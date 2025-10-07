Governo do Acre divulga nota sobre suspeita de intoxicação por metanol

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), vem a público esclarecer que foi notificado, na tarde desta segunda-feira, 6, em Rio Branco, o primeiro caso suspeito de intoxicação exógena por metanol no estado.
É importante esclarecer que notificação não significa confirmação. Trata-se de uma etapa obrigatória do processo de vigilância em saúde, que visa identificar e acompanhar possíveis casos suspeitos. Cabe à Vigilância Epidemiológica e à Sesacre investigar cada ocorrência e notificar o sistema de saúde, garantindo a adoção das medidas adequadas de prevenção e controle.
O caso em questão refere-se a um paciente do sexo masculino, de 29 anos, residente na capital. Segundo informações, o paciente consumiu bebida destilada no domingo, 5 de outubro e, no mesmo dia, apresentou sintomas como cefaleia (dor de cabeça) intensa, tontura, vômitos, dor abdominal e episódio de desmaio.
O paciente procurou atendimento na UPA do 2º Distrito na segunda-feira, 6, e na mesma data foi transferido para o Pronto-Socorro, onde permanece em observação.
A Sesacre segue acompanhando o caso, e medidas de vigilância epidemiológica estão sendo adotadas para investigar a possível origem do agente tóxico e prevenir novos casos.
Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon
Secretário de Estado de Saúde do Acre
Você precisa fazer login para comentar.