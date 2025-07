Governo do Acre e Sebrae vão investir R$ 2,5 milhões para impulsionar micro e pequenas empresas

O superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, ressaltou a importância da parceria. Segundo ele, o governo do Acre tem sido um grande aliado da instituição

Na quarta noite da Expoacre, foi assinada uma parceria estratégica entre o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e o Sebrae, com o objetivo de destinar R$ 2,5 milhões ao fortalecimento das micro e pequenas empresas acreanas.

O recurso será aplicado em iniciativas que promovam a transformação digital, inovação, capacitação gerencial, acesso a mercados e melhoria da competitividade dos negócios locais.

Segundo o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, o investimento representa um passo fundamental para inserir as empresas acreanas em uma nova dinâmica econômica.

“Estamos vivendo um novo momento no desenvolvimento econômico do nosso estado. Precisamos introduzir temas como comércio exterior, transformação digital e inovação para acelerar a competitividade das nossas empresas”, declarou Assur durante a assinatura do acordo.

O secretário também destacou que as empresas poderão contar com serviços de consultorias, capacitações, orientações e outras ações de apoio, que serão centralizados em um novo espaço, a ser criado, chamado Sala do Empresário. Este local servirá como referência permanente para empreendedores que desejem acessar serviços, tirar dúvidas ou buscar suporte técnico especializado.

Além disso, a partir de agora, qualquer empresa que necessitar atendimento já pode procurar diretamente o Sebrae ou a Seict para receber orientações, informações e encaminhamentos, de forma imediata.

O superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, ressaltou a importância da parceria. Segundo ele, o governo do Acre tem sido um grande aliado da instituição, e a nova cooperação permitirá ao Sebrae ampliar ainda mais sua capacidade de atendimento.

“O Sebrae já atua há décadas no apoio às micro e pequenas empresas, oferecendo orientação gerencial, formação técnica e oportunidades de mercado. Essa parceria fortalece nossa missão de transformar negócios locais em negócios sustentáveis e inovadores”, afirmou.

Além do novo aporte, a Seict já vem conduzindo outras ações relevantes para dinamizar o setor produtivo acreano. Entre elas, destacam-se o estímulo ao desenvolvimento industrial por meio de incentivos fiscais para o setor industrial, a promoção de missões empresariais e rodadas de negócios internacionais — como as participações na Expoalimentaria, no Peru, e na Expocruz, na Bolívia —, além do suporte ao ecossistema de startups, com destaque recente para a aceleração de 30 startups healthtechs voltadas à área da saúde.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e deputado federal, José Adriano, também presente ao evento, comemorou o avanço:

“O governo mostra mais uma vez que está empático com as dores do setor empresarial. Esse investimento conjunto com o Sebrae vai apoiar quem gera emprego e renda no nosso estado”, destacou e parabenizou a iniciativa da Seict.

O esforço conjunto entre Seict e Sebrae demonstra a prioridade do governo estadual em construir um ambiente de negócios mais competitivo, inovador e preparado para os desafios de um mercado cada vez mais globalizado

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários