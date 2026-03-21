Governo do Acre fortalece Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários e realiza entrega de equipamentos em Cruzeiro do Sul

Com o objetivo de fortalecer a atuação de entidades representativas e melhorar as condições de atendimento aos profissionais da categoria, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com o gabinete do deputado estadual Pedro Longo e o Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Cruzeiro do Sul, realizou neste sábado, 21, a entrega de equipamentos e materiais permanentes no município.

A iniciativa busca ampliar a estrutura física e operacional do sindicato, proporcionando mais conforto, funcionalidade e melhores condições para a realização de reuniões, atendimentos e demais atividades institucionais. Com a entrega dos equipamentos, a entidade passa a oferecer um ambiente mais adequado e eficiente para o desenvolvimento de suas ações, beneficiando diretamente cerca de 300 associados e fortalecendo o suporte prestado à categoria.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou que a ação integra o compromisso do governo em apoiar categorias que desempenham papel essencial na economia local. “O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, tem atuado no fortalecimento da indústria, do comércio, dos serviços e da logística, que estão interligados. Todo este trabalho é resultado do desenvolvimento de uma política pública associada ao nosso Plano Plurianual (PPA), com o objetivo de fortalecer os pequenos negócios e valorizar os negócios locais. Assim, esta ação representa o fortalecimento dos prestadores de serviços, que, neste caso, são 300 pequenos empreendedores diretamente beneficiados”.

O gestor também destacou que a entrega é fruto de emenda parlamentar e visa oferecer suporte aos prestadores de serviço. “Essa ação é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Longo, que se concretiza neste momento, e também reflete o trabalho do governo de Gladson Camelí, que tem se empenhado em manter a liberação das emendas em dia, ampliando investimentos e fortalecendo a parceria entre os poderes Legislativo e Executivo. Esses equipamentos chegam para dar suporte à gestão, melhorando as condições de espera e atendimento ao público. Com isso, o governo do Estado contribui diretamente para o fortalecimento da cadeia produtiva da logística local em Cruzeiro do Sul”.

Representando o gabinete do deputado Pedro Longo, o coordenador Marcio Lima, destacou que a destinação de recursos por meio de emenda parlamentar atende a uma demanda da categoria e reforça o compromisso com o fortalecimento das organizações.

“A iniciativa visa demonstrar sensibilidade às necessidades das classes representadas. O sindicato dos condutores autônomos de veiculos rodoviários merece esse apoio. Temos acompanhado a parceria e a organização social deles. Os equipamentos doados hoje proporcionarão melhores condições, incluindo um escritório equipado com, computadores, televisores, cadeiras e mesas, para otimizar suas atividades. O deputado tem sido um parceiro das classes, direcionando emendas parlamentares para amparar os trabalhadores. Temos um olhar atento e, acima de tudo, otimista para que possam prosperar e fortalecer a proteção à sua classe”, destacou.

Para o representante do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Cruzeiro do Sul, Ademar Barbosa, que está há 12 anos na presidência,a entrega dos equipamentos representa um avanço importante para a categoria, ao garantir mais estrutura e melhores condições de atendimento aos associados.

“Agradeço a oportunidade de receber esses equipamentos, que chegam para aprimorar nossas atividades e oferecer melhores condições de trabalho. São itens essenciais, como bebedouros, cadeiras, televisores, ar-condicionado, além de computadores e impressoras, que vão garantir mais conforto e estrutura para a realização de reuniões e atendimentos. Essa emenda é de grande valia, pois beneficia diretamente o sindicato e todos os associados. Quero agradecer ao deputado Pedro Longo pela destinação do recurso, ao secretário Assur e ao Márcio, que aqui representa o gabinete, pelo empenho em viabilizar essa conquista. Também destaco a importância da parceria com o governo do Estado, que sempre tem se mostrado solícito, e agradeço à vice-governadora Mailza Assis pelo apoio constante aos sindicatos.”

A ação contou com investimento de R$ 20 mil, proveniente de emenda parlamentar, destinado à aquisição de materiais permanentes para fortalecer a estrutura do sindicato. Entre os equipamentos adquiridos estão televisão, bebedouro, cadeiras, mesas, impressoras e aparelhos de ar-condicionado, itens que contribuem diretamente para a melhoria do ambiente, organização dos serviços e qualidade no atendimento aos associados.

A entrega dos materiais representa mais um passo nas políticas públicas voltadas ao fortalecimento das entidades e ao incentivo à organização produtiva no estado. Iniciativas como essa têm sido adotadas pelo governo para garantir melhores condições de trabalho, ampliar o atendimento à população e promover o desenvolvimento econômico e social em todas as regiões do Acre.



















The post Governo do Acre fortalece Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários e realiza entrega de equipamentos em Cruzeiro do Sul appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários