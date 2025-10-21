Governo do Acre e Sebrae lançam Programa Cidade Empreendedora com investimento de R$ 5,5 milhões para os 22 municípios

Acre
Acre é o primeiro estado da Região Norte a implantar projeto integralmente; programa começou pelo Juruá e prevê 18 mil horas de capacitações e consultorias
O Governo do Acre e o Sebrae/AC lançaram oficialmente o Programa Cidade Empreendedora na região do Juruá, com investimento total de R$ 5,5 milhões que beneficiará os 22 municípios acreanos. A iniciativa, que conta também com o apoio da Assembleia Legislativa (Aleac) e da Associação dos Municípios do Acre (Amac), torna o estado o primeiro da Região Norte a implantar o projeto de forma integral.
Cronograma de lançamento no Juruá:
Cruzeiro do Sul: 20 e 21 de outubro
Rodrigues Alves: 22 e 23 de outubro
Mâncio Lima: 24 e 25 de outubro
Recursos do programa:
Sebrae/AC: R$ 3,7 milhões
Governo do Estado e Aleac: R$ 900 mil (contrapartida)
Total: R$ 5,5 milhões
Durante o lançamento, representantes do Sebrae/AC explicaram que a ação busca ir além das consultorias tradicionais. “O programa cria um ecossistema favorável ao empreendedorismo, com medidas práticas que movimentam a economia local e fortalecem o desenvolvimento regional”, afirmaram.
A execução do Cidade Empreendedora prevê 18 mil horas de atividades, incluindo consultorias, oficinas, capacitações e eventos. A metodologia foi adaptada à realidade de cada município, com foco em quatro eixos principais: inteligência territorial, fortalecimento das lideranças, mobilização de recursos e protagonismo comunitário.
A iniciativa também envolve a criação dos Planos de Desenvolvimento Econômico (PDEs), incentivo à formalização de pequenos negócios, melhorias regulatórias e aperfeiçoamento da gestão pública municipal.
Segundo a Secretaria de Planejamento (Seplan), o programa representa um marco na política de desenvolvimento estadual. “O Acre está construindo as bases para uma nova etapa de crescimento, com foco na autonomia dos municípios e na geração de oportunidades para sua população”, destacou o órgão.
A expectativa é que o programa impacte diretamente milhares de empreendedores e gestores públicos em todo o estado, consolidando o Acre como referência regional em inovação, competitividade e sustentabilidade.
Prefeito Jerry Correia reforça parceria com o Governo do Estado para fortalecer a produção agrícola em Assis Brasil
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve nesta terça-feira (21) na Secretaria de Agricultura (Seagri) do Governo do Estado do Acre, onde foi recebido pelo secretário adjunto Edivan e parte de sua equipe técnica. O encontro teve como objetivo discutir ações voltadas ao fortalecimento da produção agrícola e ao apoio aos produtores rurais do município.
Durante a reunião, o prefeito destacou o compromisso da gestão municipal em reforçar parcerias que beneficiem diretamente quem vive da agricultura. “Estamos tentando fortalecer ainda mais essa parceria em prol do produtor. Hoje falamos sobre o nosso programa de mecanização agrícola, que está levando vários equipamentos para a zona rural, preparando o solo com mais técnica e qualidade para o plantio”, afirmou Jerry.
O prefeito também apresentou demandas relacionadas aos programas de incentivo à produção de café e milho, além de pautas voltadas à agricultura familiar e à Feira do Produtor Rural, importante espaço de comercialização e valorização da produção local.
“Saio daqui com boas notícias para os nossos produtores. Espero que o que foi discutido venha se concretizar, para que possamos continuar incentivando a produção agrícola como ferramenta de geração de renda e riqueza para o campo e também para os moradores da cidade, que são impactados positivamente quando a economia é aquecida pelo setor produtivo”, concluiu o prefeito.
Seu filho pode ganhar até R$ 3.850 no Concurso Cultural “Todos Contra o Aedes Aegypti”
Professores e alunos do Acre têm um motivo especial para colocar a criatividade em ação! O projeto “Todos Contra o Aedes Aegypti – Edição Acre 2025” está com inscrições abertas para o Concurso Cultural, que vai premiar com valores em dinheiro os alunos e professores do 3º e 4º anos do ensino fundamental de escolas públicas de dez municípios acreanos.
E o melhor: seu filho pode ser um dos vencedores, com prêmios que chegam a R$ 3.850,00, além de ver o talento reconhecido em todo o estado.
O objetivo do concurso é estimular o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya por meio de atividades educativas e criativas. As categorias incluem História em Quadrinhos, Paródia Musical ou Poema e Cartaz Educativo para os alunos, e Melhor Projeto, Prêmio Criatividade e Prêmio Meio Ambiente para os professores. Segundo Daniele Freitas, coordenadora do projeto, a iniciativa une educação e saúde para transformar a forma como as crianças e a comunidade enfrentam o mosquito.
“Queremos formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a saúde pública. O concurso mostra que a educação é uma das ferramentas mais poderosas no combate às endemias”, destacou Daniele.
Além dos prêmios individuais, as escolas mais engajadas também serão reconhecidas com R$ 5.000,00, celebrando o esforço coletivo de alunos, professores e famílias na mobilização contra o Aedes aegypti.
Como participar
As inscrições estão abertas no site https://lnk.bio/todoscontraoaedesaegypti e podem ser feitas por professores e alunos dos seguintes municípios: Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard, Xapuri, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó.
Os trabalhos mais criativos passarão por uma pré-seleção e depois por uma votação popular online, em que toda a comunidade poderá participar e ajudar a escolher os vencedores.
A premiação final acontece em novembro, com muito reconhecimento e celebração da criatividade acreana.
Pais, incentivem seus filhos a participar! Além de concorrer a prêmios incríveis, eles estarão aprendendo sobre saúde, cidadania e responsabilidade coletiva. Juntos, podemos construir um Acre mais consciente e livre do Aedes aegypti.
Acre está entre os estados contemplados para projetos de agricultura regenerativa
O Acre está entre os estados prioritários na seleção de projetos do edital de Agricultura Regenerativa do Fundo Socioambiental (FSA) CAIXA, lançado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). O programa, que integra o Programa Nacional de Florestas Produtivas, destinará R$ 50 milhões a iniciativas voltadas à recuperação de áreas degradadas e à promoção da sustentabilidade em regiões do chamado “Arco do Desmatamento”, que inclui também Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia.
Ao todo, 88 projetos foram inscritos na primeira etapa do edital, superando as expectativas dos organizadores. A iniciativa busca fortalecer práticas de agricultura regenerativa, que recuperam a saúde do solo e restauram ecossistemas, ao mesmo tempo, em que garantem a produção sustentável e geração de renda para agricultores familiares.
As propostas apresentadas seguem agora para as fases de avaliação técnica e elegibilidade, realizadas por comitês do MDA e da CAIXA. Cada projeto poderá receber até R$ 5 milhões para execução, com a garantia de que todos os estados da região contemplada terão ao menos um projeto apoiado. O resultado final deve ser anunciado durante a COP 30, que ocorre em novembro, em Belém (PA).
