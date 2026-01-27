Conecte-se conosco

Governo do Acre firma acordo para uso de drone com câmera termal na fiscalização de áreas de invasão

Publicado

5 horas atrás

em

Equipamento controlado pelo Exército será utilizado em ações de combate a ocupações irregulares e conflitos fundiários; extrato foi publicado no Diário Oficial.

Foto: DJI Mavic 3 Enterprise Thermal I salewireov.click/reprodução

O Governo do Acre firmou um Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Secretaria de Estado de Administração (Sead) para viabilizar a aquisição e a operacionalização de um drone com câmera termal, tecnologia classificada como Produto Controlado pelo Exército. O extrato do acordo foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira (27).

O acordo prevê a compra e o uso de uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), modelo DJI Mavic 3 Enterprise Thermal ou similar, com o objetivo de reforçar a fiscalização de áreas de invasão, conflitos fundiários e outras situações que envolvam imóveis pertencentes ao Estado. A tecnologia permitirá a identificação de ocupações irregulares em regiões de mata fechada, áreas de difícil acesso e locais considerados de risco.

De acordo com o plano de ação anexo ao termo, o drone com visão termal será empregado prioritariamente em operações de vistoria que exigem maior precisão técnica e segurança para os servidores públicos. O uso do equipamento possibilitará o mapeamento de ocupações mesmo em condições de baixa visibilidade, fortalecendo a atuação do Estado na proteção do patrimônio público.

Conforme definido no acordo, a Sejusp será responsável por garantir o enquadramento legal do equipamento junto aos órgãos de controle, especialmente o Exército Brasileiro, além de oferecer suporte de segurança durante as operações em áreas sensíveis. Já a Sead ficará encarregada da utilização do drone nas atividades da Divisão de Engenharia e Avaliação do Patrimônio Imobiliário, bem como da guarda, manutenção e conservação do equipamento.

A operacionalização poderá ocorrer com apoio direto da Sejusp, por meio da disponibilização de servidores ou guarnições para garantir a segurança das vistorias, ou pela cessão de um servidor da Segurança Pública à estrutura da Sead, devidamente habilitado para operar o drone.

O acordo estabelece ainda que a Sead deverá providenciar os recursos orçamentários necessários para a aquisição do equipamento, podendo utilizar atas de registro de preços já existentes da Sejusp ou instrumentos similares. O termo tem vigência de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, e foi assinado pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, coronel José Américo de Souza Gaia, e pelo secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia da Silva.

Geral

Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra ex-prefeito de Bujari condenado a mais de 19 anos de reclusão

Publicado

2 horas atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

PCAC cumpre mandado de prisão contra ex-prefeito de Bujari, condenado há mais de 19 anos de reclusão por crimes contra a administração pública. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Bujari, cumpriu na manhã desta terça-feira, 27, um mandado de prisão expedido pela Justiça contra o ex-prefeito do município, Antônio Raimundo de Brito Ramos. A ação ocorreu em cumprimento à sentença condenatória que impôs ao ex-gestor a pena de 19 anos e nove meses de reclusão, em regime fechado.

Antônio Raimundo foi condenado por envolvimento em diversos crimes contra a administração pública, entre eles fraude em licitações, corrupção passiva, falsidade ideológica e peculato. Os crimes foram apurados ao longo de investigação que revelou prejuízos significativos aos cofres públicos municipais.

De acordo com o delegado, Dr. Bruno Coelho Oliveira, responsável pelo cumprimento do mandado, a prisão ocorreu de forma tranquila e sem qualquer tipo de resistência. “O mandado foi cumprido na manhã desta terça-feira, de maneira segura e dentro da legalidade. O ex-prefeito foi localizado e conduzido pela equipe da Polícia Civil ao Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, onde dará início ao cumprimento da pena determinada pela Justiça”, afirmou.

O delegado destacou ainda que a atuação da Polícia Civil reafirma o compromisso da instituição com a efetividade das decisões judiciais e o combate à criminalidade, especialmente aos crimes que lesam o patrimônio público.

O promotor de Justiça que conduziu o caso, Dr. Antônio Alceste, ressaltou a gravidade dos danos causados ao município. Segundo ele, o prejuízo aos cofres públicos se aproxima de meio milhão de reais. “O elevado montante dos prejuízos, agravado pelo fato de se tratar de um dos menores municípios do Acre, com baixíssimo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), certamente impactou negativamente na vida dos bujarienses. A condenação do ex-prefeito passa a mensagem de que a lei deve ser aplicada a todos”, declarou.

 

Fonte: PCAC

Geral

Homem é baleado no pé após ataque motivado por ciúmes em bar de Rio Branco

Publicado

4 horas atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

Suspeito armado com escopeta fugiu após o disparo; vítima foi socorrida pelo Samu e passa bem

Adriano Marinho, de 36 anos, foi ferido por um disparo de arma de fogo na noite desta segunda-feira (26), em um bar localizado na Rua da Sanacre, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Adriano estava no local com a namorada, consumindo bebidas alcoólicas, quando o ex-namorado dela chegou de forma inesperada. Movido por ciúmes, o homem se aproximou armado com uma escopeta e tentou matar a vítima, efetuando um disparo que atingiu o pé esquerdo de Adriano. Após a ação, o suspeito fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais militares do 2º Batalhão estiveram na cena do crime, colheram informações e realizaram buscas na região na tentativa de localizar o autor do disparo, porém, até o momento, ele não foi encontrado.

O caso está sendo apurado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será encaminhado para investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Geral

Acre segue com tempo instável e risco de chuvas fortes nesta terça-feira

Publicado

5 horas atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

Alta umidade mantém pancadas intensas em todas as regiões do estado; temperaturas podem chegar a 31 °C.

Em dias de chuva é preciso redobrar as medidas de segurança ao conduzir veículos. Foto: Eduardo Gomes/Detran

O tempo permanece instável em todo o Acre nesta terça-feira (27), com elevada umidade do ar e possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia, que podem ser intensas em algumas áreas. De acordo com o portal O Tempo Aqui, o mesmo cenário climático atinge regiões do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia e do Peru.

Há risco de chuvas fortes em pontos isolados, o que pode provocar transtornos à população, especialmente no leste e sul do Acre, em Rondônia, no sul do Amazonas, no norte e noroeste de Mato Grosso e no norte da Bolívia.

No leste e sul do estado, que compreendem as microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, a previsão indica sol entre muitas nuvens e chuvas pontuais ao longo do dia, com probabilidade muito alta de pancadas fortes. A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 75% à tarde, alcançando entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos a calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

No centro e oeste do Acre, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo será quente e abafado, com presença de sol, muitas nuvens e chuvas passageiras, que também podem ser intensas em alguns locais. A probabilidade de chuvas fortes é considerada alta, com umidade mínima entre 60% e 70% à tarde e máxima entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos seguem fracos a calmos, com a mesma predominância de direção.

As temperaturas continuam elevadas em todo o estado. Na capital e região metropolitana, as mínimas variam entre 21 °C e 23 °C, e as máximas entre 26 °C e 28 °C. No interior, os termômetros podem atingir até 31 °C, especialmente em municípios como Tarauacá, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, mantendo a sensação de calor e abafamento ao longo do dia.

