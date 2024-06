Governo do Acre entrega Casa da Cultura Chico Mendes

Rio Branco ganhou nesta quarta-feira, 26, mais um espaço cultural agregando atividades recreativas e cursos profissionalizantes com a entrega, pelo governo do Estado, da Casa da Cultura Chico Mendes, no bairro homônimo que também faz homenagem ao líder sindical e ambientalista. Inaugurado em 2005, o espaço, que era voltado apenas para a leitura, foi revitalizado pela Fundação de Cultura Elias Mansour, que, em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), e a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), promoverá ações voltadas à formação profissional, ao esporte e ao lazer.

A governadora em exercício, Mailza Assis, que participou da inauguração da Casa da Cultura, destacou a importância do investimento no setor para atender às necessidades das crianças e jovens em todo o estado: “A cultura educa, embeleza, incentiva a valorização da vida, transformando as visões sobre o mundo. Por isso, esses espaços são tão importantes para a nossa juventude”.

Entre as novidades no espaço estão o Polo Digital, com o Curso Básico de Informática para a comunidade e a implantação do Projeto Mulheres Mil, que vai oferecer formação, qualificação e oportunidades de trabalho para mulheres em situação de vulnerabilidade. “Já temos mais de 20 inscritos no curso de informática e 35 no curso de vendas do Mulheres Mil. Estamos elaborando o calendário de todas as atividades, mas já temos confirmadas as turmas de dança, capoeira e jiu-jitsu. Estaremos abertos todos os dias para a comunidade”, acrescenta o coordenador do espaço, Regimar Souza do Nascimento.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, agradeceu o apoio do governador Gladson Cameli e dos parceiros para a abertura de mais um ambiente multicultural: “É uma grande satisfação contribuir com a cultura em nosso estado e agregar a isso a formação profissional, ampliando os serviços para a comunidade e dando oportunidade para o surgimento de novos fazedores de cultura”.

A professora Inarjara Gomes de Souza, uma das primeiras moradoras do bairro Chico Mendes, lembra com emoção de toda a sua trajetória dentro da Casa de Leitura, onde teve contato pela primeira vez com a literatura. “A comunidade necessita desse espaço que agrega educação, cultura, esporte e lazer. Minha vida foi transformada aqui e tenho a certeza que agora muitos outros jovens poderão aproveitar essas atividades. Eu fui a primeira agente de leitura daqui e quero continuar contribuindo cada vez mais”, enfatiza.

O gestor da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, destacou que as parcerias com instituições são fundamentais para o alcance das ações do governo do Estado junto à comunidade. “Temos que agradecer ao governador pela autonomia na execução do Polo Digital dentro dos bairros. Os cursos gratuitos beneficiam muitos jovens e isso fortalece nossa missão”, disse.

Fonte: Governo AC