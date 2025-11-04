Conecte-se conosco

Governo do Acre finaliza 96% da Ponte da Sibéria em Xapuri

Publicado

30 minutos atrás

em

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensifica os trabalhos nas etapas finais da construção da ponte sobre o rio Acre em Xapuri. A obra mobiliza cerca de 100 profissionais em dois turnos diários, concentrados na finalização da superestrutura e dos acabamentos. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que a obra atingiu 96% de execução e destacou o impacto da ponte para a população.

Trabalho avança na ponte sobre o Rio Acre e garante segurança e lazer para moradores. Foto: Luy Andriel/Deracre

“Cada vez que visito a obra, e vejo o avanço, lembro das histórias dos moradores da Sibéria. São pessoas que esperaram uma vida inteira por esse momento. Com o apoio do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, estamos transformando esse sonho em realidade e presenciando o Acre ganhando forma, com dignidade e esperança.”

Presidente do Deracre, Sula Ximenes reforça avanço da ponte sobre o Rio Acre, que chega a 96% de execução. Foto: Thauã Conde/Deracre

Atualmente, as equipes do Deracre estão concluindo a armação e aplicando estruturas de ferro e concreto que dão resistência e segurança à ponte; instalando os guarda-rodas e nivelando os chumbadores do guarda-corpo, garantindo proteção para veículos e pedestres; iniciando a terraplanagem e a pavimentação, preparando a base da estrada e deixando a superfície pronta para o tráfego; e desmontando as treliças do balanço sucessivo, estruturas provisórias utilizadas para sustentar a ponte durante a construção.

Deracre avança na concretagem e instalação de guarda-rodas da ponte sobre o Rio Acre em Xapuri. Foto: Thauã Conde/Deracre

A obra teve início em março de 2022 e conta com investimento total superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões do Tesouro Estadual. O projeto inclui ainda uma área de convivência sob a ponte, com calçadão, bancos e espaços de lazer.

Ponte sobre o Rio Acre em Xapuri recebe concretagem e obras de segurança, beneficiando a população. Foto: Luy Andriel/Deracre

Segundo Sula Ximenes, a intenção é que a ponte não seja apenas um meio de travessia, mas um ponto de encontro e integração para os xapurienses. Com esta obra, o governo do Acre, por meio do Deracre, reafirma o compromisso de entregar infraestrutura de alto padrão, que combina segurança, funcionalidade e integração com a vida urbana de Xapuri.

Café acreano estará em destaque durante a Semana Internacional do Café

Publicado

4 horas atrás

em

4 de novembro de 2025

Por

19 produtores do Acre participam do evento com apoio do Sebrae e Seagri
De 5 a 7 de novembro, o Acre participa mais uma vez da Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte. Com o apoio do Sebrae, 19 produtores acreanos participam do evento e integram um estande dedicado à divulgação e valorização do café produzido no estado.
A participação acreana é fruto de um convênio firmado entre o Sebrae e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), que tem o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do café e ampliar a presença dos produtores no mercado nacional e internacional.
O espaço contará com degustações e apresentação dos grãos acreanos, reforçando a qualidade e o potencial do produto. Além disso, haverá espaços instagramáveis, que destacam a identidade amazônica com pinturas indígenas e experiências sensoriais.
A coordenadora de Negócios do Sebrae, Rina Suarez, destaca que o trabalho desenvolvido junto aos produtores tem transformado a cafeicultura acreana. “Cada avanço em qualidade, capacitação e visibilidade representa um passo importante para consolidar o nosso café como um produto competitivo, com identidade e reconhecimento. Participar da SIC é mais do que uma vitrine, é uma conquista coletiva de quem acredita no potencial do nosso estado”, ressalta.
Com o tema “Café em transformação – Inovação, sustentabilidade e oferta do mercado global”, a SIC deve receber cerca de 25 mil pessoas, sendo o principal ponto de encontro para profissionais que impulsionam a cafeicultura brasileira e mundial. A programação contará com workshops, palestras, competições de qualidade e rodadas de negócios.
Para conhecer ou saber mais sobre as ações do Sebrae, acesse o perfil oficial no Instagram @SebraenoAcre.

Ufac inaugura cursos de Educação Física e História em campus da Universidade Federal do Acre na fronteira

Publicado

6 horas atrás

em

4 de novembro de 2025

Por

Vereador Miro Bispo representa prefeito Gerlen Diniz em aula inaugural em Brasiléia; cursos foram viabilizados por emenda parlamentar do ex-deputado federal

Ufac inicia cursos de Educação Física e História com entrega de kits em campus de fronteira. Foto: captada 

A Universidade Federal do Acre (Ufac) deu um passo importante para a expansão do ensino superior na região de fronteira com a inauguração dos cursos de Licenciatura em Educação Física e História no campus Fronteira do Alto Acre, em Brasiléia. O vereador de Epitaciolândia Miro Bispo (PDT) representou o ex-deputado federal e atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, durante a aula inaugural que contou com diversas personalidades e marcou um momento histórico para a educação superior na regional do Alto Acre.

Os dois novos cursos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar destinada por Gerlen Diniz durante seu mandato na Câmara Federal, demonstrando o esforço para interiorização do ensino superior no estado e o fortalecimento da educação nas regiões fronteiriças do Acre.

Miro Bispo (PDT) representou o ex-deputado federal e atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, durante a aula inaugural que contou com diversas personalidade como a reitora Guida Aquino. Foto: captada 

Veja vídeo assessoria do vereador Miro Bispo:

 

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Ufac Guida Aquino realizou a aula inaugural dos cursos de licenciatura em Educação Física e História no município de Brasileia.

As turmas foram viabilizadas por meio de emenda parlamentar, reforçando o compromisso com a expansão do ensino superior público no interior do estado, especialmente nas regiões fronteiriças que tradicionalmente possuem menor acesso à educação universitária. Durante a cerimônia, foi realizada a entrega dos kits estudantis aos novos acadêmicos.

Os dois novos cursos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar destinada por Gerlen Diniz durante seu mandato na Câmara Federal. Foto: captada 

O evento ocorreu no Centro Estadual de Educação Permanente, que também funciona como Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), e reuniu autoridades da Ufac e representantes dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia (AC).

A reitora Guida Aquino destacou a importância da interiorização como política de inclusão e desenvolvimento regional. Ela agradeceu a Gerlen Diniz por viabilizar os cursos. “Isso nos permite levar educação e oportunidades aos jovens do interior. É um momento histórico e de celebração para todos nós.”

Também participaram da solenidade a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; o diretor de Apoio à Interiorização e de Programas Especiais, Marcelo Feliciano de Melo; o diretor de Desenvolvimento Estudantil da Proaes, Francisco Pinheiro; a diretora do CFCH, Geórgia Pereira Lima; o diretor do CCSD, Carlos Frank Viga Ramos; o coordenador do curso de Educação Física, Oyatagan Levy Pimenta da Silva; a secretária municipal de Educação de Brasileia, Raiza Dias, representando o prefeito Carlos Armando de Souza Alves; o vereador de Epitaciolândia, Miro Bispo (PDT), representando o ex-deputado federal e, hoje, prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz; e a coordenadora do polo UAB de Brasileia, Rosimari Ferreira da Silva.

As turmas integram o Programa de Interiorização da Graduação e foram viabilizadas por meio de emenda parlamentar do ex-deputado federal e atual prefeito de Sena Madureira (AC), Gerlen Diniz (PP). Foto: captada 

Veja vídeo assessoria do vereador Miro Bispo:

 

 

Polícia boliviana investiga tentativa de homicídio contra brasileiro em boate de Cobija

Publicado

7 horas atrás

em

4 de novembro de 2025

Por

Brasileiro Raúl J.S.A. foi baleado durante discussão na discoteca Mandala em Cobija; vítima não registrou queixa, mas FELCC abriu investigação oficiosa

De acordo com informações preliminares, uma discussão entre três pessoas dentro do estabelecimento culminou com tiros contra Raúl J. S.A., cidadão de nacionalidade brasileira. Foto: captada 

A Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC) da Bolívia investiga a tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do último domingo (2) na discoteca Mandala, em Cobija, cidade fronteiriça Brasiléia e Epitaciolândia, com o Acre. De acordo com informações preliminares, uma discussão entre três pessoas dentro do estabelecimento culminou com um dos envolvidos efetuando disparos contra o cidadão brasileiro, por nome Raúl J.S.A., de 34 anos.

Apesar da gravidade do ocorrido – que já havia sido noticiado anteriormente com a vítima sendo hospitalizada -, o brasileiro optou por não formalizar denúncia junto às autoridades bolivianas. No entanto, a FELCC decidiu abrir investigação de ofício para esclarecer os fatos e determinar responsabilidades pelo atentado, que reforça as preocupações com a violência em estabelecimentos noturnos na região de fronteira.

O ataque aconteceu nas proximidades da discoteca Mandala, no bairro Mapajo, região considerada estratégica e de alta tensão social. Foto: arquivo

Detalhes do incidente
  • Local: Discoteca Mandala, Cobija (Bolívia)
  • Data: Madrugada de 2 de novembro
  • Vítima: Raúl J. S.A. (brasileiro)
  • Situação: Vítima não apresentou denúncia formal
Andamento investigativo
  • Investigação: FELCC atua de ofício para esclarecer fatos
  • Objetivo: Determinar responsabilidades pelo ataque a tiros
  • Contexto: Reforça preocupação com violência em cidades gêmeas da fronteira

Casos de violência envolvendo cidadãos brasileiros em Cobija têm se tornado frequentes, expondo a vulnerabilidade na região de fronteira e desafios na cooperação policial bilateral. A discoteca Mandala localiza-se a poucos quilômetros das cidades acreanas de Epitaciolândia e Brasiléia.

Autoridades brasileiras também estão em alerta, diante da reincidência de crimes armados e atividades ilícitas na região que conecta Cobija a Brasiléia e Epitaciolândia. Foto: arquivo

Veja vídeo reportagem com TVU Pando:

