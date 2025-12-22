Cotidiano
Governo do Acre entrega títulos de propriedade e autoriza construção da nova sede da Ageac
“Como gestor, não existe nada mais valioso que garantir cidadania para a nossa população”, discursou o governador Gladson Camelí na tarde desta segunda-feira, 22. A fala foi dita durante entrega de títulos definitivos de propriedade a beneficiários de programas estaduais de habitação e a assinatura da ordem de serviço para a construção da nova sede da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac). A solenidade ocorreu na Escola Estadual Iracema Gomes Pereira, em Rio Branco, e contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis.
Ao todo, foram entregues 306 títulos de propriedade a famílias residentes nos conjuntos Jequitibá, Itatiaia, Aroeira e Cabreúva, garantindo a regularização fundiária de imóveis construídos por meio de programas habitacionais do Estado. A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), com investimento de aproximadamente R$ 440 mil, voltado à legalização documental das moradias.
Durante o evento, o governador Camelí destacou a importância da titularidade para a segurança das famílias. “Uma residência própria é a base para a formação de uma família. E quem tem a sua casa precisa da documentação necessária que ateste essa propriedade. Esse documento representa cidadania e garante o pleno exercício dos direitos constitucionais”, afirmou.
A vice-governadora Mailza Assis também discursou: “Essa ação representa segurança para que as famílias possam investir nos seus imóveis e é uma documentação que representa cidadania para os seus proprietários desfrutarem dos seus direitos constitucionais”.
Samilca França, diretora técnica da Sehurb, destacou: “Esse é um dia histórico em que estamos, com muita honra, entregando mais de 300 títulos para quatro bairros de Rio Branco. Estamos com pulso firme trabalhando incansavelmente para garantir essa entrega para a população. Não estamos apenas entregando um mero documento. Estamos entregando segurança jurídica e uma tranquilidade para muitos.”
O morador do conjunto Jequitibá, Genésio Pessoa, representou os beneficiários na solenidade. Ele disse: “Agradeço a Deus e aos nossos governantes por nos conceder esse momento maravilhoso, que esperamos por 14 anos, 7 meses e 9 dias. Estamos todos muito felizes com essa conquista.”
Nova sede
Além da entrega dos títulos, os gestores estaduais assinaram a ordem de serviço para a construção da nova sede da Ageac, obra orçada em cerca de R$ 5 milhões, com o empreendimento financiado pelo Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência).
A nova sede da Ageac tem como objetivo melhorar o atendimento à população que busca regularização e fiscalização de serviços como transporte intermunicipal regular, alternativo, escolar, fluvial, locação, autolotação, além da emissão de carteirinhas de passe intermunicipal para estudantes, professores, idosos, pessoas com deficiência, pacientes em tratamento fora do domicílio, acompanhantes e cartas temporárias.
“É uma obra que vai garantir mais conforto e produtividade aos servidores da Ageac e um atendimento mais eficiente à população acreana”, ressaltou o presidente da autarquia, Luís Almir Brandão.
O presidente também especificou: “O prédio dará suporte às demandas técnicas, incluindo assessoria aos órgãos públicos estaduais, monitoramento e avaliação de contratos de fornecimento, adequação de anexos técnicos e tratamento de demandas individuais, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores”.
Em Cruzeiro do Sul, homem é condenado a 49 anos de prisão por estuprar a filha por mais de 10 anos
Segundo o que consta nos registros judiciais, o agressor utilizava sua posição de autoridade paterna e intimidação psicológica para manter o controle sobre a vítima
O Juízo da Vara da Infância e da Juventude de Cruzeiro do Sul condenou um homem a 49 anos e 2 meses de prisão, em regime fechado, por estupro de vulnerável contra a própria filha, que tinha seis anos na época em que começou a sofrer a violência sexual.
Conforme os autos , os abusos aconteceram repetidas vezes entre 1999 e 2009. O acusado se aproveitava da sua autoridade de pai e de ameaças veladas para cometer os atos libidinosos, que, no início, consistia em toques nas partes íntimas da vítima. E, posteriormente, quando a criança completou dez anos, evoluíram para conjunções carnais forçadas.
Em seu depoimento, a vítima revelou que o homem frequentemente criava pretextos para levá-la sozinha ao roçado, local onde ocorria os abusos. Também relatou que o acusado dizia ser os atos uma conduta “normal” e que “não fazia mal”, por ele se tratar do pai. Os crimes sempre aconteciam mediante ameaça e intimidações psicológicas de abandonar a família caso os fatos fossem expostos. Os estupros somente pararam quando a jovem decidiu sair de casa para se casar.
A partir dos depoimentos colhidos e da materialidade do crime comprovada, o Juízo da Infância e Juventude de Cruzeiro do Sul acolheu parcialmente a denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Acre (MPAC), que dividiu os acontecimentos vividos pela vítima em cinco fatos, para facilitar o entendimento. Os três primeiros trazem uma evolução cronológica dos episódios de abuso, acatados pelo juiz. Os demais, referentes aos crimes de maus-tratos e ameaça, o réu foi absolvido.
Na decisão, o magistrado entendeu que a narrativa apresentada pela vítima se mostrou coesa e rica em detalhes, sem sinais de fabulação ou exagero. Para ele, ficou demonstrado que o homem, repetidas vezes, por mais de 10 anos, abusou sexualmente da filha.
CT do Bope realiza graduação de jiu-jítsu e forma primeiro faixa preta da unidade
O Centro de Treinamento (CT) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizou, no sábado, 21 de dezembro, em Rio Branco, a solenidade de graduação de jiu-jítsu dos militares que integram o programa de treinamento da unidade. O evento reforça o compromisso da Polícia Militar do Acre com a valorização da capacitação contínua e do preparo físico-operacional de seus integrantes.
Na ocasião, foram realizadas 12 trocas de faixa, além da concessão de grau a 20 alunos, reconhecendo o desempenho técnico, a disciplina e a dedicação demonstrados ao longo do processo de formação. A prática do jiu-jítsu integra o preparo operacional dos policiais militares, contribuindo para o desenvolvimento de técnicas de defesa pessoal, controle e imobilização, fundamentais para a atuação policial.
O professor do CT, sargento Edivandro, destacou a continuidade das atividades no Bope. “Seguiremos incentivando a constância nos treinos, a formação de lideranças positivas e o uso do jiu-jitsu como ferramenta estratégica de proteção, eficiência operacional e valorização profissional. Sempre contando com apoio da Federação de Jiu-Jitsu do Acre (FJJAC), na pessoa do Major PM R3 De França. Oss!”, disse.
A solenidade contou com a presença do tenente-coronel Igor, comandante do Batalhão de Operações Especiais, que destacou a importância das artes marciais na formação técnica, física e psicológica dos operadores da unidade. Também esteve presente o major De França, idealizador e fundador do projeto, e atualmente presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Acre (FJJAC), entidade gestora da modalidade no estado, responsável pela organização dos campeonatos oficiais e cursos de arbitragem no Acre.
O projeto de artes marciais do Bope é coordenado pelo capitão Furtado, oficial responsável pela iniciativa, que visa fortalecer a capacitação técnica e o condicionamento físico dos militares por meio da prática sistemática das lutas. As atividades desenvolvidas no CT do Bope são conduzidas pelo sargento Edivandro, professor e responsável direto pelo Centro de Treinamento, que atua à frente da formação dos policiais.
A solenidade também marcou um momento histórico para o Centro de Treinamento do Bope, com a graduação do 2º sargento da Polícia Militar do Acre, Anderson, como o primeiro faixa preta formado no CT da unidade, resultado de uma trajetória marcada pela disciplina, perseverança e excelência profissional.
O mais novo faixa preta do CT destacou sua gratidão e compromisso. “A graduação foi uma surpresa, mas foi uma consequência do treino. Eu não esperava pra quele momento e, agora com esse novo começo, carregando a honra e o peso de ter sido o primeiro policial militar graduado no CT Bope a faixa preta, resta continuar treinando e corresponder as expectativas da nova jornada”, afirmou.
A iniciativa reafirma o compromisso do Batalhão de Operações Especiais com a constante qualificação de seus integrantes, fortalecendo valores institucionais como profissionalismo, preparo técnico e dedicação ao serviço público, essenciais para o cumprimento das missões da Polícia Militar do Acre.
Brasileia e Quinari disputam o 2º jogo das finais da Série A em Rio Branco
O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, confirmou para sábado, 27, às 19 horas, em Rio Branco, o segundo jogo das finais do Campeonato Estadual da Série A entre Brasileia e Quinari. O jogo deveria ser disputado no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, mas a equipe da Fronteira foi punida com a perda de 3 mandos de quadra por causa dos problemas ocorridos na semifinal contra o Fluminense da Bahia.
“Definimos a data e no máximo até quarta(24), iremos confirmar o local da decisão”, disse Rafael do Vale.
Brasileia
Depois de conquistar um empate no primeiro jogo por 4 a 4 nesse sábado, 20, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard, o Brasileia vai jogar por uma vitória para ser campeão.
O técnico Anjo Gurgel não terá o ala Carlos Henrique, expulso no primeiro jogo, mas poderá contar com a volta do ala Eduardo.
Quinari
O Quinari abriu 4 a 0 no primeiro confronto e deixou a “vitória escapar” em casa. Contudo, o time de Senador Guiomard joga por uma simples vitória para ser campeão.
O técnico Jô Mendes terá o elenco completo no duelo decisivo fora de casa.
