Governo do Acre finaliza 96% da Ponte da Sibéria em Xapuri

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensifica os trabalhos nas etapas finais da construção da ponte sobre o rio Acre em Xapuri. A obra mobiliza cerca de 100 profissionais em dois turnos diários, concentrados na finalização da superestrutura e dos acabamentos. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que a obra atingiu 96% de execução e destacou o impacto da ponte para a população.

“Cada vez que visito a obra, e vejo o avanço, lembro das histórias dos moradores da Sibéria. São pessoas que esperaram uma vida inteira por esse momento. Com o apoio do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, estamos transformando esse sonho em realidade e presenciando o Acre ganhando forma, com dignidade e esperança.”

Atualmente, as equipes do Deracre estão concluindo a armação e aplicando estruturas de ferro e concreto que dão resistência e segurança à ponte; instalando os guarda-rodas e nivelando os chumbadores do guarda-corpo, garantindo proteção para veículos e pedestres; iniciando a terraplanagem e a pavimentação, preparando a base da estrada e deixando a superfície pronta para o tráfego; e desmontando as treliças do balanço sucessivo, estruturas provisórias utilizadas para sustentar a ponte durante a construção.

A obra teve início em março de 2022 e conta com investimento total superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões do Tesouro Estadual. O projeto inclui ainda uma área de convivência sob a ponte, com calçadão, bancos e espaços de lazer.

Segundo Sula Ximenes, a intenção é que a ponte não seja apenas um meio de travessia, mas um ponto de encontro e integração para os xapurienses. Com esta obra, o governo do Acre, por meio do Deracre, reafirma o compromisso de entregar infraestrutura de alto padrão, que combina segurança, funcionalidade e integração com a vida urbana de Xapuri.

Relacionado

Comentários