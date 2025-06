Governo do Acre e consórcio de municípios pactuam estudo de soluções integradas para resíduos sólidos, abastecimento e saneamento

Pela primeira vez, os 241 vereadores dos 22 municípios do Acre terão a oportunidade de participar de um dia de palestras e troca de experiências voltadas para o aprimoramento técnico e teórico de seus mandatos parlamentares. Trata-se do 1º Encontro de Vereadores do Acre, a ser realizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Governo (Segov), nesta quinta-feira, 5, no Afa Jardim, em Rio Branco.

Com o tema O Poder do Vereador, a programação de palestras está voltada para temáticas que tratam diretamente sobre o exercício eficaz do mandato legislativo e o papel dos parlamentares municipais. Os participantes terão acesso a conteúdos e informações sobre fiscalização de recursos públicos, diretrizes do desenvolvimento regional, legislação, comunicação e desafios da boa vereança.

O titular da Segov, Luiz Calixto, idealizador e responsável pela organização e articulação institucional do evento, reafirma que o compromisso do governo é promover melhor interação entre os poderes e a política municipalista defendida pela gestão do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis.

“É uma iniciativa do governo que visa aprimorar e qualificar os vereadores para o bom exercício do mandato. Será um encontro produtivo, muito interativo, com seis palestras de muita qualidade para o aperfeiçoamento dos nossos vereadores. Será um encontro de congraçamento entre todos os vereadores do estado, para uma troca de experiências. Aprender é sempre bom, conhecer e aperfeiçoar é ainda melhor, e a nossa intenção é oferecer aos nossos vereadores que, em sua grande maioria, são vereadores de primeiro mandato, o despertar do seu verdadeiro poder”, diz Calixto.

A abertura do evento está prevista para 8 horas, com a presença do governador Gladson Camelí, da vice-governadora Mailza Assis e do presidente da União dos Vereadores do Brasil (UVB), Gilson Conzatti.

“Estou muito honrado por ser convidado a participar desse evento. Vamos juntos fortalecer cada vez mais o Poder Legislativo municipal e dizer que a UVB é uma entidade que surgiu em 1964 e tem o compromisso, com todos os vereadores e vereadoras do Brasil, de fortalecer o Parlamento municipal e as políticas públicas. O vereador é o transformador da sociedade”, enfatiza Conzatti.

Sobre as palestras e os palestrantes

A escolha dos temas das palestras, conforme acrescenta o secretário adjunto da Segov, Márcio Pereira, visa potencializar a atuação dos vereadores em seus municípios: “O poder de um vereador é muito grande e precisa ser utilizado da maneira mais eficaz e correta”.

Ao longo do dia de programação, os participantes terão acesso a seis palestras, com duração estimada de uma hora cada, que serão ministradas por personalidades de renome e expertise reconhecidos nos temas que irão ministrar.

A primeira palestra será do titular da Seplan, Ricardo Brandão, com o título Desenvolvimento Regional e Integração. “Será uma oportunidade de tratamos sobre as políticas de desenvolvimento do estado do Acre e sobre como o vereador pode contribuir e unir forças com o governo para o desenvolvimento do município, do Acre e da Amazônia, refletindo sobre como podemos fazer uma gestão e um estado diferente para a nossa sociedade”, diz.

Já com o título “O papel do vereador na fiscalização da aplicação dos recursos públicos”, a segunda palestra será ministrada pela procuradora-geral do Estado, Janete Melo. “Este primeiro encontro é uma oportunidade única em que os vereadores poderão ter conhecimento e melhorar a sua base de informações com relação à segurança jurídica, legalidade de atos e fiscalização de recursos. Vamos tratar competências e, principalmente, ações estratégicas para que a sociedade possa ter atendidas as suas necessidades”, resume Janete.

Na sequência, a terceira palestra será ministrada pela secretária de Comunicação do governo do Acre, jornalista Nayara Lessa. Com o tema, “A força da comunicação no mandato parlamentar”, a gestora adianta que “um bom mandatário precisa comunicar-se bem com todos os seus públicos” e que irá abordar a força da comunicação no exercício do mandato.

Após o almoço oferecido aos participantes, a quarta palestra será sobre a Lei Orgânica Municipal, sendo ministrada pelo procurador do Estado Lucas Granjeiro. “Irei abordar a importância dessa lei na atuação parlamentar do vereador, o que ali deve ser disciplinado, o que nela deve constar e o poder do vereador na edição e atualização dessa norma”, explica.

A quinta palestra ficará por conta da fonoaudióloga e mentora de voz e comunicação, Gabriela Lima.

“Quem se comunica bem, influencia, se destaca, se posiciona e sai na frente. Como usar a voz, a postura e a gesticulação para passar mais clareza, autoridade e autenticidade para falar bem, seja na tribuna, nas redes sociais ou em reuniões é o que iremos trabalhar”, detalha.

Encerrando a programação, haverá a exposição da convidada nacional, a consultora legislativa Mônica Lopes, que irá explorar o tema “O poder do mandato do vereador”, que anuncia: “Vamos falar sobre o papel do vereador, os desafios da vereança, como construir um mandato atuante e de fato desenvolver políticas públicas que possam mudar a vida das pessoas”.

As inscrições para participar do encontro podem ser feitas pelo site oficial da Segov, com acesso para a página do evento.

