Governo do Acre fortalece IML e Polícia Técnico-Científica para melhorar atendimento à população

A realidade do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco e de toda a estrutura da Polícia Técnico-Científica no Acre reflete hoje um processo contínuo de fortalecimento promovido pelo governo do Estado, sob a liderança do governador Gladson Camelí.

A gestão estadual tem adotado uma série de medidas estratégicas para melhorar o atendimento à população e garantir melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam na linha de frente da perícia oficial. Um exemplo claro disso é a entrega de nove novos veículos modelo rabecão, distribuídos entre a capital e o interior do estado. Os veículos estão em pleno funcionamento e ampliaram a capacidade de resposta do IML em todo o território acreano.

“O governo do Estado do Acre, por meio da Polícia Civil, tem realizado investimentos significativos no fortalecimento do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Não apenas reforçamos a frota com a entrega de novos veículos, como também avançamos na valorização dos profissionais, com nomeações de peritos, médicos legistas e auxiliares de necropsia desde 2019”, destaca o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel.

Atualmente, o Instituto Médico Legal conta com 13 médicos legistas em atuação, sendo sete em Rio Branco, três na região do Alto Acre e três no Juruá. O efetivo tem atuado com responsabilidade e compromisso, mesmo diante dos desafios impostos pela rotina forense.

Outro avanço importante foi a entrega da reforma e adequação da sede do Departamento de Polícia Técnico-Científica no município de Brasileia, atendendo à regional do Alto Acre. A obra, que contou com um investimento de R$ 400 mil, garantiu um espaço moderno, equipado e apto a oferecer mais celeridade e eficiência nas investigações criminais.

“Essas ações refletem o compromisso com a modernização da perícia oficial e a melhoria do atendimento à população. Além disso, entregamos uma sala especialmente dedicada ao acolhimento e atendimento humanizado aos familiares de vítimas de mortes violentas. Trata-se de um espaço estruturado para garantir mais dignidade nesse momento de dor, reafirmando nossa sensibilidade com a sociedade e o respeito com as vítimas e seus entes queridos”, completa Henrique Maciel.

Desde 2019, o governo do Acre também tem realizado a nomeação de profissionais essenciais para o funcionamento da Polícia Técnico-Científica, como peritos criminais, médicos legistas e auxiliares de necropsia, fortalecendo o quadro de servidores e ampliando a capacidade técnica do sistema de segurança pública.

Para o governador Gladson Camelí, os investimentos fazem parte de um projeto maior de valorização da Segurança Pública e cuidado com a população. “Desde o início da nossa gestão, trabalhamos para modernizar a Polícia Civil e garantir que nossos profissionais tenham estrutura e reconhecimento para exercer seu trabalho com excelência. Estamos investindo em equipamentos, recursos humanos e, principalmente, no respeito às famílias que dependem de um serviço humanizado e eficiente”, afirma.

A direção da Polícia Civil reafirma o compromisso de seguir avançando nas melhorias estruturais e operacionais, sempre com foco na excelência dos serviços prestados à sociedade.

“Entre as conquistas mais expressivas da atual gestão, destaco a adesão do Acre à Rede Nacional de Bancos de Perfis Balísticos, o Sistema Nacional de Análise Balística, que permite o cruzamento de dados balísticos em todo o país, fortalecendo a elucidação de crimes com arma de fogo. Também é um marco o ingresso do Estado na Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos, que amplia nossa capacidade de investigação em casos de crimes violentos e contra a vida, com base em evidências genéticas”, relata o delegado-geral.

Com uma gestão voltada à responsabilidade, à eficiência e ao cuidado com o cidadão, o governo do Acre segue transformando a realidade da segurança pública no estado.

