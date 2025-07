Governo do Acre entrega delegacia revitalizada em Rodrigues Alves e reforça compromisso com atendimento humanizado à população

Em mais um passo importante para o fortalecimento da segurança pública no Vale do Juruá, o Governo do Acre entregou, nesta quarta-feira, 23, a nova sede da Delegacia-Geral de Polícia Civil de Rodrigues Alves, completamente revitalizada e equipada para oferecer um atendimento mais digno, eficiente e humanizado à população e melhores condições de trabalho aos policiais civis.

O ato de entrega foi conduzido pelo governador do Acre Gladson Camelí acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, e do delegado-geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, além de autoridades locais e representantes da comunidade.

Durante o evento, o governador destacou o simbolismo da entrega da nova unidade e seu alinhamento com o propósito do atual governo. “O nosso governo tem como lema o trabalho para cuidar das pessoas. E cuidar significa também garantir que a população tenha acesso a serviços públicos de qualidade e que nossos profissionais atuem em ambientes adequados. A entrega dessa delegacia mostra que estamos investindo com responsabilidade e humanidade”, enfatizou Camelí.

Antes da reforma, Rodrigues Alves era o único dos cinco municípios do Vale do Juruá que ainda não contava com uma estrutura moderna para sua delegacia. Enquanto cidades como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo já haviam recebido investimentos em novos prédios, viaturas e efetivo policial, Rodrigues Alves aguardava melhorias estruturais. Agora, a realidade é outra.

Com nova estrutura, a Polícia Civil de Rodrigues Alves oferece mais conforto para os profissionais e um atendimento digno à população. Fotos: Emerson Lima/ PCAC

A nova delegacia passou por uma reestruturação completa e conta com novas salas, incluindo alojamentos, espaço reservado para a Polícia Militar, sala do projeto Bem-Me-Quer, além de melhorias significativas como pavimentação interna e externa, nova fiação elétrica, pintura, instalação de muros, já que a unidade antes não possuía cercamento, novos pisos, tetos e forros. A obra foi orçada em aproximadamente R$ 550 mil.

Entre os avanços da nova estrutura, destaca-se a implantação da “Sala Bem-Me-Quer”, voltada ao atendimento de mulheres e vítimas de violência doméstica e sexual, um projeto que tem como meta estar presente em todas as delegacias do estado.

O delegado-geral José Henrique Maciel celebrou a entrega e reforçou a visão da instituição em ampliar e qualificar os atendimentos. “Essa nova delegacia não é apenas uma estrutura física. É uma mudança de postura, uma entrega que representa respeito ao cidadão e valorização do nosso policial civil. Com a Sala Bem-Me-Quer, por exemplo, garantimos um ambiente mais sensível e seguro para acolher mulheres vítimas de violência, o que é uma prioridade da nossa gestão”, concluiu Maciel.

Com a entrega do novo prédio, o município de Rodrigues Alves passa a contar com uma delegacia moderna, alinhada às necessidades atuais da segurança pública e à política de humanização do atendimento policial no Acre.

O investimento marca mais um avanço do governo estadual na interiorização da segurança e no fortalecimento da presença do Estado em regiões estratégicas do interior do Acre.

