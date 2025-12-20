Governo do Acre esclarece ocorrência no Pronto-Socorro de Rio Branco que deixou três feridos

Confusão envolvendo familiares de pacientes e a Polícia Militar é investigada; atendimento na unidade segue normalmente, segundo nota oficial

O governo do Acre divulgou, na noite desta sexta-feira (19), uma nota de esclarecimento sobre o incidente registrado no Pronto-Socorro de Rio Branco que resultou em três pessoas feridas durante uma ocorrência envolvendo familiares de pacientes e a Polícia Militar. No comunicado, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a Polícia Militar do Acre (PMAC) informam que o caso está sendo acompanhado e apurado pelos órgãos competentes e que o atendimento na unidade hospitalar não foi interrompido.

De acordo com a nota oficial, o episódio ocorreu por volta das 20h30 e teve início com tentativas de acesso a áreas restritas do hospital, o que teria provocado tumulto desde o período da tarde. Diante da situação, equipes de segurança da unidade e a Polícia Militar foram acionadas para preservar a integridade de pacientes, profissionais de saúde e acompanhantes.

Ainda segundo o governo, durante a intervenção para conter a confusão houve reação no momento da contenção, resultando em três pessoas feridas. As vítimas receberam atendimento médico imediato: uma foi encaminhada para procedimento cirúrgico, outra apresenta indicação de possível abordagem cirúrgica e a terceira encontra-se em condição estável, com previsão de alta médica.

O comunicado ressalta ainda que o Pronto-Socorro de Rio Branco conta com estrutura permanente de segurança, incluindo vigilância armada 24 horas, vigilância eletrônica, sala de videomonitoramento e controle de acesso em todas as entradas. Segundo a gestão estadual, as medidas visam garantir o funcionamento adequado da unidade e a segurança do ambiente hospitalar.

O caso envolve uma confusão generalizada registrada no pátio do Pronto-Socorro, localizado na Avenida Nações Unidas, que deixou feridos Diego Araújo da Silva, de 35 anos, Leandro Araújo da Silva, de 32, e Raimundo Felipe da Silva Ghellere, de 25 anos. Conforme informações policiais, a situação começou quando um casal chegou à unidade com uma criança e se envolveu em uma discussão no ambulatório, após ser informado de que apenas uma pessoa poderia permanecer no local durante o atendimento.

O homem foi retirado da unidade por vigilantes e levado até o pátio, onde outros familiares chegaram posteriormente e iniciaram nova discussão. A Polícia Militar foi acionada após relatos de ameaças e, segundo a corporação, os policiais teriam sido cercados e agredidos durante a ocorrência. No confronto, um soldado efetuou disparos que atingiram os três homens.

Após os tiros, várias guarnições da PM chegaram ao local, contiveram a situação e uma mulher foi presa. Os feridos foram encaminhados à sala de trauma do hospital, onde receberam atendimento médico. A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego, iniciou as investigações, que ficarão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na nota, a Sesacre e a PMAC afirmam que todas as medidas cabíveis foram adotadas e que as instituições seguem colaborando com os órgãos responsáveis pela apuração dos fatos. O governo do Acre reforça o compromisso com a segurança, a transparência e a continuidade da assistência à população.

