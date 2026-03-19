Governo do Acre entrega ginásio, kits escolares e anuncia investimentos que ultrapassam R$ 3 milhões na Educação de Santa Rosa

A população de Santa Rosa do Purus foi beneficiada com entregas de obras e anúncios de novos investimentos na manhã desta quinta-feira, 19, que garantem a ampliação e a qualificação da educação básica do município. Os investimentos são superiores a R$ 3 milhões e contribuem para melhor aprendizagem de estudantes, incluindo os da zona rural, de comunidades indígenas e de difícil acesso.

O primeiro ato foi a entrega da revitalização do Ginásio Ronald de Moura, que recebeu serviços de manutenção e adequação estrutural. A obra, executada com investimento de R$ 239.092,10, resultou em um espaço multifuncional para promoção de saúde e bem-estar, por meio do incentivo à prática esportiva.

“A população precisava desse ginásio, que é um espaço planejado para servir como ponto de encontro da comunidade, contribuindo para a socialização e a prática esportiva. Mas isso só foi possível graças à parceria entre governo e Prefeitura de Santa Rosa do Purus”, destacou o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho.

Executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a adequação do ginásio oferece estrutura renovada e sistema de iluminação que possibilita o uso do espaço tanto no período diurno quanto noturno.

“Hoje o ginásio oferece mais segurança e conforto à comunidade que o utiliza, reforçando o compromisso do governo com a qualidade de vida das pessoas. E eu quero anunciar uma novidade: a partir de hoje o ginásio fica cedido à prefeitura, que poderá utilizar nos eventos realizado com a comunidade”, destacou o secretário de Estado de Obras, Ítalo Lopes.

Na mesma ocasião, o governo do Estado formalizou a assinatura das ordens de serviço para execução de manutenção predial nas escolas estaduais Rural Lourenço Gonçalves da Silva, Padre Paolino Maria Baldassari e Indígena São João Batista, no município de Santa Rosa do Purus.

As intervenções incluem serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o objetivo de mitigar riscos estruturais, corrigir problemas construtivos e garantir condições adequadas de segurança, salubridade e funcionalidade nas unidades escolares.

As obras serão realizadas por meio de termo de convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) e a Prefeitura de Santa Rosa do Purus, contemplando ações de revitalização, reforma e ampliação de escolas rurais e indígenas. O investimento previsto para esta etapa é de R$ 779.049,19.

“Agradeço, de coração, pelo que está acontecendo aqui no nosso município. A população está muito satisfeita com esse ginásio e todos os investimentos que vêm sendo feitos aqui”, declarou o prefeito Tamir Sá.

Melhoria da infraestrutura educacional em comunidades indígenas e de difícil acesso

Além disso, o Estado concluiu as obras de manutenção predial em cinco escolas estaduais indígenas: Txana Mana, Nova Moema, Sobral, Salão Branco e Sampaio Siã. As intervenções incluíram serviços como transporte fluvial de materiais, recuperação estrutural, implantação de sistemas de abastecimento de água, construção de fossas sépticas, adequações sanitárias, acessibilidade, pintura e instalação de equipamentos.

O investimento total nessas unidades foi de R$ 1.356.641,18, distribuído entre as escolas.

Kits escolares são entregues a alunos das redes estadual e municipal de ensino

Uma inovação da atual gestão do governador Gladson Camelí é a entrega de kits escolares a alunos das redes estadual e também municipal de ensino.

Em Santa Rosa, 2.061 kits foram entregues aos estudantes. Do total, 120 kits foram destinados a alunos da rede estadual, com investimento de R$ 7.460,40, e 1.941 kits para a rede municipal, no valor de R$ 120.671,97, somando R$ 128.132,37 em recursos.

A estudante Gisele Lopes, do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Padre Paolino, recebeu um tablet. Ela disse que o aparelho entregue pelo governo terá grande utilidade nas salas de aula.

“Agora a gente vai poder fazer as nossas pesquisas de atividades e trabalhos dentro da sala de aula. O nosso tablet vem com acesso internet e, diferente do celular, pode ser usado na escola”, comemora a aluna.

Ainda durante a agenda, também foi formalizado um termo de convênio que prevê o repasse de R$ 1,5 milhão pelo Estado à prefeitura, em parcela única. O recurso será aplicado na revitalização, reforma e ampliação de escolas rurais e indígenas do município.

O investimento é oriundo de recursos próprios do Estado e integra o planejamento da SEE para fortalecer a educação básica, garantindo melhores condições de aprendizagem.

Segundo o secretário de Educação, o convênio beneficia diretamente a comunidade escolar de Santa Rosa do Purus ao assegurar acesso a materiais essenciais e melhorias estruturais nas unidades de ensino, contribuindo para a qualidade da educação na região.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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