Governo do Acre e Sebrae lançam Programa Cidade Empreendedora com investimento de R$ 5,5 milhões para os 22 municípios

Acre é o primeiro estado da Região Norte a implantar projeto integralmente; programa começou pelo Juruá e prevê 18 mil horas de capacitações e consultorias

O Governo do Acre e o Sebrae/AC lançaram oficialmente o Programa Cidade Empreendedora na região do Juruá, com investimento total de R$ 5,5 milhões que beneficiará os 22 municípios acreanos. A iniciativa, que conta também com o apoio da Assembleia Legislativa (Aleac) e da Associação dos Municípios do Acre (Amac), torna o estado o primeiro da Região Norte a implantar o projeto de forma integral.

Cronograma de lançamento no Juruá:

Cruzeiro do Sul: 20 e 21 de outubro

Rodrigues Alves: 22 e 23 de outubro

Mâncio Lima: 24 e 25 de outubro

Recursos do programa:

Sebrae/AC: R$ 3,7 milhões

Governo do Estado e Aleac: R$ 900 mil (contrapartida)

Total: R$ 5,5 milhões

Durante o lançamento, representantes do Sebrae/AC explicaram que a ação busca ir além das consultorias tradicionais. “O programa cria um ecossistema favorável ao empreendedorismo, com medidas práticas que movimentam a economia local e fortalecem o desenvolvimento regional”, afirmaram.

A execução do Cidade Empreendedora prevê 18 mil horas de atividades, incluindo consultorias, oficinas, capacitações e eventos. A metodologia foi adaptada à realidade de cada município, com foco em quatro eixos principais: inteligência territorial, fortalecimento das lideranças, mobilização de recursos e protagonismo comunitário.

A iniciativa também envolve a criação dos Planos de Desenvolvimento Econômico (PDEs), incentivo à formalização de pequenos negócios, melhorias regulatórias e aperfeiçoamento da gestão pública municipal.

Segundo a Secretaria de Planejamento (Seplan), o programa representa um marco na política de desenvolvimento estadual. “O Acre está construindo as bases para uma nova etapa de crescimento, com foco na autonomia dos municípios e na geração de oportunidades para sua população”, destacou o órgão.

A expectativa é que o programa impacte diretamente milhares de empreendedores e gestores públicos em todo o estado, consolidando o Acre como referência regional em inovação, competitividade e sustentabilidade.

Relacionado

Comentários