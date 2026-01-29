Governo do Acre emite alerta para chuvas intensas, risco de vendavais e elevação dos rios

Diante das previsões meteorológicas que indicam chuvas intensas, possibilidade de vendavais e elevação dos níveis dos rios nos próximos dias, o governo do Acre mantém estado de alerta permanente em diversas regiões do Estado. O cenário exige atenção redobrada da população e das autoridades, especialmente em áreas historicamente vulneráveis.

As ações de monitoramento são realizadas pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC). De acordo com os modelos meteorológicos, os acumulados de chuva podem chegar a até 100 milímetros, o que aumenta significativamente o risco de ocorrências como desabamento de pontes de madeira em áreas rurais e ramais, erosão nas cabeceiras e danos estruturais provocados pelas enxurradas decorrentes da elevação repentina dos níveis dos igarapés.

A Defesa Civil alerta para a necessidade de os condutores de veículos que trafegam em zonas rurais intensificar a atenção para prevenir acidentes. Durante períodos de fortes chuvas e elevação do nível dos igarapés, a orientação é não realizar travessias de imediato. As autoridades recomendam descer do veículo, observar as condições da ponte, verificar possíveis erosões nas cabeceiras e somente atravessar quando houver plena segurança, a fim de evitar acidentes graves.

O órgão também faz um alerta específico aos jovens e aos adolescentes para que não utilizem os rios como áreas de lazer neste período. Práticas como pular de pontes, mergulhar ou nadar em rios cheios configuram alto risco e podem resultar em acidentes graves e até afogamentos.

O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista, alertou: “Durante a cheia, os rios apresentam correntezas mais fortes, alteração da profundidade e baixa visibilidade, fatores que aumentam consideravelmente o perigo. Além disso, é comum a descida de troncos de árvores e detritos que podem provocar choques, ferimentos graves e até prender pessoas debaixo d’água”.

Outro risco adicional é o transporte de animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, carregados pelas águas, elevando ainda mais o perigo para quem insiste em utilizar os rios como espaço recreativo.

A Defesa Civil reforça que rios em cheia não são locais seguros para lazer. O momento exige responsabilidade, consciência coletiva e cuidado com a vida, para evitar tragédias que podem ser prevenidas com atitudes simples.

MONITORAMENTO HIDRÓLOGO

No monitoramento hidrológico, alguns rios já se encontram em cota de alerta, exigindo vigilância contínua, especialmente em áreas ribeirinhas. Os níveis registrados nesta quinta-feira, às 12h são:

Rio Acre, em Rio Branco: 13,80 m – Cota de transbordamento: 14,00 m;

Rio Abunã, em Plácido de Castro: 12,51 m – Cota de transbordamento: 12,50 m;

Rio Iaco, em Sena Madureira: 14,70 m – Cota de transbordamento: 15,20 m;

Rio Tarauacá, em Tarauacá: 9,62 m – Cota de transbordamento: 9,50 m;

Rio Juruá, em Porto Walter: 10,28 m – Cota de transbordamento: 11,00 m;

Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul: 11,91 m – Cota de transbordamento: 13,00 m.

Embora não haja transbordamento generalizado em todo o Estado, os dados indicam atenção máxima e acompanhamento constante da evolução do cenário, especialmente nos municípios de Plácido de Castro e Tarauacá, onde os rios já se encontram acima da cota de transbordamento.

Segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista, o monitoramento está intensificado em todos os municípios acreanos. “Estamos realizando o acompanhamento constante, além de iniciar as tratativas de preparação para uma possível inundação junto aos municípios. Seguimos sempre em alerta para dar uma resposta rápida à população”, destacou.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

