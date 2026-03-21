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Acre

Governo do Acre fortalece Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários e realiza entrega de equipamentos em Cruzeiro do Sul

Publicado

57 minutos atrás

em

Com o objetivo de fortalecer a atuação de entidades representativas e melhorar as condições de atendimento aos profissionais da categoria, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com o gabinete do deputado estadual Pedro Longo e o Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Cruzeiro do Sul, realizou neste sábado, 21, a entrega de equipamentos e materiais permanentes no município.

Ação busca garantir mais estrutura e melhores condições de trabalho à categoria. Foto: Marcos Santos/Secom

A iniciativa busca ampliar a estrutura física e operacional do sindicato, proporcionando mais conforto, funcionalidade e melhores condições para a realização de reuniões, atendimentos e demais atividades institucionais. Com a entrega dos equipamentos, a entidade passa a oferecer um ambiente mais adequado e eficiente para o desenvolvimento de suas ações, beneficiando diretamente cerca de 300 associados e fortalecendo o suporte prestado à categoria.

Entrega de materiais permanentes viabiliza fortalecimento das atividades do sindicato. Foto: Marcos Santos/Secom

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou que a ação integra o compromisso do governo em apoiar categorias que desempenham papel essencial na economia local. “O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, tem atuado no fortalecimento da indústria, do comércio, dos serviços e da logística, que estão interligados. Todo este trabalho é resultado do desenvolvimento de uma política pública associada ao nosso Plano Plurianual (PPA), com o objetivo de fortalecer os pequenos negócios e valorizar os negócios locais. Assim, esta ação representa o fortalecimento dos prestadores de serviços, que, neste caso, são 300 pequenos empreendedores diretamente beneficiados”.

Mesquita: “É motivo de satisfação ver os trabalhadores receberem estes benefícios, que lhes permitirão oferecer um serviço ainda melhor à sociedade de Cruzeiro do Sul, que necessita dos serviços de logística, frete e transporte”. Foto: Marcos Santos/ Secom

O gestor também destacou que a entrega é fruto de emenda parlamentar e visa oferecer suporte aos prestadores de serviço. “Essa ação é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Longo, que se concretiza neste momento, e também reflete o trabalho do governo de Gladson Camelí, que tem se empenhado em manter a liberação das emendas em dia, ampliando investimentos e fortalecendo a parceria entre os poderes Legislativo e Executivo. Esses equipamentos chegam para dar suporte à gestão, melhorando as condições de espera e atendimento ao público. Com isso, o governo do Estado contribui diretamente para o fortalecimento da cadeia produtiva da logística local em Cruzeiro do Sul”.

Ação integrada entre Executivo e Legislativo fortalece atuação de sindicato em Cruzeiro do Sul. Foto: Marcos Santos/Secom

Representando o gabinete do deputado Pedro Longo, o coordenador Marcio Lima, destacou que a destinação de recursos por meio de emenda parlamentar atende a uma demanda da categoria e reforça o compromisso com o fortalecimento das organizações.

“A iniciativa visa demonstrar sensibilidade às necessidades das classes representadas. O sindicato dos condutores autônomos de veiculos rodoviários merece esse apoio. Temos acompanhado a parceria e a organização social deles. Os equipamentos doados hoje proporcionarão melhores condições, incluindo um escritório equipado com, computadores, televisores, cadeiras e mesas, para otimizar suas atividades. O deputado tem sido um parceiro das classes, direcionando emendas parlamentares para amparar os trabalhadores. Temos um olhar atento e, acima de tudo, otimista para que possam prosperar e fortalecer a proteção à sua classe”, destacou.

Marcio Lima: “Esses trabalhadores atuam diariamente no Porto de Cruzeiro do Sul, recebendo demandas relacionadas à produção, ao transporte e às cargas. Com isso, podem promover melhorias tanto para si quanto para a população”. Foto: Marcos Santos/ Secom

Para o representante do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Cruzeiro do Sul, Ademar Barbosa, que está há 12 anos na presidência,a entrega dos equipamentos representa um avanço importante para a categoria, ao garantir mais estrutura e melhores condições de atendimento aos associados.

“Agradeço a oportunidade de receber esses equipamentos, que chegam para aprimorar nossas atividades e oferecer melhores condições de trabalho. São itens essenciais, como bebedouros, cadeiras, televisores, ar-condicionado, além de computadores e impressoras, que vão garantir mais conforto e estrutura para a realização de reuniões e atendimentos. Essa emenda é de grande valia, pois beneficia diretamente o sindicato e todos os associados. Quero agradecer ao deputado Pedro Longo pela destinação do recurso, ao secretário Assur e ao Márcio, que aqui representa o gabinete, pelo empenho em viabilizar essa conquista. Também destaco a importância da parceria com o governo do Estado, que sempre tem se mostrado solícito, e agradeço à vice-governadora Mailza Assis pelo apoio constante aos sindicatos.”

Ademar Barbosa: “Esses materiais beneficiam tanto o sindicato quanto os associados, resultando em uma melhoria significativa nas nossas condições de trabalho”. Foto: Marcos Santos/ Secom

A ação contou com investimento de R$ 20 mil, proveniente de emenda parlamentar, destinado à aquisição de materiais permanentes para fortalecer a estrutura do sindicato. Entre os equipamentos adquiridos estão televisão, bebedouro, cadeiras, mesas, impressoras e aparelhos de ar-condicionado, itens que contribuem diretamente para a melhoria do ambiente, organização dos serviços e qualidade no atendimento aos associados.

A entrega dos materiais representa mais um passo nas políticas públicas voltadas ao fortalecimento das entidades e ao incentivo à organização produtiva no estado. Iniciativas como essa têm sido adotadas pelo governo para garantir melhores condições de trabalho, ampliar o atendimento à população e promover o desenvolvimento econômico e social em todas as regiões do Acre.









 

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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Acre

Motociata e desfile de carros antigos marcam inauguração oficial do elevado Mamedio Bittar em Rio Branco

Publicado

50 minutos atrás

em

21 de março de 2026

Por

A inauguração oficial do elevado Mamedio Bittar, realizada nesta sexta-feira (20), foi marcada por um momento diferente e simbólico: uma grande motociata e desfile de veículos que reuniu motoclubes e amantes de carros antigos, celebrando a nova fase da mobilidade urbana da capital acreana.

Foto da motociata na inauguração do elevado
O prefeito Tião Bocalom e o vice-prefeito Alysson Bestene realizando a abertura oficial do elevado ao percorrerem a estrutura na garupa de motocicletas. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O prefeito Tião Bocalom e o vice-prefeito Alysson Bestene protagonizaram a abertura oficial do elevado ao percorrerem a estrutura na garupa de motocicletas, acompanhados por integrantes de motoclubes da cidade. O ato simbólico reforçou o caráter festivo da entrega da obra, que reuniu autoridades, empresários e a população.

Foto do prefeito na motociata de inauguração do Elevado
“Estamos entregando uma obra que melhora a vida das pessoas e marca um novo tempo para Rio Branco”, afirmou Bocalom. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“Esse momento é de celebração. Estamos entregando uma obra que melhora a vida das pessoas e marca um novo tempo para Rio Branco. Ver esse elevado cheio de gente, com essa energia, é motivo de muito orgulho”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito também destacou a importância do evento como símbolo de integração com a população. “É uma obra grandiosa, mas o mais importante é ver a população participando, ocupando esse espaço. Isso mostra que a cidade está avançando e que estamos no caminho certo”, disse.

Foto da motociata na inauguração do Elevado
A programação contou ainda com a participação ativa de motoclubes que representam a forte cultura motociclística de Rio Branco. (Foto: Kátia Farias/Secom)

A programação contou ainda com a participação ativa de motoclubes que representam a forte cultura motociclística de Rio Branco. Grupos como Bodes do Asfalto, Lokas MC, Clã do Norte MC, Insanos MC e Gaviões da Amazônia participaram do momento, reforçando o espírito de irmandade, viagens e ações sociais que caracteriza esses grupos.

Foto do desfile do Clube de carros
Além das motocicletas, o público também pôde acompanhar um desfile especial de carros antigos, organizado pelo Fusca Clube Acre. (Foto: Val Fernandes/Secom)

 

Além das motocicletas, o público também pôde acompanhar um desfile especial de carros antigos, organizado pelo Fusca Clube Acre, referência no estado entre os apaixonados por veículos clássicos. O grupo, formado por amigos, é conhecido por promover encontros e exposições que celebram a cultura automotiva, especialmente em datas comemorativas como o Dia Mundial do Fusca.

Foto de Rodrigo Simon
Entre os participantes estava o motorista Rodrigo Simon, que desfilou com um modelo Opala 1979 e destacou a emoção de participar do momento. (Foto: Kátia Farias/Secom)

Entre os participantes estava o motorista Rodrigo Simon, que desfilou com um modelo Opala 1979 e destacou a emoção de participar do momento. “É um prazer muito grande estar aqui. É gratificante participar de um evento como esse, ainda mais com um carro antigo que a gente cuida com tanto carinho”, comentou.

Fotos do Desfile de Carros e Motos
Em meio ao ronco dos motores e à animação do público, o elevado Mamedio Bittar foi oficialmente entregue à cidade. (Foto: Val Fernandes/Secom)

A abertura do elevado com desfile e motociata reforçou não apenas a importância da obra para a mobilidade urbana, mas também o seu papel como novo espaço de convivência e celebração para a população.

Em meio ao ronco dos motores e à animação do público, o elevado Mamedio Bittar foi oficialmente entregue à cidade — não apenas como uma via de passagem, mas como um símbolo de modernidade, cultura e integração em Rio Branco.

Desfile no Elevado Fotos Katia Farias 1
Desfile no Elevado Fotos Katia Farias 2
Inauguracao do Elevado Fotos Val Fernandes 19
Desfilke de Veiculos no Elevado Fotos Katia Farias 1
Desfilke de Veiculos no Elevado Fotos Katia Farias 8
Desfilke de Veiculos no Elevado Fotos Katia Farias 7
Desfilke de Veiculos no Elevado Fotos Katia Farias 6
Desfilke de Veiculos no Elevado Fotos Katia Farias 5
Desfilke de Veiculos no Elevado Fotos Katia Farias 4
Desfilke de Veiculos no Elevado Fotos Katia Farias 2
Inauguracao do Elevado Fotos Val Fernandes 18
Inauguracao do Elevado Fotos Val Fernandes 17
Inauguracao do Elevado Fotos Val Fernandes 16
Inauguracao do Elevado Fotos Val Fernandes 15
Inauguracao do Elevado Fotos Val Fernandes 14
Inauguracao do Elevado Fotos Val Fernandes 13
Inauguracao do Elevado Fotos Val Fernandes 12
Inauguracao do Elevado Fotos Val Fernandes 11
Inauguracao do Elevado Fotos Val Fernandes 5
Inauguracao do Elevado Fotos Val Fernandes 4

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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

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Acre

Preso há 4 meses, Bolsonaro completa 71 anos durante internação

Publicado

53 minutos atrás

em

21 de março de 2026

Por

Breno Esaki/Metrópoles
Foto de ex-presidente Jair Bolsonaro - Broncopneumonia: entenda a condição de Bolsonaro - Metrópoles

Em meio a mais uma internação, o ex-presidente Jair Bolsonaro completa, neste sábado (21/3), 71 anos. Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira (15/3), no Hospital DF Star, devido a um quadro de broncopneumonia bacteriana. O político chega à data diante da expectativa de conseguir prisão domiciliar.

Esse é o primeiro aniversário do ex-mandatário desde a sua condenação a 27 anos e 3 meses por liderar a trama golpista. Ele cumpre a pena no 19º Batalhão da Polícia Militar, mais conhecido como Papudinha.

No ano passado, Bolsonaro confraternizou o aniversário de 70 anos ao lado de amigos e familiares com uma feijoada, organizada por Michelle Bolsonaro, em uma casa no Lago Sul. Na ocasião, o ex-presidente chegou a discursar e mencionar o o chip hormonal usado por ele para aumentar o desempenho sexual.

“Obrigado pela presença! Quem diria, né, que ia chegar o dia em que eu seria o mais experiente do grupo. Mas, por outro lado, talvez eu seja mais ativo que todos vocês. É o chip! É o chip, é o chip, é o chip!”, disse o ex-presidente no discurso.

O ano de Bolsonaro

O aniversário deste ano é marcado por muitas reviravoltas na vida do ex-mandatário. No dia 4 de agosto o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a prisão domicilar de Jair Bolsonaro, após quebra das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes em 18 de julho.

Após a Polícia Federal indicar ao STF o risco de fuga do ex-presidente devido a uma vigília e tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, Moraes converteu a prisão domiciliar em preventiva.

No dia 22 de novembro ele foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), tendo iniciado o cumprimento da pena no dia 25 de novembro, após a Primeira Turma declarar trânsito em julgado.

Após o inicio da pena, ele foi transferido, no dia 15 de janeiro, para a Sala de Estado Maior no complexo penitenciário após pouco mais de 2 meses detido na Superintendência da Polícia Federal.

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou as reclamações feitas por Bolsonaro ao longo da detenção e considerou que, apesar da “total ausência de veracidade nas reclamações”, não impediria a transferência para uma cela que considerou “ainda mais confortável”.

Apesar do isolamento, a prisão foi transformada em um “Quartel General (QG)” da oposição para a definição de palanques eleitorais. As visitas são usadas comoum momento de articulações e definições de nomes de candidatos correligionários e aliados.

Internação

Bolsonaro foi internado no dia 15 de fevereiro devido a um quadro de broncopneumonia bacteriana. O ex-presidente apresentou febre alta, queda de saturação de oxigênio, sudorese intensa e calafrios, precisando ser escoltado da prisão á unidade hospitalar.

Apesar da boa evolução clínica e laboral, ele segue na Unidade de Terapia Intensiva e ainda sem previsão de alta.

Esta é a 7ª internação desde o decreto da prisão domiciliar.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

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Acre

No Dia Internacional da Síndrome de Down, governo do Acre destaca o papel do CER III na promoção da autonomia e inclusão

Publicado

1 hora atrás

em

21 de março de 2026

Por

Neste 21 de março, celebra-se o Dia Internacional e Nacional da Síndrome de Down. A data, reconhecida pelas Nações Unidas, é simbólica: ela faz referência à forma como a genética dessas pessoas funciona, com três cromossomos no par 21. E tem como objetivo principal conscientizar a sociedade, combater o preconceito e reforçar que a inclusão é um direito fundamental. No Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), mantém uma rede de apoio especializada para garantir que as pessoas com essa condição genética tenham acesso a uma vida plena e saudável.

CER III: Um porto seguro para o desenvolvimento

O Centro Especializado em Reabilitação (CER III) é a unidade de referência no estado para esse cuidado. Muito mais que um hospital, o Centro é onde o desenvolvimento acontece. Atualmente, estima-se que 94 pacientes com Síndrome de Down recebem acompanhamento especializado na unidade, passando por áreas como estimulação precoce, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional (TO).

A estrutura é pensada para atender o paciente de forma inteira. Por isso, o CER III oferece desde consultas com médicos especialistas: neuropediatras, geneticistas e ortopedistas até suporte nutricional e psicológico. O objetivo é garantir que o paciente seja visto como um todo, em um modelo de atendimento onde várias profissões se unem pelo mesmo propósito: a qualidade de vida.

Arquivo Secom

Cuidado contínuo

Diferente de atendimentos rápidos, o vínculo no CER III é de longo prazo. Muitos pacientes realizam terapias até três vezes por semana. Esse acompanhamento constante é essencial para que a criança não perca os ganhos já alcançados e continue evoluindo em sua autonomia.

O acompanhamento realizado pelo CER III é fundamental na vida das pessoas com síndrome de Down, especialmente quando pensamos no cuidado contínuo e individualizado que cada paciente necessita. A Síndrome de Down exige um olhar atento e multidisciplinar, que considere não apenas as questões clínicas, mas também o desenvolvimento global, social e emocional de cada indivíduo.

Nesse contexto, o CER se destaca como um ponto essencial de acolhimento, reabilitação e promoção da saúde. Por meio de atendimentos terapêuticos regulares e consultas com profissionais e médicos especializados, é possível acompanhar de perto o desenvolvimento dos pacientes, identificar precocemente possíveis dificuldades e intervir de forma adequada e eficaz. Esse cuidado contínuo contribui diretamente para avanços significativos nas áreas motora, cognitiva, comunicativa e social.

De acordo com Cinthia Brasil, gerente geral da unidade é de grande importância destacar  o valor de momentos de conscientização e inclusão, como o Dia Internacional da Síndrome de Down.

“Essa data reforça a importância de reconhecer e valorizar as potencialidades das pessoas com síndrome de Down, promovendo o respeito, a empatia e a igualdade de oportunidades. Iniciativas como essa fortalecem o compromisso coletivo com uma sociedade mais inclusiva, onde todos têm espaço para se desenvolver e viver com dignidade.”

Cinthia Brasil é gerente-geral do CER III. Foto: Luan Martins/Sesacre

O amor e a rotina: A voz das mães

Para as famílias, o CER III representa a segurança de que seus filhos terão as ferramentas necessárias para vencer barreiras. Aline Gurgel, mãe do pequeno Heitor Gurgel, de 4 anos,  que utiliza dos serviços de Terapia ocupacional, geneticista, pediatria desde dos 2 meses de vida relata a importância de ter esse suporte para o desenvolvimento do filho.

“O Heitor é acompanhado aqui no CER III e nós somos muito gratos por toda a assistência que ele recebe. É um serviço essencial que garante o desenvolvimentos dos nosso filhos, oportunizando o acesso para que eles possam ocupar outros espaços como escola e creche, visando a inclusão. Esse suporte multidisciplinar é o que garante que ele continue evoluindo e ganhando autonomia. É um acolhimento que faz toda a diferença na nossa rotina e no futuro dele”, destaca Aline.

Heitor Gurgel, de 4 anos, acompanhado de sua mãe Aline Gurgel para a sessão de Terapia Ocupacional no CER III . Foto: Tiago Araújo/Sesacre

Condição, não doença

Diferente do que muitos pensam, a Síndrome de Down não é uma patologia, mas uma característica biológica. Por ser uma condição genética e não uma doença, não se fala em “cura” ou em “portadores”. O termo correto é pessoa com Síndrome de Down, enfatizando o indivíduo antes de sua condição.

Aline Gurgel, destaca que o maior desafio muitas vezes não é a condição genética, mas o preconceito.

“Precisamos dar oportunidades aos nossos filhos. O preconceito, muitas vezes, começa dentro de casa quando duvidamos da capacidade deles. E eles são capazes. A única diferença entre o meu filho e uma criança sem diagnóstico é que o processo dele tem um tempo diferente e exige estímulos específicos. Mas o potencial está todo lá”, enfatiza Aline.

O trabalho desenvolvido pelo CER por meio da Secretaria de Saúde do Acre e do governo do Acre vai muito além do cuidado em saúde: ele transforma vidas, fortalece vínculos e contribui para a construção de um futuro mais inclusivo e humano para todos.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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