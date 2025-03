Governo do Acre e Ministério das Relações Exteriores avaliam sistema de abastecimento de água em Epitaciolândia

Durante a inspeção, foi avaliada a capacidade atual da Estação de Tratamento de Água (ETA), que opera com uma produção de 120 litros por segundo, e discutidas medidas para evitar colapsos no fornecimento

Em uma ação estratégica para prevenir uma nova crise hídrica, representantes do governo do Acre e do Ministério das Relações Exteriores estiveram em Epitaciolândia nesta quarta-feira, 26, para vistoriar o sistema de abastecimento de água do município. O objetivo é garantir que a população não enfrente as dificuldades registradas em 2024, quando o Igarapé Encrenca secou completamente e a captação precisou ser transferida para o Igarapé Bahia.

A visita foi coordenada pelo representante do governo estadual, Ítalo Medeiros, da Casa Civil, e contou com a participação de técnicos do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre) e da diplomata Luana Melo, do Ministério das Relações Exteriores. Durante a inspeção, foi avaliada a capacidade atual da Estação de Tratamento de Água (ETA), que opera com uma produção de 120 litros por segundo, e discutidas medidas para evitar colapsos no fornecimento.

“O governo do Acre está se antecipando para evitar que a população de Epitaciolândia passe uma crise hídrica. Estamos trabalhando em soluções técnicas e em parcerias estratégicas, como essa com o Ministério das Relações Exteriores, para garantir segurança no abastecimento de água, mesmo diante dos desafios climáticos”, reforçou Ítalo Medeiros.

O diretor operacional do Saneacre, Alan Ferraz, destacou que, embora o nível dos igarapés esteja atualmente satisfatório, a equipe já trabalha com ações preventivas para o próximo verão amazônico. Entre as alternativas, está a complementação do sistema com energia de alta tensão, reduzindo a necessidade de geradores em caso de emergência.

“No ano passado, tivemos uma situação muito complicada, mas conseguimos uma solução satisfatória para manter o abastecimento. Agora, estamos nos antecipando para garantir que, caso haja uma seca severa, a estrutura esteja preparada”, explicou Ferraz.

Cooperação internacional

A presença do Ministério das Relações Exteriores na vistoria reforça a importância da cooperação entre Brasil e Bolívia para o enfrentamento de problemas ambientais na região de fronteira. Luana Melo ressaltou que o tema das mudanças climáticas e da resiliência hídrica será pauta da reunião do Comitê de Integração Fronteiriça Brasil-Bolívia, marcada para esta quinta-feira, 27.

“Estamos aqui para conhecer de perto essa realidade e discutir soluções conjuntas que atendam tanto o lado brasileiro quanto o boliviano. A crise hídrica, junto com questões como segurança e educação, será um dos principais temas do encontro”, afirmou a diplomata.

Com a iniciativa, o governo do Acre e seus parceiros buscam evitar que a população de Epitaciolândia enfrente novamente o drama da falta d’água, garantindo um planejamento eficiente para os desafios climáticos dos próximos anos.

