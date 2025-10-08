Acre
Governo do Acre divulga resultado definitivo do concurso da Educação
O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), divulga nesta quarta-feira, 8, o resultado definitivo do maior concurso público da história da Educação acreana, que reforçará o quadro efetivo da rede estadual de ensino em todas as regiões do estado.
O edital, publicado no Diário Oficial do Estado, homologa o resultado final dos candidatos aprovados em ampla concorrência e na cota de pessoas com deficiência (PcD), conforme os editais nº 039 e nº 040 SEAD/SEE, de 7 de outubro de 2025.
O certame ofertou vagas para níveis médio e superior, contemplando cargos de apoio administrativo educacional e professores de diversas áreas, como Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, História, Educação Física, Língua Inglesa, Artes e Educação Especial, entre outros.
No total, 2.561 candidatos foram classificados, sendo 2.528 pela ampla concorrência e 33 na cota PcD para compor o quadro efetivo da SEE. Com a homologação, o governo dá mais um passo importante para fortalecer a estrutura das escolas estaduais, garantir a continuidade das políticas educacionais e valorizar o quadro de servidores da Educação. O concurso contou com milhares de inscritos e foi considerado um marco pela dimensão e relevância para a rede estadual de ensino.
Em suas redes sociais, o governador Gladson Camelí antecipou nesta terça-feira, 7, a boa notícia e desejou sucesso aos aprovados. O governador destaca o compromisso do Estado em ampliar as oportunidades de ingresso no serviço público e melhorar a qualidade da educação acreana.
“Esse é um momento de grande conquista para os novos servidores e para o nosso estado. A educação é o pilar do desenvolvimento, e fortalecer esse setor é investir no futuro do Acre”, afirmou o governador.
O resultado definitivo pode ser consultado no Diário Oficial do Estado e no site oficial da Secretaria de Administração (www.sead.ac.gov.br). Os candidatos também poderão consultar individualmente o resultado final, no site www.nossorumo.org.br, acessando Certames em Andamento → Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE – Concurso Público – 01/2024 → Resultado Final.
Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 3964-4946, das 7h às 15h (horário oficial de Rio Branco/AC), ou por meio de chamado via site na aba “Dúvidas Frequentes/Contato”.
Acre
Rio Branco tem leilão eletrônico de poltronas recuperáveis
A partir desta quarta-feira, 8, ocorre o Leilão eletrônico remanescente nº 08/2025, em Rio Branco, com encerramento previsto para 15 de outubro, às 13h. O certame será realizado exclusivamente de forma online, no Sistema Eletrônico de Leilões (SEL/AC).
O certame tem como objetivo aprimorar a gestão patrimonial do Estado, com a alienação de bens reutilizáveis e a disponibilização para arremate de um lote de 318 poltronas tipo auditório, classificadas como recuperáveis.
Os interessados poderão realizar a visitação prévia até dois dias úteis antes da abertura do certame, das 8h às 14h, em dois locais: na sede da Fundação Elias Mansour (Rua Vinte e Quatro de Janeiro, nº 154, bairro 6 de agosto) e na Usina de Arte (Rua das Acácias, nº 1155, Distrito Industrial), em Rio Branco.
Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas devidamente cadastradas no SEL/Acre. O pagamento dos itens arrematados deverá ser feito à vista, em até três dias úteis após o encerramento da sessão, por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) gerado pelo próprio sistema.
Após o pagamento, o arrematante terá prazo de até 15 dias corridos para retirar os bens nos endereços indicados. O não cumprimento dos prazos e condições estabelecidos poderá implicar em multa, perda do direito ao lote e outras sanções previstas em lei.
Fonte: Agência de Notícias do Acre
Acre
Sessão da Câmara é suspensa após impasse em projeto que muda carga horária de agentes de saúde
A sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Branco foi suspensa nesta quarta-feira (8) após discussões nas comissões sobre o projeto de lei que propõe alterar a carga horária dos agentes de endemias e agentes de zoonoses, passando de 30 para 40 horas semanais.
De acordo com informações da Casa Legislativa, não houve consenso entre os vereadores durante a análise da matéria. Diante do impasse, o vice-presidente da Câmara, vereador Leoncio Castro, determinou a suspensão da sessão para que o debate seja retomado nesta quinta-feira (9).
Acre
Brasiléia doa terreno para construção de Centro Especializado em Reabilitação
A Prefeitura de Brasileia sancionou nesta quarta-feira, 08, a Lei Municipal nº 1.206/2025, que autoriza a doação de uma área de 2.699,82 metros quadrados ao Governo do Acre para a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER II) no município.
O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Carlinhos do Pelado (Progressistas) na última terça-feira (7). A nova unidade de saúde deverá oferecer atendimento a pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual, fortalecendo a rede de reabilitação e inclusão social na região do Alto Acre.
De acordo com a lei, o terreno está localizado na área urbana de Brasileia, com matrícula nº 4.962, registrada no serviço notarial e registral do município, e será destinado exclusivamente à construção do CER II, conforme previsto no projeto.
A área doada possui limites com as ruas Antônio de Almeida Campos, José Galdino de Lima e Francisco Medeiros, além do Loteamento Alberto Castro – Quadra 12. As despesas referentes à execução da lei ficarão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEOP).
