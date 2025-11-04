Acre
Governo do Acre finaliza 96% da Ponte da Sibéria em Xapuri
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensifica os trabalhos nas etapas finais da construção da ponte sobre o rio Acre em Xapuri. A obra mobiliza cerca de 100 profissionais em dois turnos diários, concentrados na finalização da superestrutura e dos acabamentos. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que a obra atingiu 96% de execução e destacou o impacto da ponte para a população.
“Cada vez que visito a obra, e vejo o avanço, lembro das histórias dos moradores da Sibéria. São pessoas que esperaram uma vida inteira por esse momento. Com o apoio do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, estamos transformando esse sonho em realidade e presenciando o Acre ganhando forma, com dignidade e esperança.”
Atualmente, as equipes do Deracre estão concluindo a armação e aplicando estruturas de ferro e concreto que dão resistência e segurança à ponte; instalando os guarda-rodas e nivelando os chumbadores do guarda-corpo, garantindo proteção para veículos e pedestres; iniciando a terraplanagem e a pavimentação, preparando a base da estrada e deixando a superfície pronta para o tráfego; e desmontando as treliças do balanço sucessivo, estruturas provisórias utilizadas para sustentar a ponte durante a construção.
A obra teve início em março de 2022 e conta com investimento total superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões do Tesouro Estadual. O projeto inclui ainda uma área de convivência sob a ponte, com calçadão, bancos e espaços de lazer.
Segundo Sula Ximenes, a intenção é que a ponte não seja apenas um meio de travessia, mas um ponto de encontro e integração para os xapurienses. Com esta obra, o governo do Acre, por meio do Deracre, reafirma o compromisso de entregar infraestrutura de alto padrão, que combina segurança, funcionalidade e integração com a vida urbana de Xapuri.
Comentários
Acre
Café acreano estará em destaque durante a Semana Internacional do Café
Comentários
Acre
Ufac inaugura cursos de Educação Física e História em campus da Universidade Federal do Acre na fronteira
Vereador Miro Bispo representa prefeito Gerlen Diniz em aula inaugural em Brasiléia; cursos foram viabilizados por emenda parlamentar do ex-deputado federal
A Universidade Federal do Acre (Ufac) deu um passo importante para a expansão do ensino superior na região de fronteira com a inauguração dos cursos de Licenciatura em Educação Física e História no campus Fronteira do Alto Acre, em Brasiléia. O vereador de Epitaciolândia Miro Bispo (PDT) representou o ex-deputado federal e atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, durante a aula inaugural que contou com diversas personalidades e marcou um momento histórico para a educação superior na regional do Alto Acre.
Os dois novos cursos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar destinada por Gerlen Diniz durante seu mandato na Câmara Federal, demonstrando o esforço para interiorização do ensino superior no estado e o fortalecimento da educação nas regiões fronteiriças do Acre.
Veja vídeo assessoria do vereador Miro Bispo:
A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Ufac Guida Aquino realizou a aula inaugural dos cursos de licenciatura em Educação Física e História no município de Brasileia.
As turmas foram viabilizadas por meio de emenda parlamentar, reforçando o compromisso com a expansão do ensino superior público no interior do estado, especialmente nas regiões fronteiriças que tradicionalmente possuem menor acesso à educação universitária. Durante a cerimônia, foi realizada a entrega dos kits estudantis aos novos acadêmicos.
O evento ocorreu no Centro Estadual de Educação Permanente, que também funciona como Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), e reuniu autoridades da Ufac e representantes dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia (AC).
A reitora Guida Aquino destacou a importância da interiorização como política de inclusão e desenvolvimento regional. Ela agradeceu a Gerlen Diniz por viabilizar os cursos. “Isso nos permite levar educação e oportunidades aos jovens do interior. É um momento histórico e de celebração para todos nós.”
Também participaram da solenidade a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; o diretor de Apoio à Interiorização e de Programas Especiais, Marcelo Feliciano de Melo; o diretor de Desenvolvimento Estudantil da Proaes, Francisco Pinheiro; a diretora do CFCH, Geórgia Pereira Lima; o diretor do CCSD, Carlos Frank Viga Ramos; o coordenador do curso de Educação Física, Oyatagan Levy Pimenta da Silva; a secretária municipal de Educação de Brasileia, Raiza Dias, representando o prefeito Carlos Armando de Souza Alves; o vereador de Epitaciolândia, Miro Bispo (PDT), representando o ex-deputado federal e, hoje, prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz; e a coordenadora do polo UAB de Brasileia, Rosimari Ferreira da Silva.
Veja vídeo assessoria do vereador Miro Bispo:
Comentários
Acre
Polícia boliviana investiga tentativa de homicídio contra brasileiro em boate de Cobija
Brasileiro Raúl J.S.A. foi baleado durante discussão na discoteca Mandala em Cobija; vítima não registrou queixa, mas FELCC abriu investigação oficiosa
A Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC) da Bolívia investiga a tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do último domingo (2) na discoteca Mandala, em Cobija, cidade fronteiriça Brasiléia e Epitaciolândia, com o Acre. De acordo com informações preliminares, uma discussão entre três pessoas dentro do estabelecimento culminou com um dos envolvidos efetuando disparos contra o cidadão brasileiro, por nome Raúl J.S.A., de 34 anos.
Apesar da gravidade do ocorrido – que já havia sido noticiado anteriormente com a vítima sendo hospitalizada -, o brasileiro optou por não formalizar denúncia junto às autoridades bolivianas. No entanto, a FELCC decidiu abrir investigação de ofício para esclarecer os fatos e determinar responsabilidades pelo atentado, que reforça as preocupações com a violência em estabelecimentos noturnos na região de fronteira.
Detalhes do incidente
- Local: Discoteca Mandala, Cobija (Bolívia)
- Data: Madrugada de 2 de novembro
- Vítima: Raúl J. S.A. (brasileiro)
- Situação: Vítima não apresentou denúncia formal
Andamento investigativo
- Investigação: FELCC atua de ofício para esclarecer fatos
- Objetivo: Determinar responsabilidades pelo ataque a tiros
- Contexto: Reforça preocupação com violência em cidades gêmeas da fronteira
Casos de violência envolvendo cidadãos brasileiros em Cobija têm se tornado frequentes, expondo a vulnerabilidade na região de fronteira e desafios na cooperação policial bilateral. A discoteca Mandala localiza-se a poucos quilômetros das cidades acreanas de Epitaciolândia e Brasiléia.
Você precisa fazer login para comentar.