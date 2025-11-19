Conecte-se conosco

Governo do Acre entrega revitalização da Estação de Tratamento de Esgoto e anuncia pacote de obras

16 minutos atrás

Na manhã desta quarta-feira, 19, data em que se celebra o Dia Mundial do Saneamento Básico, o governador Gladson Camelí inaugurou a revitalização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e das estações elevatórias da bacia do Igarapé Redenção, em Rio Branco. O projeto, que integra o programa de ampliação da cobertura de esgotamento sanitário da capital, deve beneficiar diretamente cerca de 40 mil pessoas.

Ação vai beneficiar diretamente cerca de 40 mil pessoas da região. Foto: Diego Gurgel/Secom

Localizada na Estrada do Quixadá, a ETE terá capacidade para tratar até 80 litros de esgoto por segundo, garantindo a destinação adequada dos efluentes da bacia do igarapé Redenção e da região Norte da bacia do Igarapé São Francisco. A obra foi financiada com recursos de operação de crédito junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e verbas próprias do Estado, totalizando R$ 4.151.207,73, e integra o Acordo de Cooperação Técnica entre o governo e a Prefeitura de Rio Branco. Após a conclusão, a operação ficará sob responsabilidade do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).

Obra foi financiada com recursos de operação de crédito junto ao BNDES e verbas próprias do Estado. Foto: Diego Gurgel/Secom

Durante a cerimônia, o governador Gladson Camelí destacou a relevância do investimento: “É enorme a satisfação em participar dessa inauguração. Muitos acham irrelevante, mas, como cidadão e engenheiro civil, sei que um projeto de esgotamento sanitário adequado significa melhoria na qualidade de vida de todos. Essa entrega é a garantia de desenvolver melhor sustentabilidade para a nossa região”.

“Com muito orgulho entregamos mais esse equipamento para o desenvolvimento pleno da nossa população”. Foto: Diego Gurgel/Secom

O presidente do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), José Bestene, enfatizou o resgate de uma estrutura que nunca chegou a funcionar desde 2007: “Estamos fortalecendo um instrumento que estava inativo. Agora está revitalizado e irá beneficiar nossa população. É uma obra grande, que contou com o empenho de muitas pessoas”.

“Com o empenho da equipe da Saneacre estamos realizado essa entrega de grande importância”, ressaltou o presidente da instituição. Foto: Diego Gurgel/Secom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também participou da solenidade: “Mais uma vez comprovamos que, quando andamos juntos, evoluímos melhor do que separados. Essa obra é fundamental para nossa sociedade, pois saneamento básico é qualidade de vida”.

O prefeito de Rio Branco ressaltou: “Com a união do município com o Estado iremos longe”. Foto: Diego Gurgel/Secom

Desenvolvimento urbano

Além da entrega da ETE, o governador assinou uma série de ordens de serviço para novos investimentos em infraestrutura urbana, esporte, saúde e segurança pública.

Por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), foram autorizadas obras para a construção de quadras poliesportivas em Rio Branco, Senador Guiomard, duas unidades em Brasileia, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, totalizando sete equipamentos esportivos. As intervenções fazem parte do programa de Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer.

Quadras de esporte irão beneficiar 6 municípios acreanos, incentivando a prática esportiva. Foto: Diego Gurgel/Secom

As quadras contribuirão para o desenvolvimento social, ampliação de oportunidades, promoção do esporte e redução de riscos sociais, reforçando políticas de inclusão e lazer. O investimento total é de R$ 8.928.329,26, sendo R$ 8.917.541,26 oriundos do governo federal e R$ 10.788,00 de contrapartida do Estado.

Outra ordem de serviço assinada foi a reforma da Diretoria de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar, localizada no Distrito Industrial de Rio Branco. O investimento, de R$ 404.158,37, será custeado com recursos próprios do Estado e executado por meio do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC/GER).

A obra prevê melhorias estruturais, ampliação da capacidade de atendimento e qualificação dos serviços oferecidos aos militares e seus dependentes, fortalecendo ações de prevenção, promoção da saúde e valorização do efetivo.

O governo também autorizou a reforma do skatepark localizado no bairro Jardim Nazle, em Rio Branco. A revitalização, orçada em R$ 413.713,67, busca modernizar o espaço, melhorar a acessibilidade e segurança dos usuários, fomentar atividades esportivas e valorizar o espaço público. Crianças, jovens e esportistas serão diretamente beneficiados.

Por fim, foi assinada a ordem de serviço para a reforma da Unidade Prisional UP-7, situada no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Com investimento de R$ 420.000,00 em recursos próprios, a obra visa corrigir sistemas estruturais, elétricos e hidrossanitários, além de melhorar condições de segurança e salubridade para servidores e detentos.

Durante o evento, o governador Gladson Cameli ressaltou o impacto das ações:
“Esses investimentos geram renda para milhares de pais de família, com obras que fortalecem nossa segurança, saúde, esporte e cultura. Que sirvam como ferramentas de qualidade de vida e oportunidade de trabalho para muitos”.

“O governo do Acre está envolvido em fortalecer as cidades acreanas com obras efetivas”, disse Ítalo Lopes. Foto: Diego Gurgel/Secom

O titular da Secretaria de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes, reforçou o papel das ações: “Estamos avançando com o apoio do governador Camelí, fortalecendo nossa capital e municípios com espaços de lazer e ambientes adequados para os profissionais estaduais. As entregas e autorizações representam um amplo pacote de investimentos voltados ao desenvolvimento urbano, social e estrutural do Acre”.

PEC-GER: incentivo à construção civil

Três das ordens de serviço anunciadas fazem parte do PEC-GER, iniciativa estadual criada para fortalecer a cadeia produtiva da construção civil por meio da participação de micro e pequenas empresas em licitações e contratações públicas. Instituído pela Lei nº 4.372/2024, o programa permite o uso do credenciamento como ferramenta auxiliar, facilitando o atendimento de demandas de pequenas reformas em prédios públicos, com limite de até R$ 500 mil por contratação.

Para operacionalizar o programa, o governo realizou chamamento público entre outubro de 2024 e outubro de 2025, resultando no credenciamento de 17 empresas para atuar em Rio Branco e 12 em Cruzeiro do Sul. As contratações são feitas conforme as solicitações dos órgãos à Seop, que identifica a necessidade e aciona as empresas habilitadas conforme a ordem e a demanda.

Prefeitura de Rio Branco reinaugura e credencia Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Carneiro Dantas

1 hora atrás

19 de novembro de 2025

Antes mesmo de aprender a escrever o próprio nome, a criança já começa a desenhar o mundo ao seu redor — e é na educação infantil que esses primeiros traços ganham cor, sentido e direção. É nesse ambiente que surgem as descobertas que moldam o raciocínio, a convivência social e o despertar para o conhecimento. Por isso, garantir escolas estruturadas, seguras e reconhecidas oficialmente não é apenas cumprir uma exigência legal: é assegurar que cada menino e menina tenha acesso a um início de trajetória escolar sólido, acolhedor e de qualidade. A certificação de unidades de ensino, aliado a espaços preparados e pedagogica­mente pensados, reforça o compromisso do poder público com o futuro das novas gerações e com uma educação que respeita, inclui e transforma.

Entendendo isso, a Prefeitura de Rio Branco reinaugurou e credenciou, na manhã desta terça-feira (18), a Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Carneiro Dantas. O prefeito Tião Bocalom participou da solenidade ao lado do vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Alyson Bestene.

Prefeito participou da solenidade ao lado do vice-prefeito e secretário municipal de Educação. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Localizada na Estrada do São Francisco, a unidade municipal passou por reforma completa, ampliação e processo de credenciamento. A escola atende cerca de 387 crianças de quatro e cinco anos, faixa correspondente à primeira etapa do Ensino Fundamental.

Prefeito destacou que o compromisso da gestão é garantir escolas adequadas, modernas e seguras para fortalecer a educação no município. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O prefeito Tião Bocalom, que também é professor e entende o valor do ensino, destacou que o compromisso da gestão é garantir escolas adequadas, modernas e seguras para fortalecer a educação no município.

Horta do projeto Hortas e Fazendinhas, onde as crianças aprendem sobre cultivo de legumes e verduras. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“É mais uma escola que a gente credencia junto ao conselho. Como professor que sou, fico muito feliz de ver nosso trabalho melhorando cada dia mais e preparando nossas crianças para o futuro. Queremos que elas cresçam como empreendedoras. Para isso temos o Hortas e Fazendinhas, Educação Financeira e o programa MenteInovadora, que tem dado grande suporte no desenvolvimento do raciocínio lógico”, afirmou o gestor municipal.

Prefeitura investiu R$ 550 mil, para garantir mais segurança, inclusão e qualidade no processo de ensino-aprendizagem. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O credenciamento da escola representa mais do que uma formalidade, confirma que a unidade atende a todos os padrões exigidos, inclusive acessibilidade, com rampas, mobiliário adequado e ambientes seguros e inclusivos.

Credenciamento, confirma que a unidade atende a todos os padrões exigidos, inclusive acessibilidade, com rampas, mobiliário adequado e ambientes seguros e inclusivos. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Segundo o secretário Alyson Bestene, a adaptação faz parte da política de valorização e cuidado com as crianças adotada pela gestão municipal.

Segundo o secretário municipal de Educação, a adaptação faz parte da política de valorização e o cuidado com as crianças adotada pela gestão municipal. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“O prefeito Tião Bocalom pediu que tivéssemos toda essa atenção pensando na qualidade da educação e no cuidado com as crianças. Quando você adapta uma escola com toda a segurança e todas as condições necessárias, está garantindo qualidade na educação e segurança para alunos, famílias e para toda equipe escolar”, destacou o titular da pasta.

“Temos rampas de acesso, sinalização, banheiros acessíveis e um parquinho revitalizado”, destacou Maria Adjane. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A diretora da escola, Maria Adjane da Silva Pereira, reforçou que as melhorias terão impacto direto na rotina da comunidade escolar. “A escola passou por reforma de adequação e ampliação e agora está dentro das normas exigidas pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros. Temos rampas de acesso, sinalização, banheiros acessíveis e um parquinho revitalizado. Também ganhamos uma horta do projeto Hortas e Fazendinhas, onde as crianças aprendem sobre cultivo de legumes e verduras”, explicou.

Escola Luiza Carneiro Dantas é a terceira unidade adaptada conforme as normas do Ministério da Educação e Cultura (MEC). (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A Escola Luiza Carneiro Dantas é a terceira unidade adaptada conforme as normas do Ministério da Educação e Cultura (MEC). A Prefeitura investiu R$ 550 mil, com recursos próprios, para garantir mais segurança, inclusão e qualidade no processo de ensino-aprendizagem.

 

 

Operação integrada da PM, PC e Sejusp resulta em prisões, armas e drogas apreendidas na “Favelinha”, em Epitaciolândia

13 horas atrás

19 de novembro de 2025

Ação com PM, Polícia Civil e Sejusp cumpriu mandados após denúncias de tiros; rádio comunicador usado por facção para monitorar polícia foi apreendido

A ação foi desencadeada após denúncias da comunidade sobre disparos de arma de fogo ocorridos nos últimos dias na localidade. Foto: arquivo

Na manhã desta terça-feira, 19 de novembro, as forças de segurança de Epitaciolândia realizaram uma ação integrada no bairro conhecido como Favelinha. A operação, que envolveu policiais militares, civis e equipes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e a repressão ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

A ação foi desencadeada após denúncias e informações sobre disparos de arma de fogo ocorridos na comunidade nos últimos dias. Em resposta imediata, as equipes montaram uma força-tarefa que resultou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento com organizações criminosas atuantes na região.

A força-tarefa das polícias Militar, Civil e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realizou na manhã desta terça, a operação integrada aconteceu no bairro Favelinha, em Epitaciolândia. Foto: redação 

Durante a operação foram apreendidas três armas de fogo, além de porções de entorpecentes e um rádio comunicador, equipamento utilizado pelos faccionados para monitorar a chegada da polícia ao bairro. As apreensões reforçam a dinâmica criminosa local e a tentativa das facções de se organizarem para dificultar o trabalho policial.

Em resposta imediata, as equipes montaram uma força-tarefa desde as primeiras horas desta terça, que resultou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento com organizações criminosas atuantes na região. Foto: redação 

O comandante em exercício do Batalhão de Epitaciolândia, Capitão Nogueira, destacou a importância da participação da comunidade no enfrentamento ao crime.
Segundo ele, a cooperação dos moradores tem sido fundamental para o sucesso das ações policiais:

— “A colaboração dos cidadãos de bem, com informações, é essencial para o combate ao crime. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (68) 99943-9112, e garantimos que a identidade do denunciante será mantida em total sigilo”, reforçou o comandante.

A operação segue como parte das estratégias de segurança pública para conter a atuação de facções no município e garantir mais tranquilidade aos moradores de Epitaciolândia. A Polícia Militar e a Polícia Civil afirmam que novas ações devem ocorrer nos próximos dias, mantendo o trabalho contínuo de prevenção e repressão ao crime organizado.

Os equipamentos apreendidos reforçam a dinâmica criminosa na região e as estratégias adotadas pelas organizações ilegais para dificultar o trabalho das forças de segurança na fronteira acreana. Foto: redação

Veja vídeos:

 

Caminhoneiro é baleado na cabeça após cair em emboscada ao tentar localizar bicicleta roubada em Rio Branco

1 dia atrás

18 de novembro de 2025

Smayle Abreu, de 39 anos, foi atingido por criminosos em uma motocicleta no bairro Santo Inês; vítima está em estado gravíssimo e Polícia Civil investiga o ataque.

O caminhoneiro Smayle Maciel de Abreu, de 39 anos, foi vítima de uma emboscada e acabou baleado na cabeça na tarde desta terça-feira (18), na Rua Buriti, no bairro Santo Inês, Segundo Distrito de Rio Branco. O disparo ocorreu enquanto ele tentava localizar uma bicicleta motorizada que havia sido roubada no dia anterior.

De acordo com a esposa da vítima, Smayle havia anunciado a venda da bicicleta nas redes sociais. Durante a negociação, marcada nas proximidades da Arena da Floresta, no bairro Areal, o suposto comprador — que aparentava ser menor de idade — pediu para testar o veículo e fugiu com ele, impedindo qualquer tentativa de acompanhamento.

Após o roubo, o caminhoneiro voltou às redes sociais, divulgou fotos da bicicleta e pediu ajuda para encontrá-la. Nesta terça-feira, recebeu a imagem do que seria o endereço do autor do crime e decidiu ir ao local em um veículo modelo Gol branco, com a intenção de acionar a Polícia Militar caso confirmasse a presença da moto.

Ao chegar à Rua Buriti, Smayle foi seguido por dois criminosos em uma motocicleta. O garupa se aproximou do carro em movimento e efetuou um disparo que atingiu a nuca da vítima. O projétil atravessou a cabeça e ficou alojado na região da bochecha.

Moradores ouviram o barulho do tiro e acionaram o Samu e a Polícia Militar. Smayle recebeu atendimento inicial de uma ambulância de suporte básico e, posteriormente, foi entubado por uma equipe de suporte avançado, sendo encaminhado em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Guarnições do 2º Batalhão realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deve ser repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade ao trabalho para identificar e prender os envolvidos no ataque.

 

