Figueiredo, não esconde o orgulho. “Ver minha filha viajar para competir fora do estado é emocionante. É a prova de que o incentivo certo muda destinos. O apoio da escola e da Secretaria fez tudo isso possível”, observa.

A delegação é coordenada pelo professor Rener Araújo, chefe da equipe responsável pela inscrições na Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), repetindo o modelo bem-sucedido da edição anterior. São 16 modalidades representadas: badminton, natação, wrestling, futsal, taekwondo, voleibol, vôlei de praia, atletismo, atletismo adaptado, ciclismo, xadrez, basquete, handebol, karatê e ginástica rítmica.

As disputas prosseguem até o dia 28, e a expectativa é de bons resultados e muitas histórias para o retorno ao Acre. A participação dos alunos-atletas nos JEBs assegura um espaço de afirmação do esporte como parte da formação cidadã e de desenvolvimento de talentos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários