Governo do Acre divulga nota sobre suspeita de intoxicação por metanol

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgou na manhã desta terça-feira, 7, uma nota pública sobre a suspeita de um caso de intoxicação por metanol envolvendo um homem de 29 anos. O caso, que já circulava em veículos de comunicação sem confirmação oficial, segue em análise pelas autoridades de saúde.

De acordo com a Sesacre, a divulgação da informação ocorreu após a repercussão da notícia, que não havia sido registrada oficialmente pela Secretaria de Comunicação do Estado (Secom). Em contato com a assessoria da Sesacre, foi confirmado que há uma suspeita em investigação, mas o resultado definitivo dos exames ainda é aguardado para confirmar ou descartar a presença da substância.

Por volta das 10h30, a secretaria encaminhou uma nota aos meios de comunicação, reforçando que o caso está sob análise e que novas informações serão divulgadas assim que houver confirmação laboratorial. O órgão também informou que, caso seja comprovada a intoxicação, serão adotadas as medidas cabíveis de saúde pública e fiscalização.

VEJA ABAIXO

Nota pública sobre caso suspeito de intoxicação exógena por metanol no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), vem a público esclarecer que foi notificado, na tarde desta segunda-feira, 6, em Rio Branco, o primeiro caso suspeito de intoxicação exógena por metanol no estado. É importante esclarecer que notificação não significa confirmação. Trata-se de uma etapa obrigatória do processo de vigilância em saúde, que visa identificar e acompanhar possíveis casos suspeitos. Cabe à Vigilância Epidemiológica e à Sesacre investigar cada ocorrência e notificar o sistema de saúde, garantindo a adoção das medidas adequadas de prevenção e controle. O caso em questão refere-se a um paciente do sexo masculino, de 29 anos, residente na capital. Segundo informações, o paciente consumiu bebida destilada no domingo, 5 de outubro e, no mesmo dia, apresentou sintomas como cefaleia (dor de cabeça) intensa, tontura, vômitos, dor abdominal e episódio de desmaio. O paciente procurou atendimento na UPA do 2º Distrito na segunda-feira, 6, e na mesma data foi transferido para o Pronto-Socorro, onde permanece em observação. A Sesacre segue acompanhando o caso, e medidas de vigilância epidemiológica estão sendo adotadas para investigar a possível origem do agente tóxico e prevenir novos casos. Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde do Acre

