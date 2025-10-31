Governo do Acre envia bebê de Pauini para tratamento especializado em Manaus

O coração acelerado e o estado ofegante de Isadora foram os alertas iniciais para os pais, Isaías Sobrinho e Raimunda Nonata Avelino, perceberem que algo não estava bem. Após buscar atendimento médico em Pauini/AM, onde residem, eles acabaram vindo para a capital acreana em busca de atendimento especializado.

Em Rio Branco, veio o diagnóstico: com sete meses de vida recém-completados, a bebê sofre de cardiopatia congênita grave, conhecida como transposição das grandes artérias – um problema de formação do coração que faz com que o sangue não circule corretamente entre o corpo e os pulmões. Diante do quadro, os médicos indicaram a necessidade de uma cirurgia corretiva em caráter de urgência, que só pode ser realizada em um centro especializado de cirurgia cardíaca infantil de alta complexidade.

Em menos de uma semana, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), conseguiu uma vaga em uma unidade especializada em Manaus/AM, para onde a família decolou na madrugada desta sexta-feira, 31 de outubro

“Desde quando a minha esposa estava grávida, nós procuramos fazer tudo certinho com a gravidez dela. Desde o começo, nós fizemos pré-natal, fizemos as ultrassons, aí desde o começo nós percebíamos que o coração da nossa filha era acelerado. Quando ela teve, não foi normal, foi cesárea, e um tempo depois nós vimos que não era normal a nossa filha ‘tá’ daquele jeito, porque até de mamar ela ficava cansada. Aí nós procuramos ajuda, iniciamos os tratamentos dela lá na nossa cidade mesmo, mas só que lá não tem recurso pra isso, pra descobrir o que era a real situação dela. Aí nós consultamos ela lá e o doutor deu o encaminhamento pra ‘nós vir’ pra Rio Branco, que era pra ‘nós descobrir’ a real situação da nossa filha”, relata.

“Aqui, nós ‘fomos pego’ de surpresa por essa situação, que nós não ‘esperava’ ser tão grave assim a doença da nossa filha. Mas, graças a Deus, está ocorrendo tudo bem, que é pra nós, se Deus quiser, estar logo de volta à nossa casa”, complementou o pai.

A médica Aline Pontes, residente de pediatria, explicou o caso. Segundo ela, todo o tratamento inicial da bebê durou cerca de uma semana e, logo, veio a transferência assegurada pelo governo do Estado.

“Ela tem uma cardiopatia complexa grave, que é a transposição de grandes artérias, e hoje ela vai ser encaminhada para o centro de referência para poder fazer a correção dessa cardiopatia. A história da Isadora é que ela vinha com um cansaço; eles são de Pauini, do Amazonas, e a mãe, por meios próprios, buscou atendimento aqui em Rio Branco. Assim que foi feito o ecocardiograma, a médica cardiologista pediatra que viu a alteração já encaminhou a Isadora para fazer a internação hospitalar. A Isadora foi acompanhada por pediatras e cardiopediatras. O cardiopediatra avaliou ela, iniciou o tratamento e já solicitou o TFD dela”, conta a médica.

“Hoje a Isadora está indo na companhia da mãe e do pai para Manaus, para fazer a correção dessa cardiopatia. Em nome da Sesacre, do Hospital da Criança e da Residência Médica de Pediatria, estamos muito felizes com esse desfecho. Desejamos que a Isadora tenha uma recuperação incrível e que, em breve, possamos vê-la com ainda mais saúde”, salientou Pontes.

Isadora é a única filha do casal Raimunda Nonata Avelino e Isaías Sobrinho. Uma curiosidade é que esta foi a primeira viagem de avião dos pais, mas é por um bom motivo, relata o pai.

“[Viajar de avião] vai ser uma experiência e tanto. Eu tô com muito medo, mas é o jeito: enfrentar. Pela saúde da minha filha eu enfrento tudo”, disse ele.

