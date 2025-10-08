Governo do Acre divulga resultado definitivo do concurso da Educação

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), divulga nesta quarta-feira, 8, o resultado definitivo do maior concurso público da história da Educação acreana, que reforçará o quadro efetivo da rede estadual de ensino em todas as regiões do estado.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado, homologa o resultado final dos candidatos aprovados em ampla concorrência e na cota de pessoas com deficiência (PcD), conforme os editais nº 039 e nº 040 SEAD/SEE, de 7 de outubro de 2025.

O certame ofertou vagas para níveis médio e superior, contemplando cargos de apoio administrativo educacional e professores de diversas áreas, como Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, História, Educação Física, Língua Inglesa, Artes e Educação Especial, entre outros.

No total, 2.561 candidatos foram classificados, sendo 2.528 pela ampla concorrência e 33 na cota PcD para compor o quadro efetivo da SEE. Com a homologação, o governo dá mais um passo importante para fortalecer a estrutura das escolas estaduais, garantir a continuidade das políticas educacionais e valorizar o quadro de servidores da Educação. O concurso contou com milhares de inscritos e foi considerado um marco pela dimensão e relevância para a rede estadual de ensino.

Em suas redes sociais, o governador Gladson Camelí antecipou nesta terça-feira, 7, a boa notícia e desejou sucesso aos aprovados. O governador destaca o compromisso do Estado em ampliar as oportunidades de ingresso no serviço público e melhorar a qualidade da educação acreana.

“Esse é um momento de grande conquista para os novos servidores e para o nosso estado. A educação é o pilar do desenvolvimento, e fortalecer esse setor é investir no futuro do Acre”, afirmou o governador.

O resultado definitivo pode ser consultado no Diário Oficial do Estado e no site oficial da Secretaria de Administração (www.sead.ac.gov.br). Os candidatos também poderão consultar individualmente o resultado final, no site www.nossorumo.org.br, acessando Certames em Andamento → Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE – Concurso Público – 01/2024 → Resultado Final.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 3964-4946, das 7h às 15h (horário oficial de Rio Branco/AC), ou por meio de chamado via site na aba “Dúvidas Frequentes/Contato”.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários